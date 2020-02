LIVE Portogallo-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 in DIRETTA: si comincia! Sfida a viso aperto fra lusitani e azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.57 Prima di cominciare il match, vi ricordiamo che la Finlandia oggi ha battuto 4-2 la Bielorussia nel match di apertura della terza giornata. I finnici ora attendono di conoscere il loro destino.

17.55 Le squadre sono tornate sul campo, dopo essere passate rapidamente dagli spogliatoi per le ultime indicazioni. E’ il momento degli inni nazionali.

17.50 Ricardinho, uno dei talenti più grandi del futsal planetario, svolge un riscaldamento tutto suo: fatto di tocchi, accelerazioni e trick col pallone. Uno spettacolo per gli occhi.

17.45 LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia: Mammarella, Ercolessi (c), Murilo, Alex Merlim, Canal

Portogallo: André Sousa, Cardinal, Bruno Coelho, João Matos, Ricardinho (c)

17.40 Le squadre stanno completando il riscaldamento.

17.35 Un match per cuori forti e grandi qualità tecniche: oggi molto passerà dai piedi di Merlim.

17.30 In attesa delle formazioni ufficiali, intanto vi possiamo dire che è caldissima l’atmosfera nel palazzetto di Povoa de Varzim

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, siamo pronti per seguire con la nostra DIRETTA LIVE il terzo incontro dell’Italia nell’Elite Round delle qualificazioni ai Mondiali 2020 di calcio a 5.

Alle 18.00 la nazionale di Alessio Musti affronterà i padroni di casa del Portogallo in quel di Povoa de Varzim, il terzo ostacolo da superare per cercare di staccare direttamente il pass verso i Mondiali 2020, che si terranno in Lituania nel prossimo settembre.

Dopo il pareggio (2-2) contro la Finladia di giovedì e la vittoria convincente (5-3) ottenuta sulla Bielorussia venerdì, gli azzurri sfideranno i lusitani in una sfida praticamente da dentro o fuori.

Come riporta la Divisione Calcio a 5, ecco la situazione relativa al rebus della classifica del mini-girone. L’Italia passa come prima e si qualifica per il Mondiale se batte il Portogallo. Pareggia con i campioni d’Europa in carica e la Finlandia non vince con la Bielorussia. Oppure pareggia con i lusitani con un risultato dal 3-3 in su (4-4, 5-5, ecc.). In caso di 2-2, la Finlandia deve battere la Bielorussia con un solo gol di scarto, oppure con due reti di scarto ma al massimo 5-3. L’Italia si qualifica da seconda e quindi accede ai playoff di aprile (con il return match in casa) se pareggia con il Portogallo 0-0 o 1-1 e la Finlandia batte la Bielorussia, in caso 2-2 contro i padroni di casa e la Finlandia batte la Bielorussia con almeno tre gol di scarto, oppure pareggia 2-2 con il Portogallo e la Finlandia supera la Bielorussia con due gol di scarto, con un punteggio dal 6-4 in su (7-5, 8-6, ecc.). Possiamo accedere all’ultimo turno delle Qualificazioni Mondiali anche con una sconfitta, ma a quel punto la Finlandia non deve aver vinto contro la Bielorussia. In sintesi, se la Nazionale di Musti vince è al Mondiale, se pareggia è ai playoff per la migliore differenza reti sul Portogallo, è fuori se perde e la Finlandia vince con la Bielorussia. C’è un’ulteriore specifica da fare in caso di 2-2 con il Portogallo e la Finlandia batte la Bielorussia con due gol di scarto, ma al massimo con un punteggio di 5-3: un doppio risultato a noi quasi certamente favorevole perché in questo caso entra in ballo la discriminante cartellini gialli, attualmente 6 per la Finlandia e uno solo nostro. Qualora dovesse capovolgersi la situazione disciplinare nell’ultima giornata, il 5-3 favorirebbe la Finlandia che dovrebbe vincere al massimo 4-2. Questi i calcoli, al campo il verdetto finale.

Foto: Divisione Calcio a 5