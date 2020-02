LIVE Paolini/Trevisan-Gorlast/Saar 6-3 3-1, Italia Estonia 1-1 Fed Cup 2020: nuovo break per le azzurre nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

30-40 Gran dritto in controbalzo di Gorlats e Paolini sbaglia a rete una volée però non facile.

15-40 PAOLINI TROVA IL VINCENTE! Dritto lungolinea e due palle break per le azzurre.

15-30 In rete il dritto in uscita dal servizio di Gorlats.

15-15 Buona prima al centro di Gorlats e in rete il dritto di Paolini.

0-15 CHE DRITTO DI TREVISAN! Passa sul lungolinea l’azzurra.

OUT IL DRITTO DI GORLATS!! LE AZZURRE TENGONO IL SERVIZIO E AVANTI 3-1 NEL SECONDO SET! GORLATS AL SERVIZIO

40-30 Paolini con lo schiaffo al volo di dritto concluse sull’affondo mancino di Trevisan.

30-30 Bravissime le azzurre a giostrare con palla alta e Paolini intelligente con la stop volley risolutiva.

15-30 Ace centrale di Trevisan!

0-30 Dritto in manovra di Trevisan fuori di un niente…

0-15 Fanno un po’ di confusione Trevisan e Paolini a rete e la mancina azzurra non trova l’impatto corretto con la palla.

E C’E’ IL BREAK! ENTRA BENISSIMO PAOLINI CON IL GIOCO DI VOLO A RETE! 2-1 NEL SECONDO SET E TREVISAN IN BATTUTA

15-40 Risposta centrale di Paolini e volée facile di Gorlats.

0-40 DOPPIO FALLO DI SAAR! Tre palle break per l’Italia.

0-30 Grande risposta mancina con il dritto di Trevisan.

0-15 Erroraccio di Saar in manovra.

SI INTERROMPE LA SERIE POSITIVA ITALIANA, C’E’ L’ERRORE DI PAOLINI CON IL DRITTO: 1-1 NEL SECONDO SET. SAAR IN BATTUTA

30-40 Entra bene Gorlats con la volée su un dritto troppo alto di Paolini. Palla del controbreak per le estoni.

30-30 Ottima volée di Trevisan che sfrutta ottimamente il lavoro da fondo di Paolini.

15-30 Sbaglia la volée in allungo Gorlats.

0-30 Non colpisce bene di dritto Paolini, non devono distrarsi le azzurre.

0-15 Out il dritto di Trevisan in manovra.

C’E’ IL BREAK! SAAR IN ROTTURA PROLUNGATA E 1-0 PER LE AZZURRE IN QUESTO SECONDO SET! PAOLINI AL SERVIZIO.

30-40 Ottima prima di servizio slice per Gorlats e out la risposta di rovescio di Paolini

15-40 ECCELLENTE TREVISAN! Volée di rovescio puntuale sull’attacco di dritto di Paolini e due palle break per le azzurre.

15-30 Peccato, brutta volèe di Trevisan, che non impatta bene la pallina.

0-30 Ancora Paolini da fondo trova il punto, con il dritto, con Saar che si muove male a rete.

0-15 Grande risposta con il dritto di Paolini e Saar si addormenta a rete.

Si riprende con Gorlats al servizio per le estoni.

SIIII!!!!!!!!!! C’E’ IL PUNTO DIRETTO DI PAOLINI IN BATTUTA! L’ITALIA IN VANTAGGIO IN QUESTO MATCH DI DOPPIO: 6-3 CONTRO L’ESTONIA

40-15 BRAVISSIMA TREVISAN! Interviene a rete nello scambio ravvicinato e trova il campo con un ottimo riflesso di rovescio. Due set-point!

30-15 Brutto errore con il dritto di Paolini in manovra.

30-0 Sempre Paolini, servizio profondissimo e niente da fare per Gorlats.

15-0 Ottima prima di Paolini e out la risposta di Saar.

C’E’ IL BREAK!!!! ROVESCIO POTENTISSIMO DI PAOLINI E 5-3 PER L’ITALIA NEL PRIMO SET. PAOLINI IN BATTUTA PER CONCLUDERE IL SET

Vantaggio Italia! Altro doppio fallo di Saar.

40-40 Interviene bene a rete Gorlats sul rovescio incrociato di Paolini. Si va ai vantaggi.

30-40 CHE RISPOSTA DI TREVISAN! Colpo lungolinea spettacolare e palla break!

30-30 Doppio fallo di Saar!

30-15 Bravissima Paolini ad aprire il campo con il rovescio e ottima Trevisan a rete a chiudere.

30-0 Altro servizio in slice di Saar e dritto in rete di Trevisan.

15-0 Ottima chiosa di Gorlats a rete, dopo il buon servizio a uscire di Saar.

FINALMENTE! L’ITALIA TIENE IL SERVIZIO E 4-3 AVANTI LE AZZURRE NEL PRIMO SET! LE ESTONI ORA IN BATTUTA

40-30 Out il dritto di Saar e palla del 4-3 Italia in questo 1° set.

30-30 Attacco profondo della Saar e Trevisan non riesce a tirarla su e colpo in rete.

30-15 Servizio al corpo su Gorlats di un’ottima Trevisan.

15-15 Ace al centro di Trevisan!

0-15 Sbaglia il dritto mancino Trevisan, che affossa il colpo in rete.

E’ C’E’ IL CONTROBREAK! 3-3 NEL PRIMO SET. ORA TREVISAN AL SERVIZIO

Vantaggio Italia, ancora brava Paolini, sotto rete, a intuire la traiettoria del colpo di Gorlats.

40-40 Brava Paolini stavolta: attacco con il rovescio conquistato e volée di dritto ottima.

Vantaggio Estonia, brutta giocata a rete di Trevisan e chance per il 4-2 in favore delle due padrone di casa.

40-40 Out la risposta di dritto di Paolini, su una seconda non irresistibile di Gorlats, grave l’errore dell’azzurra.

Vantaggio Italia! Largo il dritto incrociato di Gorlats.

40-40 Sbaglia la volée Saar e si continua!

Vantaggio Estonia, dritto molto profondo di Gorlats e niente da fare per Paolini in questo scambio.

40-40 Lunga di un nulla la risposta di rovescio di Paolini e si va ai vantaggi.

30-40 Altro rovescio out di Gorlats e palla del controbreak per le azzurre.

30-30 Peccato, volée imprecisa di Trevisan.

15-30 Si perde il dritto di Gorlats che va troppo di fretta e non trova il campo.

15-15 Out la risposta di dritto di Paolini in questo caso.

0-15 Doppio fallo, seconda lunghissima di Gortlats.

2-3 ERRORE DELLA PAOLINI E ALTRO BREAK: 5 IN 5 GAME GIOCATI.

15-40 Goorlast trova il modo di prendersi insieme alla compagna due palle break.

15-30 Le azzurre provano a riprendere quota.

0-15 Si ricomincia (male) con Jasmine Paolini al servizio.

2-2 NESSUNA DELLE QUATTRO E’ STATA IN GRADO DI TENERE IL PROPRIO TURNO DI SERVIZIO.

0-40 E tre palle per l’ennesimo controbreak del match.

0-30 Doppio fallo della Saar al servizio.

0-15 Le ragazze del Bel Paese provano a fiutare la possibilità di un nuovo controbreak.

1-2 TERZO BREAK IN ALTRETTANTI BREAK, L’ESTONIA TORNA IN VANTAGGIO E RINGRAZIA.

0-40 Erroraccio della Trevisan col dritto. Tre palle break.

0-30 Inizia malissimo il nuovo turno di servizio azzurro. La Saar è una leonessa sotto rete.

1-1 RECUPERANO IL BREAK LE AZZURRE: che tornano al servizio con la Paolini.

40-A Palla break per le azzurre.

40-40 Balla sul nastro la palla della Saar: parità.

40-30 Rocambolesco rally risolto dalla prontezza della Trevisan.

40-15 Paolini sbaglia la risposta.

30-15 Si intendono bene le estoni, che vanno avanti in questo secondo game.

15-15 In questo primo turno di servizio della Goorlast.

0-1 SUBITO BREAK DELLE ESTONI, CHE SI PORTANO IN VANTAGGIO GALVANIZZATE DAL PUNTO DEL PARI OTTENUTO PRIMA DALLA KONTAVEIT.

30-40 Gorlats procura una palla break alla coppia estone.

30-30 Errore azzurro, che pesa

30-15 Le estoni firmano il loro primo quindici del match.

30-0 Ancora la Paolini a fare punto.

15-0 Parte subito bene l’Italia al servizio.

SI PARTE PER QUESTO TERZO E DECISIVO MATCH!

h 19.35 Due minuti e si comincia con la sfida del doppio che decide tutto: Paolini/Trevisan vs. Goorlast/Saar

6-3, 4-6, 7-6 (4): GIOCO, PARTITA, INCONTRO PER KONTAVEIT. L’estone riporta la sua nazione in parità 1-1 nel computo complessivo della serie. A decidere tutto sarà il doppio.

6-4 Accorcia parzialmente l’azzurra. Altro servizio per lei.

6-3 Ci sono tre match point per l’estone: l’azzurra si divora l’impossibile.

5-3 Il nastro stoppa il dritto della Giorgi, che ora è in difficoltà. Ancora un servizio per l’estone.

4-3 Kontaveit: è lungo il dritto centrale dell’azzurra.

3-3 Schiaffo al volo della Giorgi. Parità: si cambia campo.

3-2 Kontavet, ora due servizi per l’azzurra.

2-2 Recupera il mini-break la Giorgi, ancora servizio per l’estone.

2-1 Per la Kontaveit che ha un minibreak di vantaggio.

SI VA AL TIEBREAK

6-6 Camila Giorgi pareggia i conti!

40-15 Qui arriva l’errore.

40-0 Gran prima dell’azzurra.

30-0 due bei punti della Giorgi: senza paura e a tutto braccio.

6-5 Gioco Kontaveit, che si riporta avanti.

40-30 Va avanti la Kontaveit che vince un duello di forza.

30-30 Reagisce la Kontaveit: l’estone non ci sta.

0-30 Che ripartenza della Giorgi, che ora mette in grande difficoltà la sua avversaria.

5-5 GIORGI FA STRAORDINARIAMENTE IL SUO PAREGGIANDO IL CONTO NEL TERZO E DECISIVO SET!

40-15 Accorcia l’estone

40-0 Ace della marchigiana.

30-0 Continua a martellare l’azzurra: ora l’estone ha accusato il colpo.

15-0 Inizia bene la Giorgi.

4-5 CONTROBREAK DELLA GIORGI, CHE REAGISCE AL MOMENTO GIUSTO! L’azzurra riesce a salvarsi disputando un game praticamente perfetto in risposta. Ora però servirà confermare quanto di buono fatto incamerando questo turno di servizio.

15-40 Altro errore della Kontaveit. Due palle break.

15-30 Altro quindici della azzurra, che ora mette in difficoltà la rivale.

15-15 Fa tutto la Giorgi, prima sbaglia e poi trova un bel punto nel braccio di ferro.

3-5 Si aggrappa al servizio e accorcia ancora una volta Camila Giorgi. Ora l’azzurra è chiamata a trovare un guizzo, altrimenti il match sarà finito.

40-30 Ottima prima della Giorgi

30-30 Nuovo errore della tennista tricolore.

30-15 Favore restituito: doppio fallo.

30-0 L’estone dà una mano alla marchigiana con una risposta sbagliata.

15-0 Bene col rovescio l’azzurra.

2-5 Fast game dell’estone che ora si prepara a servire per il match.

40-0 Servizio e dritto in ginocchio per prendersi il punto: pezzo di bravura della Kontaveit.

30-0 Due errori dell’azzurra spianano la strada all’estone.

2-4 Vince un bel game a “zero” la Giorgi, che dopo aver subito il break va alla caccia disperata della rimonta.

40-0 Altra bomba della marchigiana.

30-0 Bello il dritto dell’azzurra, che pizzica la riga

15-0 Riparte la Giorgi, che deve accorciare il divario.

1-4 Si porta a casa un game importantissimo Anett Kontaveit: l’estone allunga in un momento non facile preparandosi a entrare in testa nel rettilineo finale della partita.

40-15 Recupero difensivo prodigioso della Kontaveit che ricaccia sul fondo l’azzurra, la quale poi sbaglia il successivo colpo di rimbalzo.

30-15 Buona prima, aiutata da una risposta errata della Giorgi.

15-15 Qui perde la misura in palleggio regalando in quindici alla sua rivale.

0-15 Apre bene il game in risposta l’azzurra.

1-3 Accorcia al termine di un game lungo e faticoso la Giorgi. Ora bisognerà vedere le cose se cambieranno in questo quinto game del terzo e decisivo set.

A-40 Vantaggio interno, Kontaveit passiva in questo caso.

40-40 Rovescio errato dall’azzurra, che ha un momento di nervosismo.

A-40 Vantaggio Giorgi, con un cross strettissimo di dritto.

40-40 Parità.

30-40 Salvataggio clamoroso della Kontaveit, che poi riceve il regalo di un altro errore dalla Giorgi. Palla break.

30-30 Un punto fatto e uno regalato, sale la tensione.

15-15 Un vincente e un doppio fallo da parte della Giorgi, in questo delicato quarto gioco del set decisivo.

0-3 Va in fuga la Kontaveit, che conferma il break! Situazione da “spalle al muro” per la Giorgi.

40-15 Prova un colpo di coda col dritto la Giorgi.

40-0 Altro punto a referto per lei.

30-0 In totale fiducia ora la Kontaveit che fa male col suo rovescio alla rivale azzurra.

0-2 ALLA FINE KONTAVEIT PIAZZA IL BREAK: ora servirà per confermarlo e allungare in questo terzo e decisivo set.

40-A Nuova palla break, su un overrule chiamato dall’arbitro.

40-40 Altro dritto della Giorgi: poderoso.

40-A Altra palla break.

40-40 Questa volta è vincente la soluzione di dritto. Nuovamente salva la marchigiana.

40-A Scappa via qui il dritto all’azzurra. Ancora palla break.

40-40 Parità ancora, la grinta della Giorgi.

40-A Punto pazzesco con il back di rovescio dell’estone.

40-40 Parità.

40-30 Si ripete il copione.

30-30 Fuori la risposta della Kontaveit.

30-15 Gran prima esterna.

15-15 Ricambia la cortesia l’estone.

0-15 Giorgi imprecisa in questo primo punto del suo turno di servizio.

0-1 Kontaveit che apre al meglio il terzo e decisivo set.

40-15 Lunga qui la soluzione di dritto della Kontaveit.

40-0 Posizione comoda ora per la padrona di casa.

30-0 Apre con decisione il terzo set la tennista estone.

6-4 CAMILA GIORGI VINCE IL SECONDO SET! L’azzura vince questo parziale sistemando le cose sull’1-1 nel computo generale dei set in questo match.

40-15 Due set point per la Giorgi!

30-15 Gran prima della marchigiana.

15-15 Dritto a rientrare della ragazza di Tallin, che buca la Giorgi.

15-0 In corridoio la risposta dell’estone.

5-4 Fa il suo dovere la Kontaveit che ricuce lo strappo con la sua rivale provando ora il tutto per tutto nel game di risposta per allungare questo secondo parziale.

40-0 Altra ottima prima della padrona di casa.

30-0 Servizio vincente dell’estone.

15-0 Lungo il colpo d’approccio dell’azzurra.

5-3 Tiene il servizio al momento giusto la Giorgi, che nel prossimo turno di servizio potrà avvicinarsi alla vittoria di questo parziale.

40-15 Dritto poderoso e vincente della Giorgi.

30-15 Sbaglia l’estone.

15-15 Un punto ciascuno nei primi due rally.

4-3 GIORGI SI PRENDE SUBITO UN NUOVO BREAK tornando avanti in questa partita assolutamente senza senso.

30-40 Palla break, dopo una bella riga colta in pieno dalla Giorgi.

30-30 Errore di dritto dell’azzurra.

15-30 Un punto a testa, che mette la Giorgi ancora in buona posizione.

0-15 Da destra a sinistra e viceversa, Kontaveit cede dopo essere stata mossa come un tergicristalli.

3-3 ARRIVA IL CONTROBREAK DELLA KONTAVEIT, CHE PAREGGIA LE COSE NEL SECONDO PARZIALE.

15-40 Si ripete, forse in scenari ancor peggiori, il canovaccio: due palle per il controbreak

15-30 Gratuito dell’azzurra, ringrazia la sua rivale.

15-15 Ace della Giorgi

0-15 Primo punto del game a favore dell’estone.

3-2 Si salva ancora una volta la Kontaveit, che resta in scia alla rappresentante tricolore.

40-30 Attacco corto dell’italiana, passante incrociato della padrona di casa.

30-30 Due risposte sbagliate di pochissimo dalla marchigiana…l’estone risale

0-30 Giorgi on fire ora: Kontaveit non riesce ad arginare il gioco dell’azzurra.

3-1 Gran game disputato dalla Giorgi! Due recuperi straordinari e gioco portato a casa per riallungare.

40-15 Rovescio vincente della marchigiana.

30-15 Braccio di ferro vinto dalla Giorgi.

15-15 Aggiusta le cose l’estone.

15-0 Sfonda col dritto l’azzurra.

2-1 Si salva l’estone rimanendo agganciata all’azzurra nelle battute iniziali di questa seconda “ripresa”.

A-40 Kontaveit torna avanti.

40-40 Kontaveit si salva con un passante incrociato di rovescio.

30-40 Col dritto, di forza: palla break per la Giorgi!

30-30 Seconda di servizio lavoratissima da parte della Kontaveit. Giorgi sbaglia la risposta.

15-30 Attenzione: Giorgi ancora in odore di break.

2-0 Ace di autorità e rapidità, l’azzurra conferma il break!

40-0 Si ripete il copione.

30-0 Due servizi, fra cui un ace, ottimi della Giorgi.

1-0 GIORGI, ARRIVA IL BREAK IN APERTURA DI SECONDO SET!

40-A Il rovescio della Giorgi, all’attacco: palla break.

40-40 Altro doppio fallo. Parità.

40-30 Doppio fallo, Giorgi più vicina.

40-15 Un punto a testa, che portano l’estone vicina al mantenimento del servizio.

30-0 Riparte fortissima la padrona di casa in questo primo game del secondo set.

3-6 GIOCO E PRIMO SET PER LA KONTAVEIT, che dimostra più tenuta mentale nel momento “caldo” di un primo set da montagne russe.

40-A Doppio fallo e set point.

40-40 Scappa il dritto all’azzurra dopo un’ottima prima. Parità.

40-30 Fuori di parecchi metri il rovescio aperto della Giorgi.

40-15 Prima convincente in questo frangente.

30-15 Doppio fallo.

30-0 Profondità vincente della marchigiana.

15-0 Ace della Giorgi.

5-3 Conferma il break la Kontaveit, che nel prossimo turno di battuta andrà a servire per il match.

40-30 Erroraccio in campo aperto, col dritto, della Kontaveit.

40-15 Lungo il dritto della Giorgi.

30-15 Reagisce la Giorgi con il dritto.

30-0 Parte forte la padrona di casa facendo bottino pieno sui primi due suoi servizi a disposizione in questo game.

3-4 KONTAVEIT REGISTRA IL TERZO BREAK A SUO FAVORE NEL MATCH: l’estone torna ancora avanti.

40-A Nuova palla break per Kontaveit, non una novità nel match.

40-40 Servizio e dritto. Parità.

30-40 Doppio fallo e palla break.

30-30 Ace da sinistra che rinvigorisce l’azzurra.

15-30 Passante vincete della Kontaveit, che sfrutta un colpo d’approccio a rete non perfetto della Giorgi.

15-15 Torna subito a livello la Giorgi.

0-15 Risposta vincente della tennista nata proprio a Tallin.

3-3 IL PASSANTE DI CAMILA GIORGI, CHE TROVA IL SECONDO CONTROBREAK DEL MATCH!

15-40 Annulla la prima palla break la Kontaveit.

0-40 Doppio fallo dell’estone: tre palle break.

0-30 Parte fortissima l’azzurra in questo game in risposta infilando peraltro un gran vincente col dritto incrociato.

3-2 Risponde Camila Giorgi, che rimane a contatto. Si va al cambio di campo.

40-15 Doppio fallo.

40-0 Se ne va il rovescio della Kontaveit.

30-0 Ottima prima della marchigiana.

15-0 Volèe perfetta della Giorgi in apertura di game.

3-1 Passante pazzesco della Kontaveit, che riesce a tenere per la prima volta in assoluto nel match un turno di servizio.

A-40 Nuova chance ora per l’estone.

40-40 Sbaglia la risposta la Giorgi, game interminabile.

40-A Palla break sulla difesa finita in rete della Kontaveit.

40-40 Devastante dritto della Giorgi, che di forza rimette le cose sulla parità.

A-40 Nuovo vantaggio interno, molto brava la Kontaveit a comandare lo scambio nel frangente.

40-40 Accelerazione che paga dividendi quella della Giorgi.

A-40 Vantaggio estone, risposta scentrata dalla marchigiana.

40-40 Punto costruito in maniera perfetta dalla Giorgi: parità.

40-30 Risposta vincente della marchigiana.

40-15 Errore grave dell’azzurra, che non trova il dritto di rimbalzo.

30-15 Scappa di poco il rovescio della Giorgi.

15-15 Le due tenniste si scambiano colpi da fondo campo in uno scenario di totale equilibrio.

1-2 ALTRO BREAK, QUESTA VOLTA DI KONTAVEIT: ora l’estone è in vantaggio, in una sfida dove nessuna delle due è riuscita a tenere il servizio.

40-A Doppio fallo, ancora palla break.

40-40 Dritto in rete: parità.

A-40 Vantaggio Giorgi, non riesce il passante alla Kontaveit.

40-40 Buona la seconda della Giorgi, che costringe all’errore la sua avversaria.

30-40 Doppio fallo, palla break questa volta a favore dell’estone.

30-30 Rispostona dell’estone, che trova il vincente.

30-15 In rete il dritto inginocchiato della Kontaveit.

15-15 Partita equilibrata, nessuna delle due riesce a prendere il largo nei propri turni di servizio.

1-1 CONTROBREAK DELLA GIORGI, CHE IN RISPOSTA RIMETTE A POSTO LE COSE!

40-A Nuova palla break per la rappresentante tricolore.

40-40 Vola via la risposta della Giorgi. Tutto da rifare.

30-40 Doppio fallo, palla del controbreak per la marchigiana.

30-30 Inciampa la Kontaveit che offre la parità alla Giorgi.

30-15 Ace dell’estone.

15-15 Due scambi intensi regalano un quindici a testa, in apertura di questo game.

0-1 BREAK DELLA KONTAVEIT: NON INIZIA AL MEGLIO IL MATCH DELLA GIORGI, che va subito sotto.

30-40 Servizio che fa male quello della Giorgi. Annullata la prima palla break.

15-40 Doppio fallo Giorgi. Due palle break per l’Estonia.

15-30 Risposta e dritto: armi vincenti della padrona di casa.

15-15 Lungo il dritto dell’estone.

0-15 Passante vincente di Kontaveit.

SI COMINCIA CON LA GIORGI AL SERVIZIO!

h 16.33 Si stanno riscaldando Camila Giorgi e Anett Kontaveit: a brevissimo inizierà il match!

A breve inizierà il secondo match in programma: quello fra Camila Giorgi e Anett Kontaveit. Restate con noi!

6-1, 6-1 FINISCE QUI! ELISABETTA COCCIARETTO VINCE UN MATCH MAI IN DISCUSSIONE: l’azzurra porta a casa il primo punto per l’italia.

40-30 Prima al corpo e match point.

30-30 Qui prende la mira e sfodera una risposta vincente l’estone.

30-15 Doppio fallo: un regalo anche da parte della Cocciaretto.

30-0 In “Out” la risposta di Malygina.

15-0 Nonostante un nastro negativo, l’azzurra riesce a ottenere il quindici (anche con l’aiuto della sua rivale).

5-1 NUOVO BREAK PER COCCIARETTO, CHE ORA POTRA’ SERVIRE PER IL MATCH!

40-A Palla break: prova l’uno-due la Malygina, ma la palla finisce fuori e non di poco.

40-40 Parità.

40-30 Ora c’è una palla a favore della padrona di casa per accorciare le distanze.

30-30 Scambio lungo che premia l’azzurra: sbaglia nuovamente da fondocampo l’estone.

30-15 Servizio vincente della Malygina.

15-15 Un quindici a testa in questa ripresa.

4-1 Ancoraaaaaa, ace! Confermato il break da parte della tennista tricolore

40-0 Ace dell’italiana.

30-0 Ha subito il colpo l’estone che con due errori mette la strada in discesa per l’azzurra.

3-1 VOLA VIA LA COCCIARETTO, CHE COGLIE IL BREAK GRAZIE AD UNA SUPER RISPOSTA!

30-40 Palla break per l’azzurra che viene avanti e dal centro del campo infila la rivale con un bel dritto.

30-30 Si riequilibrano le cose.

15-30 Sbaglia Malygina dal fondo. Si apre un’opportunità per l’azzurra.

15-15 Un punto a testa in apertura di questo quarto game del secondo set.

2-1 Sassata dell’azzurra al servizio: non può nulla la sua rivale. Elisabetta Cocciaretto torna avanti

40-30 Il nastro sfavorisce la marchigiana in questo caso, che non riesce a rete a vincere lo scambio.

40-15 Ottima prima della Cocciaretto nel frangente.

30-15 Tre punti rapidissimi, azzurra con un piccolo vantaggio.

1-1 Pareggia le cose Malygina, che riesce a incamerare un game difficile.

A-40 Ora va in vantaggio.

40-40 Si salva l’estone. Rimettendo le cose a posto.

40-A Chiamata a rete, l’azzurra risponde con una controsmorzata vincente. Palla break.

40-40 Rispostona della Cocciaretto: parità.

40-30 Sotto attacco la Cocciaretto deve cedere sbagliando da fondo campo.

30-30 Dritto in salto per la Malygina, palla in campo.

15-30 Trova il vincente in questo caso l’azzurra.

15-15 Si riequilibrano le cose.

0-15 Rovescio in rete per l’estone, che non è tornata al servizio nel migliore dei modi.

1-0 COCCIARETTO CONQUISTA IL PRIMO GAME DEL SECONDO SET!

40-30 Il nastro aiuta l’azzurra.

30-30 In rete il rovescio dell’italiana.

30-15 Servizio e dritto per la marchigiana.

15-15 Malygina restituisce la cortesia.

0-15 L’azzurra apre il secondo set, al servizio, con un errore di dritto.

6-1 COCCIARETTO SI AGGIUDICA MERITATAMENTE IL PRIMO SET DOMINANDO IL PARZIALE!

40-A Doppio fallo della Malygina.

40-40 Si salva l’estone con un bell’attacco a rete.

30-40 Set point per l’azzurra.

30-30 Situazione di equilibrio ora.

30-15 Due punti di fila per l’estone.

0-15 On Fire Cocciaretto, che trova un rovescio incrociato di pregevole fattura.

5-1 Reazione pazzesca della Cocciaretto, che fa tutto bene. Ora potrà servire per il set.

40-0 Velocissima l’azzurra nel procurarsi tre chance per riallungare.

30-0 Parte a bomba la Cocciaretto, che conquista subito due punti sul proprio servizio.

4-1 Si sblocca Malygina, che porta a casa il primo game della sua partita.

A-40 Quarta chance di accorciare le distanze per la tennista nata nel 2000.

40-40 Altra parità, in questo interminabile game.

A-40 Palla che varrebbe il primo game per l’estone.

40-40 Reagisce ancora una volta Malygina.

40-A Cocciaretto, dal centro del campo: una sentenza.

40-40 Gran dritto dell’estone, che annulla una nuova palla break.

40-A Cross vincente della Cocciaretto.

40-40 Ace della Malygina che aggiusta le cose.

40-A Palla break sull’ottima risposta dell’italiana.

40-40 Parità.

40-30 Finisce in out il dritto dell’azzurra.

30-30 Lungo braccio di ferro vinto dalla tennista tricolore, la quale costringe all’errore la rivale.

30-15 Fa male il rovescio della Cocciaretto, l’estone non riesce a rispondere.

30-0 Risposta in rete per la marchigiana.

15-0 Buono il dritto profondo della Malygina, che costringe l’azzurra all’errore.

4-0 Arriva un altro game per Elisabetta Cocciaretto, al momento praticamente perfetta!

40-15 Ottima la volèe della Cocciaretto, che prova a sigillare il primo set.

30-15 Accelerazione di rovescio vincente per l’azzurra.

15-15 Un quindici a testa in apertura del quarto gioco di questa sfida.

3-0 COCCIARETTO VA IN FUGA PRENDENDOSI UN ALTRO BREAK!

0-40 Passante della marchigiana, che si procura tre palle break.

0-30 Inizia con due vincenti il game in risposta dell’azzurra.

2-0 Porta a casa un game fondamentale Elisabetta Cocciaretto, che conferma il break.

A-40 Ottima prima ora della marchigiana.

40-40 Ci prova Malygina, ma non riesce a trovare le righe.

40-A Secondo doppio fallo consecutivo della Cocciaretto. Altra palla del controbreak.

40-40 A seguito di un doppio fallo.

A-40 Vantaggio Cocciaretto ora.

40-40 Sbaglia Malygina la risposta sulla seconda di servizio della Cocciaretto: parità.

30-40 Palla corta della Malygina che paga: possibilità di controbreak.

30-30 Errore ennesimo dell’estone. Rimesse a posto le cose.

15-30 Rema al meglio Malygina, che costringe l’italiana all’errore da fondo campo.

15-15 Un punto a testa in questo primo game al servizio per la marchigiana.

1-0 COCCIARETTO, CHE INIZIA COL BREAK!

30-40 Palla break, su un errore di Malygina

30-30 Si fa interessante ora la situazione

15-30 Recupera un quindici l’azzurra.

30-0 Trova il secondo punto al servizio la rivale dell’azzurra.

15-0 Malygina apre bene il suo match.

h 15.07 SI COMINCIA! Malygina al servizio.

h 15.00 Siamo in attesa dell’ingresso in campo delle giocatrici.

h 14. 55 Dunque, rispetto a quanto ci si poteva attendere, sarà Elisabetta Cocciaretto a vestire i panni dell’apripista per la pattuglia tricolore. Vediamo se questa scelta pagherà i giusti dividendi.

h 14.50 Seicento secondi al via

h 14.45 C’è grande attesa per questa prima sfida, anche il pubblico di Tallin è carico.

h 14.40 La netta vittoria per 3-0 sull’Austria è già alle spalle in casa azzurra, prendersi lo scalpo anche dell’Estonia rappresenterebbe un altro notevole passo avanti per la selezione di Tathiana Garbin.

h 14.35 Cocciaretto-Maygina: sembra impossibile fare un pronostico su questa partita. Chi la spunterà?

h 14.30 Mezz’ora poco più all’inizio di questo primo match importantissimo, che determinerà quale delle due squadre potrà avere da subito una situazione di vantaggio.

Il programma di Italia-Estonia – La presentazione di Italia-Estonia

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del secondo incontro del girone B dell’evento A dei gruppi zonali di Fed Cup 2020 tra Italia ed Estonia. Sull’hard di Tallin le azzurre cercheranno di imporsi contro le padrone di casa e di ottenere un nuovo successo per ipotecare il primato del raggruppamento e raggiungere la finale che metterà in palio il play-off del mese di aprile.

Camila Giorgi sarà la nostra punta e dovrà guardarsi dall’estone Anett Kontaveit, capace di spingersi fino ai quarti di finale degli Australian Open 2020. Tuttavia, la selezione estone, come dimostra la vittoria di una Grecia priva di Maria Sakkari di ieri, non è irresistibile. Le ragazze di Tathiana Garbin, quindi, dovranno esprimere un livello di gioco alto per garantirsi il successo pieno nei due singolari e del doppio per dar seguito al 3-0 di ieri contro l’Austria. Da questo punto di vista, le scelte dovrebbero essere le stesse: Giorgi come prima singolarista, Jasmine Paolini a seguire e poi il doppio formato da Giulia Gatto-Monticone e da Martina Trevisan.

Garbin, comunque, sa di avere una Elisabetta Cocciaretto cresciuta in maniera esponenziale nell’ultimo periodo e non è detto che non possa calcare il campo di Tallin in caso di necessità. Giova ricordare che la vincitrice di questo raggruppamento affronterà nell’atto conclusivo di questa fase della Fed Cup 2020 dei gruppi zonali la seconda del girone A composto da Ucraina, Croazia e Bulgaria. Tale scontro, come detto, consentirà alla vincente di andare agli spareggi di aprile, decisivi per la qualificazione ai turni preliminari della competizione nel 2021.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del secondo incontro del girone B dell’evento A dei gruppi zonali di Fed Cup 2020 tra Italia ed Estonia: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00!

