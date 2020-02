LIVE Olimpia Milano-Cremona, Serie A basket 2020 in DIRETTA: tutto pronto al Forum, comincia il derby lombardo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8-6 La tripla di Scola sbatte sul primo ferro, ma Cinciarini è lesto a cogliere il rimbalzo e a segnare con il layup.

Attacco difficoltoso per Cremona, la conclusione di Saunders non arriva al ferro.

6-6 Contropiede Vanoli: lo chiude Happ con la schiacciata.

6-4 Akele a segno col semigancio.

6-2 Ancora da tre l’Olimpia: stavolta è lo specialista Nedovic ad andare a bersaglio.

3-2 Happ viene pescato sotto canestro e mette i primi due punti della sua partita.

3-0 Ribaltamento di Nedovic, Micov stappa il derby con la tripla.

INIZIO MATCH

16.59 QUINTETTO MILANO – Cinciarini, Nedovic, Micov, Scola, Tarczewski.

16.58 QUINTETTO CREMONA – Ruzzier, Saunders, Stojanovic, Akele, Happ.

16.57 Il saluto tra Ettore Messina e Meo Sacchetti.

16.53 Squadre in campo per il riscaldamento.

16.50 Nel match dell’andata furono i cremonesi a festeggiare: 82-78 il risultato finale.

16.46 La sfida di oggi pomeriggio sarà anche un gustoso antipasto del confronto di settimana prossima alle Final Eight di Coppa Italia, in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

16.43 Sarà uno scontro importante in chiave playoff: la squadra allenata da Ettore Messina è infatti terza in compagnia di Brescia con 26 punti, mentre il team allenato da Romeo Sacchetti occupa la quinta posizione a quota 24 punti (con una partita in meno).

16.39 Interessantissimo il derby lombardo in programma tra venti minuti al Mediolanum Forum di Assago: i meneghini vogliono riscattare le recenti delusioni europee, i cremonesi puntano a dare seguito alla striscia di quattro vittorie consecutive.

16.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla Diretta Live testuale di Olimpia Milano-Cremona, match valevole per la ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Cremona, match valevole per la ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket.

L’Olimpia Milano giunge al derby lombardo con la volontà di riscattare una settimana europea negativa, contraddistinta dalle due sconfitte in Eurolega contro Alba Berlino (a domicilio) e Barcellona (in trasferta). Non sarà però certamente una missione facile, perché la Vanoli Cremona è una formazione di alto livello ed è in un ottimo momento di forma, come confermato dalle quattro vittorie consecutive con le quali arriva al match del Mediolanum Forum. La partita tra Scarpette Rosse e Falchi sarà uno scontro diretto all’interno della zona playoff: la squadra allenata da Ettore Messina è infatti terza in compagnia di Brescia con 26 punti, mentre il team allenato da Romeo Sacchetti occupa la quinta posizione a quota 24 punti (con una partita in meno). Curiosamente, la sfida di oggi pomeriggio sarà anche un gustoso antipasto del confronto di settimana prossima alle Final Eight di Coppa Italia, in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. All’andata furono i cremonesi a festeggiare: 82-78 il risultato finale.

La palla a due tra Olimpia Milano e Vanoli Cremona è prevista per le ore 17.00. Buon divertimento con la Diretta Live testuale di OA Sport!

