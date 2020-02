LIVE Juventus-Fiorentina, Serie A calcio in DIRETTA: la capolista per allungare sull’Inter

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Fiorentina, match della Serie A Tim 2019-20. I bianconeri cercano una vittoria per riscattare il passo falso di domenica scorsa al San Paolo e per allungare sull’Inter, impegnato nel posticipo contro l’Udinese. La Viola affronta gli storici rivali e, con un eventuale successo, avvicinerebbe la zona Europa per gli uomini di Giuseppe Iachini.

La squadra di Maurizio Sarri nell’ultimo turno non è riuscita a sfruttare i pareggi di Lazio e Inter, perdendo per 2-1 contro un redivivo Napoli; da un possibile più 6, si ritrova ora con sole tre lunghezze di vantaggio sui milanesi e quattro sui laziali (che devono però recuperare la gara contro il Verona). La Juventus non ha operato grandi manovre negli ultimi giorni di mercato, cedendo in extremis Emre Can e Marko Pjaca a Borussia Dortmund e Anderlecht. L’allenatore toscano per questa partita dovrebbe affidarsi a Szczesny tra i pali, con la linea difensiva a quattro composta da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. Nel centrocampo a tre, ai lati del regista Pjanic dovrebbero agire Bentancur e Rabiot (al momento favorito su Bernardeschi e Matuidi). Non dovrebbe essere riproposto il “tridente pesante” che non ha brillato a Napoli, con Ramsey ad agire dietro Dybala e Cristiano Ronaldo.

La Fiorentina, che in settimana ha abbandonato la Coppa Italia per mano dell’Inter ha cambiato marcia con l’arrivo a fine dicembre di Iachini: dall’insediamento del tecnico marchigiano la squadra è imbattuta in campionato, con 2 vittorie e 2 pareggi. Il presidente Rocco Commisso ha rinforzato la squadra nel mercato di gennaio, con gli arrivi di Cutrone dal Wolverhampton, Igor dalla Spal, Agudelo dal Genoa e Duncan dalla Fiorentina. Sono stati inoltre messi sotto contratto Kouamé (disponibile però dalla prossima stagione causa infortunio) e Amrabat (all’Hellas Verona sino al termine della stagione); le partenze degne di nota sono state quelle di Saponara (Lecce) e Boateng (volato in Turchia al Besisktas). Contro la capolista, davanti al numero uno Dragowski potrebbe fare il proprio esordio Igor, con Pezzella e Ceccherini a completare il reparto (squalificati Milenkovic e l’ex Caceres). Lirola e Dalbert ad agire larghi nei cinque di centrocampo, con Pulgar e Benassi ai lati di Badelj, che sostituisce l’indisponibile Castrovilli. Attacco a due con Chiesa e Cutrone.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 12:30. Buon divertimento!

