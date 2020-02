LIVE Italia-Croazia 1-0, Fed Cup 2020: Camila Giorgi-Fett, azzurre in vantaggio grazie a Cocciaretto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.40: Le due giocatrici non si sono mai incontrate e dunque sarà una sfida inedita.

13.38: L’azzurra ha la possibilità di ottenere il punte decisivo che potrebbe portare le azzurre ai playoff di qualificazione del mese di aprile

13.35: Camila Giorgi dunque affronterà la croata Jana Fett e partirà con i favori del pronostico.

13.29 A breve scenderanno in campo Camila Giorgi contro Jana Fett per il secondo singolare.

13.27 E’ stato un match decisamente particolare con ben undici break in due set. Importantissimo questo risultato per l’Italia che inizia alla grande la sfida contro la Croazia.

6-3 ELISABETTA COCCIARETTO VINCE IL PRIMO MATCH CONTRO LEA BOSKOVIC!

30-40 MATCH POINT COCCIARETTO!

30-30 Reagisce la tennista croata.

15-30 Cocciaretto a due punti dal match.

15-15 Boskovic torna a contatto.

0-15 L’azzurra inizia bene.

5-3 COCCIARETTO! L’azzurra ad un passo dalla vittoria.

40-15 Boskovic prova a rifarsi sotto.

40-0 Cocciaretto serve per portare a casa l’ottavo game.

30-0

15-0 Subito avanti l’azzurra.

4-3 COCCIARETTO! Brava la tennista croata a portare a casa un game lunghissimo.

A-40 Torna avanti Boskovic.

40-40 Nuovamente in parità.

A-40

40-40 Annullata il primo break-point del game.

40-A Palla break Italia.

40-40 Parità.

A-40 Nuovamente avanti la tennista croata.

40-40 L’azzurra torna in parità.

40-30 Boskovic serve per portare a casa il game.

30-30

15-30 Passa avanti Cocciaretto.

15-15

15-0 Parte bene Boskovic.

4-2 COCCIARETTO! L’azzurra mantiene il servizio

40-30 Bravissima l’azzurra che ribalta la situazione.

30-30 Torna in parità Cocciaretto.

15-30

0-30

0-15 Subito avanti la tennista croata.

3-2 BREAK COCCIARETTO! L’azzurra fantastica ha vinto gli ultimi tre game.

0-40 Tre break point per Cocciaretto.

0-30

0-15 Parte bene l’azzurra.

2-2 Cocciaretto chiude il gap.

40-15

30-15 Prova a rientrare la croata.

30-0

15-0 Inizia bene il quarto game l’italiana.

2-1 BREAK COCCIARETTO! Brava l’azzurra a tornare subito in scia.

40-A Ancora una palla break per l’azzurra.

40-40 La croata trova il punto giocando la seconda di servizio.

40-A Palla del contro break per Cocciaretto.

40-40 L’azzurra torna in parità.

40-30 Cocciaretto prova a rientrare.

40-15

30-15 Boskovic ribalta la situazione.

15-15

0-15 Parte bene l’azzurra.

2-0 BREAK BOSKOVIC! L’azzurra inizia male il secondo set.

15-40 Due palle break per la croata.

15-30 Boskovic passa avanti.

15-15

15-0 Cocciaretto trova la prima di servizio.

1-0 BOSKOVIC! La croata difende ai vantaggi il servizio.

A-40

40-40 L’azzurra ritrova la parità nel primo game del secondo set.

40-30 Cocciaretto accorcia le distanze.

40-15

30-15 La croata passa avanti.

15-15

0-15 Parte bene l’azzurra.

INIZIA IL SECONDO SET, al servizio Boskovic.

6-3 COCCIARETTO! L’azzurra porta a casa un primo set molto divertente!

40-15 Arriva la reazione della croata.

40-0 Tre set point per l’azzurra.

30-0 Cocciaretto trova nuovamente la prima e allunga.

15-0

5-3 BREAK COCCIARETTO! Primo set incredibile con l’azzurra che torna avanti.

0-40 Tre palle break per l’azzurra.

0-30 Staremo a vedere se arriverà il quinto break consecutivo.

0-15 Azzurra avanti.

4-3 BREAK BOSKOVIC! La croata non molla e strappa nuovamente il servizio all’azzurra.

30-40 Annullata la prima.

15-40 Due palle break per la croata.

15-30 Boskovic passa avanti.

15-15 Si riporta in parità la croata.

15-0

4-2 BREAK COCCIARETTO. Brava l’azzurra a replicare lasciando a 0 l’avversaria.

0-40 Tre palle del contro break per l’azzurra.

0-30

0-15 Cocciaretto inizia concentrata il sesto game.

3-2 BREAK BOSKOVIC! A sorpresa la croata strappa il servizio all’azzurra.

30-40 Break point per la tennista croata.

30-30 Boskovic non molla.

30-15

15-15 Torna in parità la croata.

15-0 Buon inizio di game dell’azzurra.

3-1 Cocciaretto. Per l’azzurra sono nove i punti consecutivi.

0-40 Tre break point per Cocciaretto.

0-30

0-15 Questa volta parte meglio l’azzurra.

2-1 Cocciaretto. La numero 153 del mondo mette a segno cinque punti consecutivi e porta a casa il game.

A-40 L’azzurra ribalta la situazione.

40-40 FANTASTICA RIMONTA DI COCCIARETTO CHE ANNULLA ANCHE LA TERZA PALLA BREAK!

30-40 Brava Cocciaretto ad annullare anche la seconda.

15-40 Annullata la prima.

0-40 Tre palle break a favore della tennista croata.

0-30 Boskovic approfitta sulla seconda di servizio dell’azzurra.

0-15 Parte male Cocciaretto.

1-1. Brava la croata ad annullare la prima palla break del match e a riportarsi in parità.

A-40 Boskovic si riporta avanti nel game.

40-40 Annullata.

30-40 Primo break point a favore dell’Italia.

30-30 Brava Cocciaretto si riporta in parità.

30-15 L’azzurra prova a rientrare.

30-0 Due punti rapidissimi di Boskovic.

15-0

1-0 Cocciaretto. L’azzurra conquista il primo gioco ai vantaggi.

A-40

40-40 Si complica la situazione nel primo game per l’azzurra.

40-30

40-15 Due palle per portare a casa il primo game per Cocciaretto.

30-15 Primo punto per la croata Boskovic.

30-0

15-0 Parte bene l’azzurra.

INIZIO PRIMO SET. Cocciaretto alla battuta.

12.05 Le tenniste in campo per completare le operazioni di riscaldamento.

12.00 Le giocatrici a breve in campo per l’inizio del match.

11.55 Per l’Italia sarebbe fondamentale partire con una vittoria il proprio viaggio di risalita verso il World Group.

11.50 Sulla carta l’azzurra parte decisamente favorita ma non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’avversaria.

11.45 Per il primo singolare Tathiana Garbin ha scelto Elisabetta Cocciaretto che affronterà la numero 300 del mondo Lea Boskovic.

11.40 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia-Croazia di Fed Cup, sfida che mette in palio il pass per i play-off che si disputeranno nel prossimo mese di aprile.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia-Croaziamatch che concederà l’accesso ai play-off di Fed Cup 2020 che si disputeranno nel mese di aprile. Le azzurre hanno ottenuto agevolmente il primo posto nel girone B del Gruppo I della zona Europa/Africa grazie alle convincenti vittorie contro Austria, Estonia e Grecia.

Tathiana Garbin si affiderà, molto probabilmente, a Jasmine Paolini, Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto per i due singolari. Sono state loro le protagoniste dei trionfi dei giorni scorsi che hanno condotto in maniera determinante l’Italia alla sfida decisiva contro le croate. Possibile l’utilizzo in doppio per Giulia Gatto-Monticone o Martina Trevisan che hanno trovato poco spazio nei primi tre match della manifestazione.

La Croazia è giunta seconda nel girone A alle spalle della fortissima Ucraina di Elina Svitolina e Dayana Yastremska. La Nazionale capitanata da Iva Majoli non dispone di nomi di grido, ma bisognerà fare attenzione a non prendere sotto gamba un impegno cruciale per la scalata ai vertici del tennis mondiale. La numero 1 della selezione croata è la ventitreenne Jana Fett, che occupa la 234esima posizione del ranking WTA: La seconda singolarista è invece la ventenne Lea Boskovic, numero 300 del ranking WTA. Darija Jurak, classe 1984, è una specialista del doppio (numero 32 del ranking) e può rappresentare sicuramente un punto di forza per la Croazia. Non sono state impiegate finora le altre due giovanissime componenti della spedizione: si tratta delle diciassettenni Antonia Ruzic e Tara Wurth.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di Fed Cup 2020 tra Italia e Croazia.: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00!

