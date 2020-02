LIVE F1, Presentazione Ferrari 2020 in DIRETTA: SF1000, Vettel e Leclerc soddisfatti. Camilleri: “Conta solo vincere”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA FERRARI SF1000

LE DICHIARAZIONI DI SEBASTIAN VETTEL

LE DICHIARAZIONI DI LOUIS CAMILLERI

Loading...

Loading...

LE DICHIARAZIONI DI MATTIA BINOTTO

LE DICHIARAZIONI DI CHARLES LECLERC

LE DICHIARAZIONI DI JOHN ELKANN

VIDEO: LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA SF1000

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

19.17: Si chiude qui dunque la presentazione della nuova Ferrari e l’appuntamento sarà ai test di Barcellona che inizieranno il 19 febbraio.

19.15: “Prima presentazione lontano da casa e siamo tutti orgogliosi di farlo qui, in un luogo simbolico per il Paese. Siamo felici di rappresentare la Ferrari nel mondo. La SF1000, i 70 anni di storia della F1 in cui noi siamo sempre stati presenti con tantissime vittorie. Ma la fame per la vittoria non viene meno e c’è ancora oggi, negli uomini della Gestione sportiva come nei ragazzi dell’Academy. Ma in tutti c’è la passione per raggiungere traguardi sempre più alti. Un senso di forza e di stimolo per fare di più. Un grazie a tutti, da chi lavora alla galleria del vento fino alla squadra pista. E molto si gioca anche fuori dalla pista e la Ferrari ha dato il meglio di sé quando ha dimostrato di essere coesa in tutti i reparti“. Le parole del n.1 di Maranello.

19.12: Spetta ora al presidente Elkann prendere la parola in questa cornice magnifica del Teatro Valli.

19.11: “Rispetto a un anno fa oggi l’approccio è diverso perché conosco la squadra e la vettura anche se questa è uno sviluppo della monoposto 2019. Sono fiducioso per la prossima stagione. Ho lavorato tanto sulla parte fisica, allenandomi in montagna. Per il resto l’approccio non cambia, tanto lavoro con il team per essere un pilota migliore quest’anno e non commettere errori. I tortellini? Li adoro, ma per ora devo metterli da parte“, le parole di Leclerc

19.10: Adesso è il momento di Leclerc prendere il microfono.

19.07: “Mi sento un po’ anche italiano. Per il cibo ad esempio, ma amo la gente e la cultura. Ma soprattutto ho una grande passione per la Ferrari che è una grande parte della storia italiana. Impossibile fare previsioni, ci sono state tante ore di lavoro e lo sento quando guido tutto questo. Garantisco grande impegno, come c’è l’impegno di chi lavora per la Ferrari. Per il resto, bisogna aspettare“, le altre parole di Sebastian.

19.05: “E’ un traguardo incredibile, ci sono tante ore di lavoro dietro. Noi ovviamente l’avevamo già vista e confrontata con la precedente, ora non vedo l’ora di guidarla. E mi sembra anche più rossa dello scorso anno“, le parole di Vettel.

19.02: Si possono vedere delle soluzioni nuove soprattutto nel retrotreno:

19.00: “La scelta del nome era relativo ai 1000 GP. Siamo partiti dalla macchina dell’anno scorso e cercato di massimizzare il carico aerodinamico, power uniti, abbiamo lavorato su tutte le componenti, le sospensioni, per facilitare l’assetto a tutti i circuiti, grandi sforzi per il peso. Può sembrare simile a quella dell’anno scorso, ma non è così“, le parole di Binotto.

18.58: Di seguito la nuova Ferrari:

18.53: E’ il grande momento, i veli saranno tolti dalla Ferrari!

18.52: “Presentare una nuova vettura è sempre un’emozione. Chiedendo un bimbo di disegnare una macchina, la disegnerà Rossa, le parole di Enzo Ferrari. Noi partiamo da questo e con un anno di sviluppo mostreremo la nuova monoposto. E’ un anno particolare con tante cose da celebrare. La Ferrari c’è sempre stata dall’inizio della F1, la squadra più vincente di sempre. Arrivare a 1000 GP è incredibile e ne siamo orgogliosi. La competizione appartiene al nostro DNA, guardando anche al 2021. E’ la 66ma costruita in Scuderia Ferrari, frutto di lavoro, sacrificio e difficoltà. Una stagione particolare perchè affronteremo due sfide in parallelo (2020/2021). Il nostro è un gruppo giovane che deve migliorare: l’affidabilità e la velocità. C’è il progetto 2021, una sfida epocale. Ci dobbiamo preparare al meglio“, le parole di Binotto.

18.49: Ora è il momento del Team Principal Mattia Binotto sul palco.

18.47: “Condividiamo la passione per il Cavallino Rampante, siamo tutti attratti dalle emozioni che la Ferrari regala. In molti modi ha un appeal magico, tanto potente quanto difficile da seguire. Siamo consapevoli della nostra grande responsabilità e concentrati sul nostro obiettivo: la vittoria. Abbiamo il talento, la determinazione per trasformare in realtà le nostre ambizioni. Tanta pressione? Noi la sfruttiamo in maniera positiva per compattarci. Vi posso garantire che siamo estremamente esigenti con noi stessi. Guardando alla prossima stagione, sarà lunga e combattuta. In parallelo però dovremo sviluppare una vettura nuova, in linea con il nuovo regolamento che entrerà in vigore nel 2021. Sono molto fiducioso nei nostri uomini e nelle nostre donne, so che la loro creatività e l’etica del lavoro che hanno sono la caratteristica della nostra azienda, derivante da Enzo Ferrari. Penso che Mattia Binotto stiano facendo un ottimo lavoro, ma noi non vogliamo concentrarci solo sulla prossima corsa. Il nostro è un progetto a lungo termine e ho un grande rispetto per la sua gestione. Abbiamo Charles e Sebastian che faranno squadra, hanno una grande passione e hanno un grande talento e sono certo che avranno successo. Vi auguro un’ottima serata”, il discorso di Camilleri. Davvero impressionante l’atmosfera.

18.42: “Benvenuti in questo posto fantastico, vorrei salutare le istituzioni, le autorità della città, che hanno reso possibile, visto il teatro in cui ha luogo questa presentazione. Un ringraziamento ai partner, abbiamo rappresentanti della stampa che abbiamo presenti, che chiaramente ci osservano da molto vicino. Saluto la dirigenza Ferrari, ma ci sono 350 uomini e donne che lavorano nel Reparto Corse, sono qui e lavorano instancabilmente. 40 lavorano con grande fedeltà per la scuderia da lungo tempo (35 anni). Si tratta di errori sconosciuti e vorrei invitarvi ad alzarvi e a ricevere gli applausi“, le parole di Camilleri.

18.41: Presenti il presidente John Elkann, il vice-presidente Piero Ferrari. Ora sul palco arriva Louis Camiller, amministratore delegato della Ferrari.

È sempre una grande emozione ❤ grazie TIFOSI 🤩 #essereFerrari🔴 pic.twitter.com/rUgZgBeNgu — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 11, 2020

18.40: Un evento speciale in una cornice speciale, per il simbolo che rappresenta per il nostro Paese.

18.38: Musiche create ad hoc proprio per questo spettacolo che vorrà accompagnare all’unveiling tanto atteso. Un’orchestra che mescola classico e moderno, davvero niente male lo spettacolo al teatro Valli!

18.36: Benny Benassi mixerà le musiche di presentazione, in questo show a Reggio Emilia.

18.35: Numeri dei piloti con un richiamo agli Anni ’70 e un possibile Tricolore sulla livrea. Le indiscrezioni sulla nuova Ferrari verranno confermate?

18.33: Una visuale privilegiata che ci fornisce il buon Marc Genè:

18.30: Via alla cerimonia di presentazione della nuova Ferrari!

18.27: Atmosfera suggestiva al Teatro Valli, ormai manca pochissimo!

18.25: La curiosità è che l’ultima volta nella quale la Ferrari fu presentata lontana da Maranello risale a 14 anni fa, quando al Mugello fu svelata la monoposto.

🥁🥁🥁… IT’S CAR LAUNCH WEEK (𝙎𝙞𝙢𝙞𝙡𝙖𝙧 𝙩𝙤 𝙧𝙖𝙘𝙚 𝙬𝙚𝙚𝙠, 𝙗𝙪𝙩 𝙗𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 😉) #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/bLvG6vv0Ov — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 10, 2020

18.22: Per tutti questi motivi, questo unveiling è tanto atteso!

18.19: In poche parole una rivisitazione a 360° che, secondo quanto sostenuto dai media tedeschi, avrebbe presentato dei dati non soddisfacenti al simulatore. Resta da capire se ciò corrisponderà al vero.

18.16: Dal punto di vista della power-unit, è stata rivisita l’architettura delle testate delle camere di combustione del motore endotermico e si intervenuti sulle centraline di controllo dell’ERS. Si è fatta poi anche una valutazione relativa ai consumi, uno dei punti deboli del propulsore della Rossa, che ha costretto spesso i piloti al fuel-saving in corsa.

18.13: Per questo, alcune indiscrezioni portano ad uno studio approfondito del cosiddetto heave damper (ammortizzatore) idraulico per capire gli effetti della soluzione, anche perché dal 2021 sarà vietata dal regolamento. Tornando all’aerodinamica, è stata progettata una nuova conformazione del musetto al fine di migliorare l’efficienza dei flussi.

Ever get the feeling you’re the odd one out? 😜#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/nrY60HQbmt — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 10, 2020

18.10: Altro aspetto su cui gli ingegneri della Ferrari hanno lavorato sono le sospensioni. Le difficoltà di inserimento in curva e di trazione in uscita non dipendevano solo dal basso carico generato dal corpo vettura, ma anche dallo scherma delle sospensioni, rimasto immutato nell’ultimo periodo.

18.08: Un mare di tifosi presente davanti al teatro Valli per abbracciare la Scuderia Ferrari. L’attesa cresce!

18.06: Quali saranno dunque le basi della nuova vettura? La nuova “creatura” del Cavallino, secondo quanto riportato da Paolo Filisetti de La Gazzetta dello Sport, sarà caratterizzata da una configurazione aerodinamica in grado di garantire un elevato carico verticale, di cui il precedente modello era sprovvisto.

18.04: Il saluto del Team Principal Mattia Binotto:

Starting the car launch day 👊 Buongiorno da Maranello ☀️#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/5FJ4XddrQz — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 11, 2020

18.02: L’obiettivo è sempre il solito: vincere quel titolo iridato, sempre più impolverato e datato 2007 (vittoria del finlandese Kimi Raikkonen). Sono passati 13 anni da quella pazza domenica di Interlagos (Brasile), nella quale la doppietta del Cavallino Rampante (Raikkonen-Felipe Massa) e l’harakiri di Lewis Hamilton portarono al riscontro finale tanto desiderato.

18.00: SF1000 sarà dunque il nome della nuova monoposto, per onorare il 1000° GP che la scuderia raggiungerà in Canada o in Francia, per via della cancellazione della corsa in Cina per il Coronavirus.

17.57: Come riportato da La Gazzetta dello Sport di stamane, i veli sulla SF1000 cadranno alle ore 19.00!

17.54: Secondo i rumors la livrea 2020 dovrebbe essere un omaggio al Tricolore. Dopo il merchandising un altro indizio è arrivato dai social. La scuderia di Maranello ha cambiato il logo sui profili Twitter e Instagram, aggiungendo i colori della bandiera italiana sopra il Cavallino

17.52: Novità cromatica: il nero presente sulle tute di Sebastian Vettel e di Charles Leclerc. Ci sarà anche sulla SF1000?

17.50: Prima dell’evento, dalle 17.15 alle 17.45, il Team Principal Mattia Binotto e i due piloti saranno nella piazza Martiri del 7 luglio, antistante il Teatro, per incontrare i tifosi e appassionati del Cavallino.

17.47: Oggi, al Teatro Valli di Reggio Emilia, avrà luogo il tanto atteso vernissage della nuova “creatura” di Maranello.

It’s more than a ‘normal’ car launch because today’s venue is special 🤩#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/xyPJm96JPa — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 11, 2020

17.45: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della presentazione della nuova Ferrari di F1, che prenderà il via al Mondiale 2020.

LA NUOVA FERRARI SI CHIAMERA’ SF1000!

Il programma della Presentazione Ferrari 2020 – Le indiscrezioni sulla Ferrari 2020

La presentazione della Ferrari sarà in tv anche su RAI2

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della presentazione della nuova Ferrari di F1, che prenderà il via al Mondiale 2020. Oggi, al Teatro Valli di Reggio Emilia, avrà luogo il tanto atteso vernissage della nuova “creatura” di Maranello. Una scelta non casuale quella del Cavallino Rampante, perché proprio in questo luogo (nel 1797) è nato il tricolore, successivamente adottato come bandiera rappresentativa dell’Italia nel 1861. In un contesto dai connotati storici che la nuova Rossa vedrà la luce. Le indiscrezioni parlano di una bandiera italiana presente sulla livrea monoposto, oltre a uno stile vintage capace di rievocare le Ferrari di fine anni ’70. Presto ne avremo conferma.

L’obiettivo è sempre il solito: vincere quel titolo iridato, sempre più impolverato e datato 2007 (vittoria del finlandese Kimi Raikkonen). Di acqua ne è passata sotto i ponti e l’egemonia Mercedes nell’era dei motori ibridi ha posto in una posizione quasi imbarazzante la scuderia di Maranello e il resto del Circus. La Ferrari ha la necessità di darsi una scossa e trovare nel progetto “671” qualcosa di diverso rispetto a quello che la SF90 ha saputo offrire al tedesco Sebastian Vettel e al monegasco Charles Leclerc. La macchina dovrebbe essere denominata SF1000, visto che la scuderia di Maranello festeggerà il 1000° GP nel Circus nell’appuntamento in Canada oppure in Francia, qualora il fine settimana di Shanghai venisse posticipato per il Coronavirus. Un progetto, identificato dalla sigla “671”, che dovrebbe essere discontinuo rispetto all’anno passato. Non si parla di una rivoluzione ma di un miglioramento sostanziale di alcuni aspetti: carico aerodinamico, trazione e inserimento in curva. I tecnici del Cavallino hanno lavorato alacremente per centrare questo target e ora non resta che attendere il giudizio della pista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della presentazione della nuova Ferrari di F1, che prenderà il via al Mondiale 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 18.30.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter F1