LIVE Brindisi-Olimpia Milano, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Happy Casa Brindisi-Olimpia A|X Armani Exchange Milano, anticipo della ventunesima giornata del campionato italiano di basket 2019-2020. Si gioca uno scontro diretto al PalaPentassuglia tra due squadre appaiate in classifica, al quarto posto con 22 punti frutto sino a qui di 12 vittorie e 7 sconfitte.

Biancazzurri e scarpette rosse sono reduci da due impegni diametralmente opposti nelle coppe europee. La compagine pugliese di coach Francesco Vitucci ha dovuto salutare definitivamente la Champions League dopo la sconfitta per 93-83 sul campo del Falco Szombathely (HUN). Al termine di un incontro al cardiopalma invece l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina è riuscita a fare suo il match interno di Eurolega contro il Bayern Monaco, portando a termine nell’ultimo quarto una rimonta incredibile, dato che nel terzo periodo la formazione lombarda aveva toccato anche il -20 di distacco dai bavaresi di Oliver Kostic.

In campionato invece Brindisi sta vivendo un ottimo momento, testimoniato dalle tre vittorie consecutive, nell’ultimo turno i pugliesi hanno espugnato il palazzetto della Leonessa Brescia (82-86), ponendo così fine alla striscia di sette vittorie di fila in campionato della squadra allenata da Vincenzo Esposito, una delle rivelazioni in positivo di questa stagione fino a qui. Decisivi ai fini dell’affermazione brindisina sono stati i 22 punti di Tyler Stone e i 19 di Adrian Banks.

L’Armani Exchange è anch’essa reduce da una vittoria esterna in LBA, Sergio Rodriguez e compagni hanno prevalso 67-85 su Trieste all’Allianz Dome con 20 punti di Luis Scola, 12 di Keyfer Sykes e 11 a testa per il “Chacho” Rodriguez e Michael Roll. Giovedì sera al Forum ha fatto il suo esordio in maglia Olimpia il nuovo acquisto Andrew Crawford. L’ala ex Gaziantep e Vanoli Cremona potrà però essere utilizzata da coach Messina soltanto in Eurolega avendo Milano esaurito i visti a disposizione per il campionato.

La palla a due del PalaPentassuglia, in sold out per l’appuntamento, è prevista per le ore 20.30. Buon divertimento con la diretta live testuale di OA Sport, per non perdersi nemmeno un punto dell’anticipo di Legabasket del sabato sera!

