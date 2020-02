Fed Cup 2020 World Group: Spagna, Svizzera, Germania e Belgio volano ai quarti di finale

Si sono appena conclusi i match di qualificazione per le finali della Fed Cup 2020 relativi al World Group. Le nazionali vincitrici hanno staccato il pass per i quarti in programma a Budapest nel prossimo mese di aprile. Oggi sono andati in scena le gare che hanno visto le numero uno opposte alle numero due delle rispettive squadre.

Alla Spagna è bastata la vittoria nel primo singolare di Carla Suarez-Navarro (6-1 6-3) contro Kurumi Nara per avere la meglio sul Giappone. Le iberiche partivano dal 2-0 ottenuto ieri. Ininfluente il trionfo nel doppio delle nipponiche Shuko Aoyama e Ena Shibahara che hanno battuto 6-2 6-3 la coppia composta da Lara Arruabarrena e Aliona Bolsova Zadoinov.

Identica situazione anche per la Svizzera nella sfida contro il Canada. Le elvetiche, in vantaggio 2-0 dopo i match di ieri, hanno dovuto attendere, però, il secondo singolare vinto da Jil Belen Teichmann con il punteggio di 6-3 6-4 contro Gabriela Dabrowski. Nella prima partita di giornata la 17enne Leylah Annie Fernandez si è tolta la grandissima soddisfazione di battere la numero 5 del mondo Belinda Bencic 6-2 7-6(3).

La Germania ha letteralmente passeggiato contro il Brasile. Le teutoniche, dopo i due successi di ieri, hanno trionfato anche nei due singolari odierni chiudendo con un rotondo 4-0. La numero 73 del ranking mondiale Laura Siegemund ha superato senza troppa fatica in due set 6-1 6-2 Gabriela Ce. Nel doppio Anna-Lena Friedsam e Antonia Lottner hanno sconfitto 6-1 6-4 la coppia Verderoro composta da Luisa Stefani/Laura Pigossi.

Pronostico rispettato nella sfida tra Belgio-Kazakistan che partiva dal risultato di 1-1 di ieri. Nel primo singolare Elise Mertens si è sbarazzata in due set (6-1 7-6(1)) della migliore delle kazake ovvero Yulia Putintseva. Nel secondo match di giornata Kirsten Flipkens ha sconfitto 6-3 6-4 Zarina Diyas.

Dopo il 2-0 di ieri la Slovacchia è riuscita a conquistare il pass per i quarti di finale di Fed Cup eliminando la Gran Bretagna. Nel primo singolare Heather Watson ha superato con un netto 6-0 7-5 contro Rebecca Sramkova. A chiudere la contesa ci ha pensato nella seconda partita di giornata Anna Karolina Schmiedlova che ha battuto 7-5 6-3 la britannica Harriet Dart.

La Russia ha vinto di misura l’equilibratissimo match contro la Romania. Dopo il pareggio complessivo di ieri, Ekaterina Alexandrova ha vinto una battaglia durata tre set contro Ana Bogdan (7-5 3-6 7-5). Nel secondo match Jaqueline Adina Cristian ha riportato in equilibrio le sorti della sfida battendo 7-5 6-3 Veronika Kudermetova decisivo, quindi, il doppio. Le russe Anna Kalinskaya e Anna Blinkova hanno vinto senza troppe difficoltà col risultato di 6-2 6-3 la sfida contro la coppia rumena composta da Elena Gabriela Ruse e Jaqueline Adina Cristian.

Spettacolo e colpi di scena allo Sportcampus Zuiderpark di L’Aia per il match tra Olanda-Bielorussia. Dopo il pareggio di ieri, nella prima partita Kiki Bertens ha vinto con un doppio 6-4 la super sfida contro Aryna Sabalenka. Nel secondo singolare Aliaksandra Sasnovich ha trionfato in una vera e propria battaglia durata oltre due ore con il risultato di 0-6 7-5 6-2 contro Arantxa Rus. La coppia bielorussa composta da Aryna Sabalenka- Aliaksandra Sasnovich ha vinto il doppio in tre set (4-6 6-3 7-6(8)) contro Kiki Bertens e Demi Schuurs.

Foto: Bukharev Oleg / Shutterstock