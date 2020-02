Ciclismo, Volta a la Comunitat Valenciana femminile 2020: l’Italia è regale, Bastianelli superlativa

Dopo che l’anno scorso, nella corsa dominata dalla belga Lotte Kopecky, il Bel Paese aveva piazzato quattro azzurre tra le prime dieci (miglior piazzamento il quarto posto di Silvia Persico), quest’anno la selezione italiana ha fatto incredibilmente saltare il banco con la vittoria della campionessa nazionale Marta Bastianelli, il secondo posto di Barbara Guarischi (Movistar Women) e il quarto di Arianna Fidanza (Lotto Soudal Ladies).

In attesa della tappa conclusiva della competizione maschile che ha infiammato i cuori dei tifosi spagnoli e non solo durante tutta la settimana, questa mattina, in un percorso di 98.5 km irto di insidie e situazioni pericolose per le favorite, le atlete sono riuscite a controllare i vari tentativi di fuga animati nella tappa e a concludere la corsa con una volata. A trionfare, come detto, è stata proprio l’azzurra Bastianelli che ha fatto valere le sue grandissime caratteristiche da finisseur.

A completare la top-10 sono giunte Barbara Guarischi (Movistar Women) e Arianna Fidanza (Lotto Soudal Ladies), separate dalla trinidadense Teniel Campbell (Valcar Travel & Service). Al quinto posto la francese Laura Asencio (Ceratizit-WNT Pro Cycling), a seguire la danese Emma Cecilie Norsgaard (Bigla-Katusha), la francese Séverine Eraud (Charente Maritime Women Cycling), la neerlandese Agnieta Francke (Belori), l’italiana Silvia Zanardi (Bepink) e l’olandese Bryony van Velzen (Ciclotel).

Per la Bastianelli la seconda vita con la maglia della Alè BTC Ljubljana inizia come meglio non si poteva sperare, con una vittoria che si collega idealmente a quella ottenuta nell’ultima gara del 2019 nel GP Beghelli. La campionessa italiana si lancia quindi al meglio verso questa stagione cruciale con le Olimpiadi di Tokyo sullo sfondo.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

michele.giovagnoli@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Marta Bastianelli