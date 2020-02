Calcio, Serie A 2020: la Juve si sbarazza del Brescia. Dilaga la Fiorentina

Dopo le grandissime emozioni vissute ieri con la super sfida per il quarto posto vinta per 2-1 in rimonta dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini sulla Roma di Paulo Fonseca e con i match che mettevano in palio punti preziosi per la salvezza tra Lecce e Spal (2-1 per i pugliesi) e Bologna e Genoa (0-3 pesantissimo a favore dei liguri), la Serie A di calcio maschile 2019/2020 è tornata in campo oggi per altri quattro match valevoli per la ventiquattresima giornata di Campionato.

Nel primo match delle 12:30 pareggio a reti bianche tra Udinese e Verona alla Dacia Arena di Udine. In un match abbastanza equilibrato sono gli scaligeri a fare la partita con i friulani bravi a chiudersi e a ripartire in contropiede. Il sussulto più grande della gara è al 64′ con un gol annullato ai bianconeri per un fuorigioco di Kevin Lasagna. A siglare la rete non convalidata era stato l’argentino Rodrigo De Paul, velocissimo a lanciarsi sulla ribattuta dopo che la punta italiana aveva colpito un palo clamoroso solo contro il portiere.

Nel match più atteso delle 15 la Juventus di Maurizio Sarri supera un Brescia sempre più vicino alla zona retrocessione. L’episodio clou del match avviene al 37′ con l’espulsione del bresciano Florian Aye e il fantastico gioiello su punizione dell’argentino Paulo Dybala che un minuto dopo sblocca il punteggio sull’1-0. Nel secondo tempo i padroni di casa trovano il raddoppio al 75′ con un gran gol del colombiano Juan Cuadrado. Da segnalare nel finale la standing ovation per il rientrante Giorgio Chiellini.

Succede di tutto invece allo stadio Marassi di Genoa dove la Fiorentina di Beppe Iachini supera per 5-1 la Sampdoria di mister Claudio Ranieri. A sbloccare il match è un’autorete del blucerchiato norvegese Morten Thorsby, seguita al 18′ dal rigore del serbo Dusan Vlahovic dopo un mani in area doriana dell’uruguaiano Gaston Ramirez. La Fiorentina trova poi il gol del 3-0 con un calcio di rigore siglato questa volta da Federico Chiesa dopo un mani del doriano Murru che rimedia anche un cartellino rosso. Al 44′ anche la viola rimane in 10 per un rosso a Badelj ma ciò non le impedisce di dilagare anche nella seconda frazione di gioco con le reti di Vlahovic al 57′ e con la doppietta di Chiesa al 78′ dopo un gran diagonale mancino. Inutile, al 90′, il gol della bandiera di Gabbiadini.

Nell’ultimo match in programma il Parma guidato dal ritrovato Gervinho si sbarazza per 1-0 di un Sassuolo che per lunga parte del match domina però di fatto il gioco. Il vantaggio decisivo dei bianconeri arriva con un contropiede ben orchestrato al 25′. Da segnalare l’ottima prova difensiva corale dei ducali coadiuvata allo stato di grazia dell’estremo difensore parmense Colombi

L’appuntamento per gli appassionati è ora all’interessante scontro delle 18 tra Napoli e Cagliari che fungerà da antipasto per il match clou di questa giornata di Serie A con la sfida al vertice dell’Olimpico tra Lazio e Inter. Ricordiamo poi che la giornata si chiuderà con il “monday night” tra Milan e Torino di domani sera.

