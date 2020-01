Reggio Emilia intitolerà a Kobe Bryant la piazza che si affaccia su Via Guasco

La tragedia che ha portato via Kobe Bryant e la figlia Gianna ha segnato il mondo sportivo e non. Kobe aveva un grandissimo legame con l’Italia, dato che ha passato la sua infanzia nel Bel Paese, al seguito tra padre che tra il 1984 e il 1991 ha giocato a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Proprio il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, in seguito alla scomparsa del fuoriclasse della palla a spicchi, ha deciso di dedicargli la piazzetta che si affaccia su Via Guasco con tanto di stele annessa.

Queste le parole del sindaco di Reggio Emilia su Facebook: “Reggio Emilia intitolerà a Kobe Bryant la nuova piazzetta che si affaccia su via Guasco. Kobe era uno di noi: qui, e nei campetti della città, improvvisava delle sfide con atleti più grandi di lui, con i compagni di scuola. Mentre il papà spopolava in prima squadra Kobe è cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana. Il suo sorriso, il suo amore per il basket ci sono entrati dentro e un po’ di Reggio Emilia era entrata per sempre in lui, come ci aveva raccontato qualche anno fa tornando nella nostra città, che lui chiamava “casa”, per ragionare dei suoi progetti futuri, appena terminata la carriera professionistica in Nba. Riposa in pace Kobe, Reggio Emilia non ti dimenticherà“.

Foto: Lapresse