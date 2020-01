Race Torquay femminile 2020: attacco vincente per Brodie Chapman che fa sua la prima edizione

L’australiana Brodie Chapman ha vinto la prima edizione della Race Torquay femminile. Sotto il forte calore australiano, la portacolori della FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope ha avuto coraggio a partire all’attacco in occasione del quinto giro di gara; una fuga che si è poi dimostrata vincente nonostante l’arrivo, in occasione dell’ultimo giro, di altre tre attaccanti L’australiana, classe 1991, infatti, ha vinto con pochissimi secondi di vantaggio sulla sua connazionale Emily Herfoss (Roxsolt Attaquer) e sulle americane Tayler Wiles (Trek-Segafredo) e Lauren Stephens (TIBCO-SVB). Arrivato con 26 secondi di ritardo, il gruppo si è dovuto accontentare della volata per il quinto posto ottenuto dall’australiana Chloe Hosking (Rally Cycling Women).

106,4 chilometri divisi in otto giri per l’edizione inaugurale della Race Torquay. Il primo vero attacco di giornata ha visto come protagonista la russa dell’Alé BTB Liubljana Anastasia Chursina, che al secondo passaggio sotto la linea del traguardo ha fatto registrare un vantaggio di 22 secondi sul gruppo. Ma nulla ha potuto sul forcing del plotone che ha alzato notevolmente il ritmo in occasione del giro successivo. Successivamente la tedesca Tanja Erath (Canyon-Sram) fa suo lo sprint intermedio piazzato al chilometro 39,9. Il caldo rende ancor più complicata la faccenda, e al quinto giro Brodie Chapman decide di prendere il largo. Fa suo anche lo sprint intermedio del chilometro 79,8, e in questo momento ha 15 secondi di vantaggio sul gruppo.

L’australiana continua a comandare, ma nel giro conclusivo Tayler Miles cerca di complicare le cose partendo anche lei all’attacco. La Chapman non si fa scoraggiare, viene ripresa ma tiene la ruota dell’americana. Vengono affiancate da Emily Herfoss e Lauren Stephens, e il quartetto guadagna ben 55 secondi sul plotone ormai beffato. Ormai è fatta per il gruppetto al comando, saranno loro a giocarsi la vittoria. Così la Chapman va alla ricerca dell’attacco finale, sfrutta le ultime energie rimaste e non si fa impietosire, conquistando con netto distacco la prima edizione della Race Torquay.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

@lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cadel Evans Great Ocean Road Race