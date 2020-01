Pattinaggio artistico, Europei 2020: passi in avanti per Della Monica-Guarise contro l’armata russa

Maturità, consapevolezza e amore totale verso la disciplina. Sono questi i tre ingredienti principali che contraddistinguono le grandi personalità sport. Nicole Della Monica e Matteo Guarise, coppia quarta classificata ai Campionati Europei di pattinaggio artistico in corso di svolgimento fino a domenica 26 gennaio a Graz (Austria), hanno dimostrato in carriera di essere dei pattinatori a dir poco formidabili, fuori e dentro la pista. Non sarà certo una medaglia mancata, molto difficile da raggiungere anche alla vigilia, a fermare il cammino degli atleti delle Fiamme Oro, già proiettati verso le prossime gare. Unico obiettivo: superare i propri limiti, pattinare bene, rendere al 100% in gara.

Dopo un inizio di stagione condizionato dall’infortunio subito alla spalla destra di Nicole, i nostri ragazzi hanno dato sul ghiaccio austriaco risposte importanti e soprattutto confortanti, rimanendo per quanto possibile in scia delle coppie russe, nazionalità leader della specialità insieme alla scuola cinese. Nello short program un atterraggio estremamente falloso nel triplo rittberger lanciato ha impedito agli allievi di Cristina Mauri di posizionarsi sul gradino più basso del podio, occupato invece da Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, certamente non gli ultimi arrivati visto il loro prestigioso palmarès che conta ben due ori continentali e due argenti iridati.

Nel programma libero, tra l’altro di pregevole bellezza, sono arrivate altre piccole imprecisioni: non solo nei salti in parallelo, problema comune a tutte le coppie, ma anche in entrambi i salti lanciati, ovvero triplo rittberger e triplo salchow, arrivati in maniera scomposta. Nonostante le defaillance gli atleti stanziati all’IceLab di Bergamo hanno compiuto dei significativi passi in avanti, dimostrando di essere ancora largamente competitivi malgrado la concorrenza elevatissima. Se infatti Boikova-Kozlovskii, insieme ai cinesi Sui-Han, sembrano avere totalmente un’altra marcia, lo stesso non si può dire per le restanti coppie, solitamente ferme a quota 210-215 nel totale.

In questo senso sarà davvero interessante, una volta recuperate tutte le forze necessarie, vedere quanto in là si potranno spingere Nicole e Matteo in termini di punti una volta pattinati due segmenti puliti: la grande dimestichezza negli elementi di coppia, corretti i problemi emersi durante questo Campionato, coadiuvata da un buon riscontro nelle componenti del programma, potrebbe infatti spingere gli azzurri proprio in zona 210, traguardo di tutto rispetto. Servirà tempo e pazienza, caratteristiche che certamente non mancano a questi due grandi atleti.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL PROGRAMMA LIBERO DI DELLA MONICA-GUARISE

Foto: Valerio Origo