LIVE Sport, DIRETTA 21 gennaio: Berrettini e Sinner eliminati dagli Australian Open, tocca a Fognini. Attesa per il Settebello

9.31 BASKET – Colpo di mercato del Maccabi Tel Aviv, che mette sotto contratto fino al termine della stagione Amar’e Stoudemire. Il centro americano, dal grande passato in NBA, ritorna dunque in Israele dopo la sua parentesi con l’Hapoel Gerusalemme e soprattutto farà il suo debutto in Eurolega. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.00 TENNIS – Finisce al secondo turno l’Australian Open di Matteo Berrettini. Il romano viene sconfitto in cinque set dall’americano Tennys Sandgren con il punteggio di 7-6 6-4 3-6 2-6 7-5 dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Tantissimi rimpianti per il tennista romano, che ha giocato male, ma che era riuscito a recuperare due set di svantaggio e sembrava avere l’inerzia del match in suo favore anche nel quinto. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.55 NBA – Nella notte era in programma un solo match dell’NBA, ma era uno di quelli che promettevano spettacolo ed emozioni. All’American Airlines Center, infatti, sono scesi sul parquet i Dallas Mavericks e i Los Angeles Clippers, due delle squadre favorite per la lotta al titolo. E la sfida non ha deluso l’attesa, con il match che è stato combattuto fino alla fine e con le due star di serata, Kahwi Leonard e Luka Doncic, che hanno messo in mostra tutto il loro repertorio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.50 CICLISMO – Il padrone di casa Caleb Ewan si prende tappa e maglia in occasione della seconda frazione del Tour Down Under 2020. Il portacolori della Lotto Soudal è il più veloce sul traguardo di Stirling in un finale letteralmente sconvolto da una caduta di massa avvenuta a 1500 metri dalla fine dove, tra l’altro, è rimasto coinvolto il campione europeo Elia Viviani (Cofidis), che non ha potuto così disputare la volata, giungendo all’arrivo in ritardo e con forti segni di abrasioni sul corpo; anche se non dovrebbe essere nulla di grave. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.42 TENNIS – Tutto facile per Novak Djokovic a Melbourne (Australia). Il n.2 del mondo conquista facilmente l’accesso al terzo turno degli Australian Open 2020 sconfiggendo con il punteggio di 6-1 6-4 6-2 il giapponese Tatsuma Ito (n.146 del ranking) in 1 ora e 36 minuti di partita. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.37 TENNIS – Lo si era detto in sede di presentazione che l’incontro sarebbe stato complicato e così è stato. Jannik Sinner (n.82 del mondo) esce di scena al secondo turno degli Australian Open 2020 sconfitto dall’ungherese Marton Fucsovics (n.67 ATP) con il punteggio di 6-4 6-4 6-3 in 2 ore e 17 minuti di partita. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 22 gennaio 2020: in tempo reale vi proporremo tutti i risultati dei vari eventi in programma e vi forniremo tutte le notizie che si susseguiranno nel corso di questa lunga giornata.

Tutto lo sport e gli eventi del 22 gennaio: orari e programma

Riflettori puntati sugli Australian Open, spazio al secondo turno dello Slam sul cemento di Melbourne: scenderanno in campo Roger Federer e Novak Djokovic ma anche Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Jannik Sinner che andranno a caccia della vittoria. Assolutamente da non perdere i quarti di finale degli Europei di pallanuoto maschile con l’Italia che sfiderà il Montenegro alle ore 16.00, gli azzurri andranno a caccia della vittoria e puntano senza mezzi termini al titolo dopo essersi laureati Campioni del Mondo.

Tanta pallavolo con Scandicci e Conegliano attesi dagli impegni contro Lokomotiv Kaliningrad e Conegliano in Champions League, incominceranno gli Europei di pattinaggio artistico con short program maschile e short program delle coppie (l’Italia sogna in grande con Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Nicole Della Monica e Matteo Guarise). In serata Juventus-Roma per la Coppa Italia di calcio e tre quarti di finale della Coppa Italia di volley maschile.

OA Sport dunque vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 22 gennaio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.

