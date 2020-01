LIVE Sport, DIRETTA 19 gennaio: tutte le notizie di oggi in tempo reale. McGregor torna e vince per ko, i risultati NBA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

08.40 BASKET NBA – Sono dieci le partite della notte NBA. La sfida più attesa era sicuramente quella tra Houston e i Lakers. Ha vinto Los Angeles per 124-115 grazie ad un fantastico terzo quarto da 32-17. LeBron James e compagni consolidano così il loro primo posto nella Western Conference, mentre per i Rockets si comincia a parlare di crisi dopo la terza sconfitta consecutiva ed un sesto posto che non può per nulla soddisfare.

08.35 COMBATTIMENTO – Conor McGregor è tornato e lo ha fatto alla grande! Il volto simbolo della MMA aveva promesso il sangue e il rosso si è visto copiosamente sull'ottagono della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) ed è stato quello fuoriuscito dal naso del malcapitato Donald Cerrone che è crollato dopo appena quaranta secondi di un combattimento che oggettivamente non c'è stato.

08.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 19 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Tutto lo sport e gli eventi del 19 gennaio: orari e programma

Fari puntati sugli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpino e di biathlon in primo piano. A Wengen (Svizzera) assisteremo alla due manche di slalom, dove i nostri azzurri guidati da Alex Vinatzer vorranno stupire. Sul versante femminile, vi sarà lo show del gigante parallelo al Sestriere. Dopo il trionfo da infarto di ieri di Federica Brignone tra le porte larghe, l’ambizione è quella di replicare sulle nevi di casa, ma l’obiettivo non sarà affatto facile. A Ruhpolding (Germania), le due prove di inseguimento femminile e maschile chiuderanno il lungo weekend in terra tedesca. Dorothea Wierer cercherà di arrestare l’incedere della norvegese Tiril Eckhoff, in grande spolvero in questo momento e vincitrice della sprint di ieri. In ambito maschile, il favorito numero uno per il successo è il francese Martin Fourcade, reduce da tre successi consecutivi in CdM e con 80 vittorie in gare di alto livello all’attivo. In casa Italia Dominik Windisch e Thomas Bormolini vorranno ben figurare.

Domenica che poi non può che essere dedicata agli sport di squadre, ovvero basket, volley e calcio. In particolare, nella Serie A “calcistica”, il confronto tra Juventus e Inter si fa serrato: i nerazzurri andranno a Lecce per affrontare i pugliesi sul proprio campo, mentre i bianconeri ospiteranno il Parma tra le mura amiche e gli uomini di Maurizio Sarri non potranno permettersi troppe distrazioni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 19 gennaio 2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento!

