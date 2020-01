LIVE Snowboard, PGS Rogla 2020 in DIRETTA: Fischnaller, Bormolini, Coratti, Felicetti e March ai quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.39 Loginov elimina Bormolini nel primo quarto maschile.

13.36 Ulbing elimina Ladina nell’ultimo quarto.

13.35 Alle semifinali anche Ramona Hofmeister che ha la meglio sull’austriaca Schoeffmann.

13.33 Ester Ledecka accede alle semifinali eliminando Julie Zogg.

13.30 Soboleva vince il derby russo con Nadyrshina nel primo quarto di finale femminile.

13.28 Passa il turno anche March, ben cinque azzurri ai quarti, dunque.

13.27 Non ce la fa, invece, Daniele Bagozza, il quale esce con il russo Wild.

13.25 Anche Coratti ai quarti, eliminato il bulgaro Yankov.

13.23 3/3 azzurro per il momento con Mirko Felicetti che elimina l’austriaco Payer.

13.22 Fischnaller vince alla grande contro Shiba e va ai quarti.

13.20 Il polacco Oskar Kwiatkowski elimina lo sloveno Mastnak per un centesimo.

13.18 Il russo Loginov elimina l’austriaco Prommegger.

13.16 Bormolini fa il colpaccio ed elimina Sobolev per appena 0.03″.

13.14 Ultimo ottavo combattutissimo con l’austriaca Ulbing che elimina la tedesca Selina Joerg.

13.12 La svizzera Jenny Ladina la spunta per un soffio contro la russa Salikhova.

13.10 L’austriaca Schoeffmann elimina la tedesca Langenhorst. Mancano ancora due ottavi femminili.

13.08 Ramona Hofmeister risponde a tono ed elimina l’ucraina Dancha.

13.06 Ester Ledecka accede ai quarti eliminando la cinese Zang.

13.04 La svizzera Julie Zogg elimina la cinese Gong.

13.02 Finisce agli ottavi il PSG di Ochner, eliminata da Nadyrshina.

13.00 Natalia Soboleva elimina Tsubaki nel primo ottavo femminile.

12.58 La gare si svolgeranno con la formula della “one run”. Ochner affronterà la forte russa Nadyrshina, Bormolini dovrà vedersela anch’esso con un asso russo, vale a dire Sobolev, per Fischnaller c’è il giapponese Shiba, Felicetti sfiderà l’austriaco Payer, Coratti se la vedrà con il bulgaro Yankov, Bagozza con il russo Wild e March con il coreano Lee.

12.55 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PSG di Rogla. Ricordiamo che tra le donne Nadya Ochner è l’unica azzurra agli ottavi di finale, mentre sono ben sei i rappresentanti del Bel Paese che tra gli uomini sono riusciti ad accedere alle fasi finali, vale a dire: Maurizio Bormolino, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Daniele Bagozza e Aaron March.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova di Coppa del Mondo di Snowboard parallelo di Rogla (Slovenia). In programma oggi il classico PSG che tante gioie ha dato l’anno scorso all’Italia, quando fu teatro della vittoria di Edwin Coratti su quel Daniele Bagozza che proprio pochi giorni fa ha vinto, invece, in PSL a Bad Gastein (Austria). In casa Italia, ad ogni modo, la prima punta è sempre il veterano Roland Fischnaller, attuale leader della Coppa del Mondo di parallelo nonché di quella di specialità di PSG. Da non sottovalutare nemmeno Maurizio Bormolini, reduce dal secondo posto nel PSL di Bad Gastein. Gli avversari più temibili per gli azzurri sono il russo Sobolev, lo svizzero Caviezel e la coppia austriaca composta da Karl e Prommegger.

Per quanto concerne la prova femminile, invece, la grande favorita è la tedesca Ramona Theresia Hofmeister, autentica dominatrice di questa prima parte di stagione di parallelo. Questa volta, però, dovrà vedersela con la ceca campionessa olimpica Ester Ledecka, la quale tornerà a gareggiare nello snowboard dopo essersi concentrata soprattutto sullo sci alpino nell’ultimo periodo. In casa Italia, ovviamente, grandi speranze sono riposte su Nadya Ochner.

Foto: FISI / Pentaphoto