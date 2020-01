LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2020 in DIRETTA: iniziata la seconda manche, tutti contro Noel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.12 Ci siamo, al cancelletto di partenza l’austriaco Digruber.

13.03 Sulla carta Noel è il grande favorito per la vittoria, ma occhio alle possibili rimonte.

13.01 Sono tre gli italiani qualificati per la seconda manche: 11° Razzoli, 14° Maurberger, 23° Vinatzer.

12.55 Dopo la prima manche è al comando il francese Clement Noel con 67 centesimi sul norvegese Kristoffersen, 73 sull’austriaco Schwarz, 99 sul francese Pinturault e sullo svizzero Zenhaeusern.

12.46 Ben ritrovati amici di OA Sport, alle 13.15 prenderà il via la seconda manche dello slalom di Wengen. Intanto vi ricordiamo che è in corso il parallelo di Sestriere con Federica Brignone e Marta Bassino in semifinale…

11.40 Appuntamento alle 13.15 per la seconda manche. Un saluto sportivo!

11.38 Sono dunque tre gli azzurri qualificati per la seconda manche: 11° Razzoli a 1″47 da Noel, 14° Maurberger a 1″58, 23° un irriconoscibile Vinatzer a 2″04.

11.37 Fuori il debuttante Francesco Gori.

11.31 Fuori Federico Liberatore: al primo intermedio aveva appena 1 centesimo di ritardo da Noel!

11.28 Mancano solo Liberatore e Gori all’appello per l’Italia.

11.25 Tonetti perde troppo nel finale ed è 33° a 2″52.

11.20 Il croato Zubcic si inserisce in 19ma posizione, Stefano Gross è fuori dalla seconda manche.

11.16 30° Gross, il prossimo che gli finirà davanti lo metterà fuori.

11.14 28° Gross, è quasi fuori. 22° Vinatzer, che invece dovrebbe farcela.

11.11 Niente da fare per Tommaso Sala, 30° a 3″19. Chiaramente non si qualificherà.

11.08 Stanno finendo tutti davanti a Gross, che ora è 26°. Qualificazione alla seconda manche appesa ad un filo.

11.05 I pettorali degli azzurri mancanti: 37 Sala, 53 Tonetti, 60 Liberatore, 67 Gori.

11.02 Dopo i primi 30 comanda il francese Pinturault con 0.67 su Kristoffersen, 0.73 su Schwarz, 0.99 su Pinturault e Zenhaeusern. Il giovane transalpino ha fatto davvero la differenza. Gli italiani: 11° Razzoli a 1″47, 14° Maurberger a 1″58, 21° un deludente Vinatzer a 2″04, 24° Gross a 2″43, quest’ultimo a forte rischio eliminazione.

11.01 Fuori il canadese Read.

11.00 L’austriaco Digruber è 22° a 2″37, dunque appena davanti a Gross, sempre più vicino all’eliminazione dalla seconda manche.

10.59 Lo svizzero Simonet è 18° a 1″97, Vinatzer ora è 21°, Gross 23°. Rischiano tanto…

10.58 Subito fuori il belga Marchant.

10.57 Bene Simon Maurberger, che si qualificherà anche oggi. E’ 14° a 1″58. L’Italia, dopo gli illusori fasti di Val d’Isere e Zagabria, è comunque lontanissima dal podio per la terza gara di fila.

10.55 Il croato Kolega è 22° a 2″54, dietro Vinatzer e Gross.

10.54 SORPRENDE GIULIANO RAZZOLI! E’ di gran lunga il migliore degli azzurri: si inserisce in undicesima posizione a 1″47. Molto meglio del previsto.

10.52 Si conferma in crescita esponenziale il giovane svizzero Nef. E’ ottavo a 1″21. Noel a parte, la lotta per il podio è incertissima.

10.51 Noel in testa con 0.67 su Kristoffersen, 0.73 su Schwarz, 0.99 su Pinturault e Zenhaeusern. Non si è messa bene per Dominik Paris, sia Kristoffersen sia Pinturault faranno tanti punti, salvo errori. Male gli azzurri: 17° Vinatzer a 2″04, 19° Gross a 2″43.

10.50 Lo svedese Jakobsen è 18° a 2″41, dietro Vinatzer, ma appena davanti a Gross.

10.49 Il croato Rodes è il primo a finire dietro agli italiani.

10.47 Il russo Khoroshilov si conferma in crescita di condizione ed è ottavo a 1″43.

10.45 Il veterano francese Grange è 15° a 2″02, anch’egli davanti agli italiani.

10.44 Il bulgaro Popov è 13° a 1″79. Per ora Vinatzer e Gross sono penultimo ed ultimo rispettivamente a 2″04 e 2″43. Rischiano di non qualificarsi.

10.43 13° a 1″97 il tedesco Strasser.

10.40 Il peggior Vinatzer della stagione. Ha sciato senza attaccare, badando a non sbagliare. 13° a 2″04, distacco impietoso. Italia a picco, pesa l’assenza del veterano Manfred Moelgg.

10.39 Vinatzer in pista. Vai Alex!

10.37 Errori a catena per Gross. E’ ultimo a 2″43, difficile che riesca a qualificarsi. L’Italia si aggrappa ad Alex Vinatzer, il prossimo a scendere dopo la pausa.

10.35 Fuori Matt. Tocca a Stefano Gross. Un distacco sotto il secondo e mezzo sarebbe positivo.

10.34 Il francese Muffat-Jeandet è ottavo a 1″46. Ora l’austriaco Matt, poi Gross e Vinatzer.

10.33 Lo svizzero Meillard, nonostante un grave errore, è sesto a 1″18. Avrebbe potuto chiudere in seconda posizione.

10.31 Decimo a 1″74 il britannico Ryding. Tutti lontanissimi ora. Contenere il distacco entro il secondo sarebbe già un’ottima gara, in questo momento.

10.30 Lo sloveno Hadalin è ottavo a 1″57. La pista inizia a segnarsi. Le prime cinque posizioni sembrano cristallizzate: Noel al comando con 0.67 su Kristoffersen, 0.73 su Schwarz, 0.99 su Pinturault e Zenhaeusern.

10.28 Feller non è più quello dello scorso anno, quando giunse secondo dietro Noel. Oggi è ottavo a ben 1″67 dal francese.

10.27 Il norvegese Foss-Solevaag è sesto a 1″18. La pista sta tenendo bene, per ora. C’è spazio per inserirsi in zona podio. Stiamo pensando ad un atleta italiano….

10.25 Brusco ridimensionamento per lo svizzero Yule, il peggiore sin qui. E’ sesto a 1″48 da Noel, podio quasi compromesso.

10.24 Pinturault è quarto a 99 centesimi da Noel, stesso tempo di Zenhaeusern. Il francese quest’anno non sta brillando, eppure è sempre lì a macinare punti utili per la classifica generale.

10.22 Fuori Myhrer. Lo svedese, come Zenhaeusern, non ha gradito la tracciatura stretta. Momento decisivo per Paris, c’è il francese Pinturault, leader di Coppa del Mondo (generale).

10.21 Schwarz è terzo a 0.73 da Noel. Vediamo il veterano svedese Myhrer.

10.19 Kristoffersen chiude a 0.67 da un Noel che ha fatto la differenza. Difficile oggi fare meglio del francese in questa prima manche. Tocca all’austriaco Schwarz.

10.17 Zenhaeusern ha pagato la distanza ravvicinata tra i pali, chiudendo a ben 0.99 da Noel. Tocca a Kristoffersen, Dominik Paris spettatore interessatissimo…

10.17 Stesso tempo di Noel per Zenhaeusern al primo intermedio, poi è dietro di 0.26 al secondo.

10.16 50″72 il tempo di Noel, che si è scatenato sul muro ed ha sciato bene anche sul piano conclusivo. Ora lo svizzero Zenhaeusern.

10.15 Prima del muro finisce lungo di linea Noel.

10.15 Iniziato lo slalom di Wengen, Noel in pista!

10.14 Il francese Clement Noel, uno dei grandi favoriti di oggi, al cancelletto di partenza.

10.12 I primi 7 a partire saranno, nell’ordine, Noel, Zenhaeusern, Kristoffersen, Schwarz, Myhrer, Pinturault e Yule.

10.08 Kristoffersen vinse a Wengen per due anni di fila tra il 2016 e 2017. Sono quattro nel complesso i podi del norvegese nella località svizzera.

10.07 Pinturault vanta un solo podio a Wengen in slalom, la vittoria del 2014. Nel 2015 giunse quarto, poi da allora non ha più agguantato la top5. Due giorni fa ha sciato benissimo in combinata, soprattutto sul muro.

10.05 Lo scorso anno fu il francese Clement Noel a vincere lo slalom di Wengen davanti agli austriaci Feller e Hirscher. Kristoffersen giunse quarto, 25° Pinturault.

10.01 I pettorali di partenza degli azzurri: 15 Gross, 16 Vinatzer, 24 Razzoli, 26 Maurberger, 37 Sala, 53 Tonetti, 60 Liberatore, 67 l’esordiente Francesco Gori.

9.58 Si annuncia uno slalom incertissimo. Lo svizzero Daniel Yule, reduce da due successi consecutivi, riuscirà a concedere il tris davanti al proprio pubblico?

9.56 Per quanto riguarda la classifica di Coppa del Mondo di slalom, Kristoffersen è in testa con 322 punti, seguito dallo svizzero Yule a 290 e dal francese Noel a 240.

9.54 La classifica generale di Coppa del Mondo vede al comando il francese Pinturault con 613 punti, seguito dai norvegesi Kristoffersen e Kilde rispettivamente a 611 e 591. Paris è quarto a 556: se oggi i primi non dovessero scappare via, l’azzurro potrebbe pensare al sorpasso con il superG e la discesa di Kitzbuehel in arrivo.

9.52 Inutile dire che Dominik Paris guarderà con estrema attenzione questa gara. Il sogno di lottare per la Coppa del Mondo generale è più vivo che mai. E’ chiaro che l’azzurro dovrà sperare in qualche passo falso di Henrik Kristoffersen ed Alexis Pinturault, o almeno che entrambi non inanellino podi a ripetizione.

9.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dello slalom maschile di Wengen 2020.

La classifica della Coppa del Mondo generale – Le dichiarazioni di Dominik Paris – La discesa di ieri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla pista dello Männlichen/Jungfrau vedremo all’opera i protagonisti dei pali stretti su un pendio che, come si è visto venerdì nella seconda manche della combinata, è particolarmente complicato e con pendenze notevoli.

La prima manche dello slalom scatterà alle ore 10.15, mentre la seconda e decisiva manche prenderà il via alle ore 13.15. Si annuncia grande spettacolo nella prova che chiuderà il fine settimana di Wengen, con diversi atleti a caccia di punti pesanti in ottica classifica generale.

Tra questi, ovviamente, Alexis Pinturault e Henrik Kristoffesen. Il francese, dopo il secondo posto in combinata, vuole allungare nuovamente su Aleksander Aamodt Kilde che ieri gli si è portati a 22 lunghezze, mentre Kristoffersen rimane a 2 punti dal rivale. Sarà davvero una domenica da cuori forti, nella quale nessuno potrà fallire. In questo scenario si andranno ad inserire gli slalomisti più in forma del momento ovvero Daniel Yule (reduce dai successi di Madonna di Campiglio e Adelboden), Clement Noel e Ramon Zenhaeusern, mentre gli italiani proveranno a emergere, schierando Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Federico Liberatore e Francesco Gori.

Lo slalom di Wengen, uno dei grandi classici della Coppa del Mondo, prenderà il via con la prima manche alle ore 10.15, mentre la seconda scatterà alle ore 13.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

