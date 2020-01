LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: Guignard-Fabbri terzi nella danza! Dalle 18.37 Grassl e Rizzo da podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA SPLENDIDA GARA DI GUIGNARD-FABBRI

IL VIDEO DI GUIGNARD-FABBRI

VIDEO: IL CORTO DI PAPADAKIS-CIZERON

Loading...

Loading...

16.15: Grazie per il momento per averci seguito e appuntamento alle 18.37 per la gara che assegna le prime medaglie a Graz, il programma lungo maschile

16.14: Due le coppie azzurre qualificate per la fase decisiva. Oltre a Guignard/Fabbri ci sono anche Tessari/Fioretti che hanno chiuso il loro programma corto al 14mo posto

16.13: Addirittura appassionante la sfida per l’oro con Papadakis/Cizeron e Sinitsina/Katsalapov divisi da soli 5 centesimi

16.12: Bella sfida, tiratissima, per il podio della danza con quattro coppie per tre posti è una delle quattro, la terza della classifica dopo il programma corto, è italiana con Fabbri/Guignard.

16.09: Coinvolgente e spettacolare la prova della coppia russa Sinitsina/Katsalapov che con il punteggio di 88.73, secondi per cinque centesimi rispetto ai francesi (50.45+38.28)

16.07: Bella prova della coppia russa che può insidiare il secondo posto degli azzurri

16.04: Si chiude la prima sezione di gara con la prova della terza coppia russa composta da Viktoria Sinitsina e Nikita Katsalapov, quarti un anno fa alle spalle di Guignard/Fabbri, in gara sulle note di Singin’ in the rain

16.02: Qualche sbavatura in avvio per la coppia spagnola Hurtado/Khaliavin totalizzano 73.44 (40.63+32.81) che significa sesto posto provvisorio

15.57: Ora tocca agli spagnoli Sara Hurtado e Kirill Khaliavin che lo scorso anno furono settimi ma che aspirano al podio esibendosi sulle note di Hello Dolly

15.56: Finale con bacio per la coppia russa Stepanova/Bukin che totalizzano 83.65 punti (46.67+36.98). Sono dietro agli azzurri Guignard/Fabbri!

15.50: Prosegue la battaglia per il podio con la coppia russa composta da Aleksandra Stepanova e Ivan Bukin, argento europeo lo scorso anno, che si esibiscono sulle note della colonna sonora di Moulin Rouge

15.49: Prova di spessore elevato, soprattutto dal punto di vista emozionale, della coppia transalpina Papadakis/Cizeron che totalizzano 88.78 (50.33+38.35). Non sono lontanissimi dagli azzurri che si sono superati

15.44: I fuochi d’artificio non sono finiti perché ora tocca alla coppia favorita, i campioni in carica francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron che sono anche campioni del mondo e argento olimpico in carica e si esibiscono sulla colonna sonora di Saranno Famosi

15.43: SONO PRIMI GLI AZZURRI!!! Season’s best per loro con 84.66

15.40: Prova positiva della coppia azzurra, sembrano tutti completati gli elementi più complicati della gara degli azzurri

15.30: Dopo il warm up sarà la volta della coppia più attesa della spedizione azzurra, composta dagli esperti Charlène Guignard e Marco Fabbri, a caccia di un risultato di prestigio dopo il bronzo dello scorso anno. Esibizione anche per loro sulla colonna sonora di Grease

15.28: Prova energica e divertente della coppia iberica Smart/Diaz che, con un punteggio di 72.19 (41.02+32.17) che significa quarto posto provvisorio

15./3: Riecheggiano le note di Grease al Palazzo del Ghiaccio di Graz per la prova degli spagnoli Olivia Smart e Adrian Diaz che sono gli ultimi del penultimo gruppo

15.21: Discreta prova della giovane e promettente coppia georgiana che totalizzano 67.49 (37.95+29.54) che significa sesto posto provvisorio, due posizioni sopra gli azzurri Tessari/Fioretti

15.16: Ora i vincitori della finale del Grand Prix Junior di Torino, i georgiani Maria Kazakiva e Georgy Reviya, entrambi nativi di Mosca. Si esibiscono sulla colonna di Beautiful the Carol King

15.14: Buona prova della coppia britannica Fear/Gibsong che esaltano il pubblico di danza e si inseriscono al secondo posto con 74.26 (40.77+33.49)

15.09: Sulle note del film Blues Beothers si esibiscono ora i britannici Lila Fear e Lewis Gibson, sesti un anno fa.

15.07: Qualche errore qua e là per la coppia polacca Kaliszek/Spodyriev che totalizzano 71.96 punti che significa terzo posto provvisorio

15.03: Sul ghiaccio ora la coppia polacca composta da Natalia Kaliszek e Maksym Spodyriev, quinta un anno fa all’Europeo che si esibisce sulle musiche di Kinky Boots

15.02: La Russia va subito al comando con Zagorski/Guerrero che totalizzano un punteggio di 75.10 (41.93+33.17)

14.40: Si riparte dopo la pausa per il rifacimento del ghiaccio con la prima coppia russa, composta da due atleti non russi di origine, Tiffani Zagorski, nata a Londra e Jonathan Guerrero, nato a Sydney. Sono stati sesto agli Europei 2018 e si esibiscono su un medley della colonna sonora di The greatest showman

Secondo posto provvisorio per gli ucraini Nazarova/Nikitin che totalizzano 71.54 (40.43+31.11)

14.31: Sul ghiaccio ora l’ultima coppia del quarto gruppo, quella Ucraina formata da Alexandra Nazarova e Maxim Nikitin, noni all’Europeo 2017, 20mi al Mondiale dello scorso anno. Per loro esibizione sulle note della colonna sonora di “42nd street”

14.29: Buona prova degli azzurri Tessari/Fioretti che sfiorano la seconda posizione provvisoria, si inseriscono in tera piazza con il punteggio di 66.79 (38.37+28.42) quando mancano 11 coppie in gara

14.24: Prima coppia azzurra in gara. Si tratta di Jasmine Tessari, 24 anni e Francesco Fioretti, 27 anni, 14mi lo scorso anno agli Europei, si presentano per la quarta volta alla rassegna continentale esibendosi su un medley tratto da Singing in the rain

14.22: Seconda piazza con distacco per il binomio francese Galyavieva/Thauron che raggiungono quota 66.85 (37.04+29.81) e si mettono alle spalle dei lituani

14.15: Seconda coppia francese in gara oggi, si tratta di Adelina Galyavieva e Louis Thauron, 12mi agli ultimi Europei. Si esibiscono su un medley tratto dal musical Mamma mia

14.13: Che bella prestazione della coppia lituana che va al comando della graduatoria con 73.22 punti (41.77+31.55). Binomio in grande ascesa quello lituano

14.08: È il momento della esperta coppia lituana composta da Allison Reed e Saulius Ambrulevicius, 13mi lo scorso anno. Sì esibiscono su un medley tratto da Bandstand

14.06: Primo posto provvisorio per Lopareva/Brissaud che vanno al comando della classifica con un punteggio di 65.68 (38.14+27.54)

13.58: Sul ghiaccio dopo il warm up la coppia francese composta da Evgenia Loparev e Geoffrry Brissaud, decimi al Mondiale Junior dello scorso anno. Si esibiscono sulla colonna finora di “Kiss me Kate”

13:56 Dopo tre gruppi continuano a guidare la gara i finlandesi seguiti da Maurizio Margaglio Yuka Orihara-Juho Pirinen (64.49) seguiti dai cechi Natalie Taschlerova-Filip Taschler (62.53) e dai tedeschi Katharina Mueller-Tim Dieck.

13:54 Justyna Plutowska-Jeremie Flemin conquistano 58.49 (32.81, 25.68) e la settima piazza provvisoria.

13:51 Luci e ombre nella performance dei polacchi che Iniziano con la serie sulla midline (livello 2), qualche problema nella sequenza di twizzles del cavaliere (livello 4-2), sbavatura nel pattern di Finnstep, chiamato solo di livello base, ripresa poi nel type (livello 3), ok il rotagional lift (livello 4).

13:48 I polacchi Justyna Plutowska-Jeremie Flemin chiudono il terzo gruppo, foxtrot e swing i ritmi selezionati. I danzatori sono seguiti dal duo Dubreuil-Lauzon.

13:47 Come prevedibile finisce qui l’Europeo di Emily Monaghan-Ilias Fourati; per loro 50.22 (28.35, 21.87) e ottavo posto.

13:45 Negativa la prestazione degli ungheresi: partono fallosi con la Finnstep, di livello 1, livello 1-2 nel relativo type, male anche i twizzles a causa di un piccolo appoggio del cavaliere (livello 3-1), chiudono con la serie sulla midline (livello 1) e con il sollevamento straight (livello 4).

13:42 Gli ungheresi Emily Monaghan-Ilias Fourati sono pronti ad eseguire il loro programma, che sarà pattinato sui ritmi quickstep e march.

13:41 Victoria Manni-Carlo Roethlisberger non passano alla fase successiva ottenendo 59.78 (34.86, 24.92) e la quinta posizione provvisoria.

13:38 Di buon livello la performance degli svizzeri: Partono con il pattern di Finnstep, di livello 1, meglio il type di livello 3 per entrambi. Poi bene la serie di passi sulla diagonale (2) e quella di twizzles (livello 3-4) e il rotagional lift (livello 4). Basteranno per passare alla danza libera?

13:35 Adesso è il momento della coppia svizzera Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, musiche tratte dal film dei Blues Brothers per loro.

13:34 Emilya Kalehanova-Uladzislau Palkouski salutano la gara posizionandosi al sesto posto con 51.10 (38.03, 23.07).

13:32 Finisce la prova di Emilya Kalehanova-Uladzislau Palkouski: per loro livello 2 nella sequenza di twizzles, non eccellente il Finnstep solo di livello base, e il relativo type (livello 1-2), ok il sollevamento stazionario (livello 4), livello 3 nella serie in diagonale (livello 3).

13:28 Warm up concluso. I primi danzatori del terzo gruppo sono i bielorussi Emilya Kalehanova-Uladzislau Palkouski, per loro foxtrot, quickstep e blues.

13:22 Rifacimento del ghiaccio concluso. Sono appena entrati in pista i danzatori del terzo gruppo di lavoro, ci saranno Emilya Kalehanova-Uladzislau Palkouski (Bielorussia), Victoria Manni-Carlo Roethlisberger (Svizzera), Emily Monaghan-Ilias Fourati (Ungheria), Justyna Plutowska-Jeremie Flemin (Polonia).

13:07 Quindici minuti di pausa per noi, è in corso il rifacimento del ghiaccio.

13:06 Dopo due gruppi è la coppia finlandese allenata da Maurizio Margaglio Yuka Orihara-Juho Pirnen (64.49) a guidare la gara qualificandosi alla danza libera, seguita dai cechi Natalie Taschlerova-Filip Taschler (62.53) e i tedeschi Katharina Mueller-Tim Dieck (61.42).

13:05 Katharina Mueller-Tim Dieck si piazzano al terzo posto con 61.42 (34.03, 28.39).

13:04 Bene i tedeschi: partono con la serie di twizzles (livello 3), poi il pattern di Finnstep (livello 2), cade con un ginocchio sul ghiaccio il cavaliere nel type (livello 3), valutato con GOE negativo, ok serie di passi sulla diagonale e nel rotatioanl lift.

13:00 Chiudono il secondo gruppo i tedeschi Katharina Mueller-Tim Dieck.

12:59 Natalia Taschlerova-Filip Taschler si piazzano al secondo posto provvisorio con 62.53 (36.18, 26.35).

12:57 Buon livello per i cechi: partono con la serie di twizzles (3-4), poi non male la serie di passi sulla midline (livello 3). Scorre il pattern di Finnstep, di livello due, meglio il pattern type, di livello 3 per entrambi. Ok il curve lift (livello 4), si avvicineranno alla vetta.

12:53 I cechi Natalia Taschlerova-Filip Taschler sono pronti ad eseguire la loro rhythm dance, pattinata su quickstep, foxtrot e swing.

12:53 Obynne Tweedale-Joseph Buckland ottengono la terza posizione con 59.25 (32.62, 26.63).

12:50 Si conclude la prova dei britannici: livello 1 nel pattern di Finnstep, poi 2-3 nel type, buona la serie di passi sulla midline, chiamata di livello 3, perdono l’unisono nei twizzles (2-4), nessun problema nel rotational lift (livello 4).

12:47 Ora è il turno dei britannici Obynne Tweedale-Joseph Buckland, saranno il quickstep e il foxtrot i loro ritmi.

12:46 Tina Garabedian-Simon Proulx Senecal ottengono 61.25 (35.24, 26.01) e conquistano la seconda piazza.

12:44 Si vede la mano dei celebri allenatori nella prova degli armeni: molto bene i twizzles (livello 4), livello 2 nella digaonal step, sicuri nel pattern di Finnstep, chiamato di livello 2, poi un piccolo inciampo della dama compromette la fluidità nel type (livello 3 per entrambi), concludono con un creativo rotational lift (livello 4). Punti alla mano non potranno raggiungere la vetta.

12:40 Finisce il warm up del secondo gruppo: restano in pista gli armeni Tina Garabedian-Simon Proulx Senecal, allenati dal Dream Team Dubreuil-Lauzon. Per loro musiche dal musical “Mamma mia”.

12:34 Comincia il riscaldamento del secondo gruppo: sul ghiaccio per il warm up Tina Garabedian-Simon Proulx Senecal (Armenia), Robynne Tweedale-Joseph Buckland (Regno Unito), Natalia Taschlerova-Filip Taschler (Repubblica Ceca), Katarina Mueller-Tim Dieck (Germania).

12:33 Al termine del primo gruppo la testa della classifica è stata conquistata dai finlandesi Yuka Orihara-Juho Pirnen, seguiti dai bulgari Mina Zdravkova-Christopher M. Dais (48.25) e dai turchi Nicole Kelly-Berk Akalin (46.70).

12:32 Come previsto Yuka Orihara-Juho Pirnen conquistano la vetta provvisoria con 64.49 (37.38, 27.11), assicurandosi il passaggio alla danza libera. Ricordiamo che solo le prime 20 coppie potranno accedere al segmento più lungo.

12:30 Decisamente migliore la qualità dei finlandesi rispetto alle coppie precedenti: Iniziano con la sequenza di twizzles (livello 4), livello due nella Finnstep, tre nel relativo type. Gradevole la serie di passi sulla midlne (livello 2), bene il rotational lift (livello 4). Si piazzeranno agilmente al comando

12:26 Chiudono il gruppo i finlandesi Yuka Orihara-Juho Pirnen che proporranno un quickstep e un Waltz. Maurizio Margaglio il loro coach.

12:25 Mina Zdravkova-Christopher M. Dais vanno al comando con 48.25 (28.10, 20.15).

12:23 Termina la prova dei bulgari che hanno cominciato la performance con la serie di passi sulla midline (livello 3), poi non fluidi i twizzles (livello 4), base il pattern di Finnstep, male anche il type (livello 1). Concludono con il sollevamento stazionario (livello 4).

12:20 Ora sul ghiaccio i bulgari Mina Zdravkova-Christopher M. Dais, sarà con un blues e con un quickstep la loro prova.

12:19 Aurelija Ipolito-J.T Michel si piazzano al secondo posto provvisorio con 45.62 (26.08, 19.54).

12:16 Prova un po’ fallosa quella dei lettoni: Iniziano con il pattern di Finnstep, anche in questo caso chiamato di livello base, poi 3-2 il type in prima chiamata. Non eccezionale la qualità dei twizzles (livello 4), piccolo inciampo del cavaliere nella serie di passi sula diagonale (livello 2), macchinoso il sollevamento curve (livello 4), valutato con un grado di esecuzione negativo.

12:13 Adesso è il turno dei lettoni Aurelija Ipolito-J.T Michel, per loro Swing, blues e jive.

12:12 Nicole Kelly-Berk Akalin, seguiti dalla celebre Marina Zueva, raccolgono 46.70 (25.86, 21.84).

12:10 termina la prova dei turchi: livello 2 nella serie di passi sulla midline (livello 2), non male la sequenza di twizzles (livello 3), qualche problema nel pattern di finnstep, chiamato di livello base, 1-2 invece per il type. Livello 4 nel rotational lift

12:06 Primo warm up terminato. Sono pronti a rompere il ghiaccio i danzatori turchi Nicole Kelly-Berk Akalin, saranno il foxtrot e il quickstep i ritmi selezionati.

12:05 Piccolo scontro tra due coppie durante il warm up, fortunatamente nulla di grave. Ancora un minuto e si parte.

12:00 Siamo pronti! Hanno appena fatto ingresso sul ghiaccio le prime quattro coppie: assisteremo alle prove di Nicole Kelly-Berk Akalin (Turchia), Aurelija Ipolito-J.T Michel (Lettonia), Mina Zdravkova-Christopher M. Dais (Bulgaria) e Yuka Orihara-Juho Pirnen (Finlandia).

11:55 Ancora cinque minuti ed entreranno sul ghiaccio i danzatori del primo gruppo.

11:52 Saranno cinque gli elementi obbligati: il pattern di Finnstep, il relativo pattern dance type, un sollevamento, la sequenza di twizzles e la serie di passi.

11:50 La rhythm dance quest’anno è incentrata sul tema “Musical-Operetta-Broadwa”y: i pattinatori potranno utilizzare diversi ritmi, nello specifico Quickstep, Blues, March, Polka, Foxtrot, Swing, Charleston, Waltz.

11:45 La scorsa edizione della rassegna continentale è stata dominata nella danza dai francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, seguiti dai russi Alexandra Stepanova-Ivan Bukin e dagli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri.

11:40 La prima giornata di competizioni, andata in scena ieri, ha visto imporsi nello short program il veterano Michael Brezina nel singolo maschile, Boikova-Kozlovskii hanno invece incantato nel primo segmento delle coppie.

11:30 Mancano trenta minuti all’inizio della gara.

La presentazione del free program maschile – La presentazione della rhythm dance

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2020 di pattinaggio artistico, oggi si assegnano le prime medaglie a Graz (Austria). Gli uomini sono pronti per darsi battaglia nel free program in prima serata, si preannuncia una gara molto serrata con diversi pretendenti al podio: il ceco Michal Brezina ha concluso in testa dopo lo short program e sogna il trionfo a 28 anni dopo non essersi mai messo al collo un alloro in carriera ma i favoriti della vigilia sono i russi Dmitri Aliev e Artur Danielian che sono subito alle sue spalle pronti a sferrare il colpo senza dimenticarsi del georgiano Morisi Kvietlashvili.

L’Italia si affida a Matteo Rizzo che deve risalire dalla settima piazza, l’azzurro è stato medaglia di bronzo dodici mesi fa e insegue la rimonta dopo aver commesso degli errori nella prova di ieri: servirà un programma pulitissimo per il laziale se vorrà ritornare in lizza per il podio e battagliare con gli atleti già citati. Attenzione anche a Daniel Grassl che è caduto nello short program e proverà a entrare in top ten. Prima ci sarà spazio per la rhythm dance dove i nostri Charlene Guignard e Marco Fabbri possono sicuramente puntare al podio nella gara dove Papadakis e Cizeron sono i super favoriti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2020 di pattinaggio artistico (giovedì 23 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo