LIVE Napoli-Juventus 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: inizia il match del San Paolo

16′ ATTACCA il Napoli, Insigne inventa per Callejon che gira in porta di testa, blocca Szczesny.

15′ Sul ribaltamento di fronte va al tiro Ronaldo, palla abbondantemente alta, la partita si è però accesa all’improvviso.

14′ Si distende il Napoli, Callejon mette al centro, libera Cuadrado.

13′ Si abbassano i ritmi al San Paolo, fase di studio tra le due squadre fino a questo punto della partita.

12′ Si sta progressivamente alzando il baricentro degli uomini di Sarri, rimessa offensiva per i bianco-neri.

10′ Prova ad uscire dal guscio la Juventus ma i difensori del Napoli chiudono bene le linee di passaggio.

9′ Possesso palla è 71% Napoli 29% Juventus quando siamo quasi arrivati ai primi dieci minuti di gara.

8′ PRIMO BRIVIDO DEL MATCH, corner battuto dal sinistro di Mario Rui, Milik anticipa il marcatore ma di testa manda alto.

7′ Primo calcio d’angolo per il Napoli.

6′ Prova ad uscire la Juventus, Ronaldo non controlla un passaggio forzato di Higuain, il San Paolo è già una bolgia.

5′ Si ricompatta la Juventus, giro palla del Napoli.

4′ Pressing alto degli azzurri in questo avvio di partita, Sczeszny regala un out al Napoli in zona d’attacco.

3′ Meglio il Napoli in avvio, Bonucci fa buona guardia su Milik in area di rigore.

2′ Si propone subito il Napoli, Callejon prova a servire Zielinski ma il passaggio è fuori misura.

1′ Partiti, la prima palla è per la Juventus.

SI PARTE AL SAN PAOLO!

20.44 Ingresso in campo delle squadre, tra pochissimo il fischio d’inizio! Inno della Serie A.

20.42 A disposizione per il Napoli: Karnezis, Daniele, Elmas, Leandrinho, Llorente, Lobotka, Lozano, Luperto, Maksimovic.

20.39 A disposizione per la Juventus: Buffon, Bernardeschi, Coccolo, Costa, Pinsoglio, Rabiot, Ramsey, Rugani.

20.36 Questi gli arbitri della partita, Mariani di Aprilia, assistenti: Manganelli e Giallatini. IV Uomo: La Penna. VAR: Rocchi. AVAR: Giovane.

20.33 Saranno 45.000 gli spettatori presenti al San Paolo, si tratta del record stagionale per le gare interne del Napoli.

20.30 La gara di andata finì con un pirotecnico 4-3.

20.27 Prosegue il riscaldamento delle due squadre:

20.24 A Napoli invece le sfide giocate tra le due squadre sono 73 e il bilancio è di 23 vittorie per parte e 27 pareggi.

20.21 I precedenti tra le due squadre sono 147 in totale e coincidono con 69 successi dei bianconeri contro i 31 degli azzurri, 47 invece i pareggi.

20.18 La Juventus ha vinto gli ultimi tre scontri diretti contro il Napoli in campionato.

20.15 Giocatori della Juventus nel pre-partita:

20.12 La Juventus ha invece eliminato la Roma di Paulo Fonseca. 3-1 il risultato del quarto dell’Allianz Stadium di Torino con firme di Ronaldo, Bentancur e Bonucci per i bianconeri di Sarri. Squadre in campo per il riscaldamento.

20.09 Gli azzurri di Gattuso hanno sconfitto 1-0 la Lazio di Simone Inzaghi con goal-vittoria di Lorenzo Insigne.

20.06 Entrambe le squadre hanno superato in settimana i quarti di finale di Coppa Italia ottenendo il pass per le semifinali della competizione. Ora il Napoli affronterà la vincente di Inter-Fiorentina mentre la Juventus se la vedrà con una tra Milan e Torino.

20.03 Immagini dagli spogliatoi del Napoli:

20.00 La Juventus arriva invece al big-match della serata dopo la vittoria sul Parma allo Stadium. 2-1 il risultato finale tra bianconeri e ducali deciso da una doppietta del solito CR7.

19.57 Il Napoli è reduce in campionato dalla sconfitta interna con la Fiorentina (0-2 in favore dei viola).

19.54 Allo stadio San Paolo il Napoli di Gennaro Gattuso ospita la Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano torna in Campania per la prima volta da avversario degli azzurri.

19.51 L’arrivo di giocatori e staff della Juventus al San Paolo:

19.48 Queste le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Higuain; Dybala, Cristiano Ronaldo All. Sarri.

19.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Juventus, posticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A Tim 2019-2020.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Juventus, posticipo domenicale della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Allo stadio San Paolo gli azzurri di Gennaro Gattuso ricevono la visita di Maurizio Sarri, che torna a Napoli come avversario alla ricerca di una vittoria per consolidare la leadership della classifica.

Sfida da sempre intrisa di storia e tradizione quella tra Napoli e Juventus che nelle ultime stagioni è spesso risultata decisiva per l’assegnazione dello scudetto, quest’anno però la storia è leggermente diversa. La Juve è sempre là davanti e in una striscia aperta di quattro vittorie consecutive in campionato (cinque considerando anche la vittoria dei bianconeri in Coppa Italia sulla Roma). Ronaldo e compagni hanno sfruttato un rallentamento dell’Inter di Conte per portarsi a +4 sui nerazzurri con 51 punti. All’andata dell’Allianz Stadium di Torino, al termine di una partita rocambolesca i bianco-neri si imposero 4-3 sull’allora squadra allenata da Carlo Ancelotti con un clamoroso auto-goal di Kalidou Koulibaly al secondo minuto di recupero.

Il Napoli invece sta invece vivendo quella che è probabilmente la peggior stagione dell’ultimo decennio per la squadra di patron De Laurentiis. Dopo l’esonero di Carlo Ancelotti, al tecnico di Reggiolo, ora all’Everton, è subentrato Gennaro Gattuso. Gli azzurri occupano ora una posizione di metà classifica che non si addice al reale valore della rosa partenopea. La squadra campana sta girando meglio nelle coppe dove ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia eliminando ai quarti la Lazio di Simone Inzaghi. A febbraio invece il Napoli affronterà il Barcellona negli ottavi di Champions League.

OA Sport vi propone la diretta di Napoli-Juventus, ventunesima giornata (la seconda di ritorno) del massimo campionato italiano di calcio 2019-2020. Il Fischio d’inizio al San Paolo è fissato per le ore 20.45, buon divertimento con il nostro live testuale minuto per minuto per non perdersi nemmeno un’azione della super sfida della domenica sera di Serie A.

Foto: Lapresse