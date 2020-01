LIVE Nadal-Kyrgios 6-3 3-6 6-5, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’australiano serve per restare nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6-5 SET POINT NADAL!

5-5 Altra prima vincente dell’australiano. Parità.

5-4 Vincente di dritto di Kyrgios.

5-3 Kyrgios sbaglia una comodissima volèe.

4-3 Ace dell’australiano.

4-2 Dritto di Kyrgios.

4-1 Dritto vincente di Nadal.

3-1 Kyrgios sbaglia un comodo dritto e rompe la racchetta.

2-1 L’australiano chiude bene a rete.

2-0 Errore di rovescio di Kyrgios.

1-0 Prima vincente di Nadal.

6-6 SI VA AL TIE-BREAK!

A-40 Ace di Kyrgios.

40-40 Kyrgios affossa il dritto.

40-30 Attacco di dritto di Kyrgios e Nadal sbaglia.

30-30 Prima vincente di Kyrgios.

15-30 Uno scambio incredibile! Alla fine Kyrgios mette in rete un comodissimo rovescio

6-5 Nadal, sbaglia la risposta Kyrgios. Lo spagnolo si assicura il tie-break.

40-15 Appena largo il rovescio di Kyrgios, che chiama il Falco (dopo che Nadal ne aveva a sua volta chiamato uno, fallendolo, sulla prima): ha torto.

30-15 Viene di nuovo a rete Nadal e chiude con la volée bassa di dritto.

15-15 Recupero di dritto violentissimo di Kyrgios, Nadal non fa in tempo a spostarsi e gioca larga la volée di rovescio.

15-0 Nadal rischia di essere beffato dal nastro, che gli allunga il dritto sulla riga, poi difende perfettamente la rete da due recuperi di Kyrgios.

5-5 Sedicesimo ace di Kyrgios, e dopo ormai ben oltre due ore la situazione è di totale parità.

40-30 Cambia la direzione (centrale), non l’effetto del servizio: vincente, per Kyrgios.

30-30 Risolve ancora con la prima esterna Kyrgios.

15-30 Cerca il vincente di dritto Kyrgios dal centro verso destra, ma la palla resta appena larga.

15-15 Kyrgios aggredisce con il dritto, la difesa di rovescio di Nadal rimane in rete.

0-15 Doppio fallo di Kyrgios.

5-4 Nadal, servizio e dritto con cui si salva e manda Kyrgios a servire per restare nel terzo set.

Vantaggio Nadal, ancora uno scambio spettacolare! Tre dritti di Kyrgios incocciano sulla difesa fatta di angoli dello spagnolo, alla fine l’australiano cerca la palla corta di rovescio che non supera la rete.

40-40, 2a parità: Nadal neanche parte perché la smorzata di Kyrgios, con un dritto tagliatissimo, lo sorprende (bravo anche l’australiano a coprire benissimo il suo colpo)

Vantaggio Nadal, spreca un’occasione notevole Kyrgios che si era riuscito ad aprire il campo di rovescio, sbagliando però il dritto lungolinea di pochi centimetri.

40-40 Accelera con il dritto Kyrgios, che mette in difficoltà Nadal e lo costringe a sbagliare il dritto in corsa.

40-30 Risposta vincente di Kyrgios che con il rovescio la piazza sulla riga.

40-15 Le prova tutte Kyrgios per difendersi dal dritto di Nadal, ma alla fine lo spagnolo chiude con lo smash dopo essersi di nuovo aperto il campo.

30-15 Continua ad aggredire con il dritto Nadal, non consentendo a Kyrgios di restar vicino alla riga di fondo.

15-15 Nadal prende ancora campo con il dritto e chiude con la volée bassa di rovescio.

0-15 Perde il controllo del dritto in corsa Nadal.

4-4 Prima vincente di Kyrgios, che si salva.

Vantaggio Kyrgios, quindicesimo ace, stavolta al centro.

40-40 Prima centrale di Kyrgios, che poi gioca la volée di dritto dall’alto mettendola vicinissima alla riga (dopo aver anche compiuto la finta di giocarla dall’altra parte).

30-40 PALLA BREAK NADAL: servizio e volée sulla seconda, ma la palla rimane altissima ed è preda assai facile di Nadal, che chiude con il dritto.

30-30 Kyrgios è fortunato, perché dopo una gran prima e il dritto incrociato per chiudere Nadal intuisce la traiettoria, ma non tiene in campo il dritto.

15-30 Si salva Kyrgios con il controbalzo, non con il contropiede di dritto.

15-15 Kyrgios cerca di giocare la prima da sotto, ma la mette in rete; sulla seconda Nadal prende campo con il dritto con il quale poi piazza il vincente verso l’incrocio delle righe, dal centro.

15-0 Quindicesimo ace di Kyrgios.

4-3 Nadal, servizio e dritto.

40-15 Micidiale rovescio di Nadal, anche se va detto che il lungolinea è favorito dal dritto leggibile di Kyrgios con il quale l’australiano avanza verso la rete.

30-15 Punto incredibile! Cercano in ogni modo di trovare il quindici i due, a rete come da fondo, alla fine Nadal colpisce di dritto e Kyrgios non riesce a involarsi sulla volée di rovescio.

15-15 Largo il dritto di Nadal, che chiama il Falco e ha torto.

15-0 Risposta di rovescio in rete di Kyrgios.

3-3 Errore chilometrico di Nadal con il rovescio.

40-15 Ancora un gran scambio, Kyrgios risolve la questione anche a rete con l’incrociato di rovescio seguita a una palla corta non perfetta di Nadal.

30-15 Gran punto costruito con il rovescio e vinto con il dritto incrociato da Kyrgios.

15-15 Dritto in corsa di Kyrgios che colpisce il nastro ed esce.

15-0 Quattordicesimo ace di Kyrgios.

3-2 Nadal, spettacolare punto che vince lo spagnolo dopo numeri in serie di entrambi!

40-0 Ottavo ace di Nadal.

30-0 Di nuovo comanda fin dal servizio Nadal, chiudendo con il dritto.

15-0 Servizio e dritto di Nadal.

2-2 Altro recupero di Nadal che però sbaglia con il dritto in corsa verso la rete, dove anche Kyrgios si era portato con la volée.

40-15 Buona risposta di Nadal, che però sbaglia il rovescio successivo.

30-15 Prima esterna, ancora una volta, di Kyrgios.

15-15 In rete il rovescio di Kyrgios.

15-0 Esce il dritto di Nadal.

2-1 Nadal, settimo ace.

40-15 Servizio e dritto di Nadal.

30-15 Stavolta Kyrgios prende campo con il dritto, avanza verso la rete e chiude il punto.

30-0 Esce il dritto di Kyrgios.

15-0 Scambio lungo, 21 colpi, poi Nadal piazza un gran rovescio vincente dal centro!

1-1 Chiude il game con il dodicesimo ace Kyrgios.

40-30 Ancora lo slice da destra di Kyrgios, con il quale sta ottenendo tantissimi punti facili.

30-30 Prima esterna vincente di Kyrgios.

15-30 Un paio di bordate sono necessarie a Kyrgios per sfondare con il dritto.

0-30 Viene a rete Kyrgios, Nadal approfitta della sua lentezza e tira fuori un gran passante di rovescio!

0-15 Ottima risposta con il dritto di Nadal.

1-0 Nadal, tiene tranquillamente la battuta.

40-0 Servizio e dritto di Nadal.

30-0 Prima al corpo di Nadal, che poi si scusa perché la palla stava diventando un oggetto pericoloso.

15-0 Serve bene Nadal.

Inizia il terzo set, al servizio Nadal.

3-6 SET KYRGIOS: Nadal si aspetta il servizio al centro e si muove verso quella direzione, l’australiano serve invece esterno da sinistra e fa guadagnare al match la certezza di un quarto parziale!

40-30 SET POINT KYRGIOS: undicesimo ace dell’australiano.

30-30 Nadal coglie di sorpresa Kyrgios con il dritto, poi chiude con lo smash.

30-15 Rovescio in rete di Nadal dopo uno scambio quasi d’attesa da parte di entrambi.

15-15 Colpisce male di dritto Kyrgios.

15-0 Servizio e dritto di Kyrgios.

3-5 Kyrgios, Nadal comanda con il dritto e chiude incrociando sulla sua diagonale. L’australiano servirà ora per il set.

40-0 Sbaglia di dritto Kyrgios.

30-0 Cerca il dritto in corsa Kyrgios, ma finisce molto lungo.

15-0 Sesto ace di Nadal.

2-5 Kyrgios, servizio e dritto per l’australiano che manda Nadal a servire per restare nel set.

40-15 Gran prima di Kyrgios.

30-15 Doppio fallo di Kyrgios.

30-0 Servizio, dritto e volée di rovescio di Kyrgios, Nadal arriva ma non può controllare.

15-0 Gran demivolée di rovescio di Kyrgios.

2-4 Kyrgios, risposta notevole di rovescio dell’australiano con il rovescio, Nadal risponde con un numero di dritto all’incrocio delle righe!

40-0 Spinge con il dritto Nadal e costringe Kyrgios a perdere il controllo dell’omologo colpo.

30-0 Ace di Nadal.

15-0 Viene a rete Nadal che gioca la palla corta di rovescio, arriva male Kyrgios.

1-4 Kyrgios, conferma il break l’australiano con il rovescio che se ne va di Nadal.

40-0 Perde il controllo del dritto Nadal.

30-0 Decimo ace di Kyrgios.

15-0 Ace di Kyrgios, il nono. Rod Laver Arena che si è intanto caricata di entusiasmo per il suo connazionale.

1-3 BREAK KYRGIOS: punto incredibile dell’australiano! Recupero spaventoso con il dritto che rimane su un quarto di riga di fondo!

30-40 PALLA BREAK KYRGIOS: in rete il rovescio di Nadal.

30-30 Kyrgios recupera di tutto, ma alla fine deve cedere di fronte alla combinazione rovescio-dritto di Nadal dall’angolo destro dello spagnolo.

15-30 Sbaglia il dritto in avanzamento Nadal, mettendolo lungo.

15-15 Buona prima di Nadal.

0-15 Perde il controllo del dritto Nadal.

1-2 Kyrgios, palla corta-pallonetto per l’australiano che tiene così il turno di servizio.

40-15 Clamoroso punto di Nadal che dopo il pallonetto sulla sua volée di Kyrgios trova un dritto girandosi praticamente s 360° che risulta vincente!

40-0 Ottavo ace di Kyrgios.

30-0 Il nastro ferma il rovescio di Kyrgios e lo porta nella parte di campo di Nadal, che non riesce a correre e tenere in campo la palla. L’australiano si scusa.

15-0 Servizio e volée bassa di rovescio di Kyrgios.

1-1 Quarto ace di Nadal.

40-15 Prende la rete Nadal e chiude con la volée alta di dritto.

30-15 Terzo ace di Nadal.

15-15 Appena largo il rovescio di Nadal secondo il giudice di linea, James Keothavong, il giudice di sedia, fa overrule, Kyrgios non è d’accordo, lo fa notare, poi chiama il Falco che gli accorda la ragione del caso.

15-0 Rovescio incrociato di Nadal che sorprende Kyrgios.

0-1 Kyrgios: con un ace l’australiano si salva, tre palle break quelle che ha avuto Nadal, ma stavolta ha incontrato una miglior resistenza del suo avversario.

Vantaggio Kyrgios: serve bene l’australiano, poi trova la palla (molto) corta di dritto, Nadal ci arriva, ma la volée di rovescio successiva a campo aperto non la può prendere.

40-40, 4a parità: rovescio in rete di Kyrgios. Game più lungo del match per ora.

Vantaggio Kyrgios: anche fortunato l’australiano, Nadal aveva giocato una brillante smorzata, ma il nastro gli porta via il dritto successivo.

40-40, 3a parità: non molla un attimo nessuno dei due, Nadal alla fine gioca un colpo profondo da sinistra con il dritto che Kyrgios non riesce a recuperare bene e a tirare dall’altra parte.

Vantaggio Kyrgios: dritto in rete di Nadal.

40-40, 2a parità: servizio, volée di dritto e smash per annullare anche questa chance per Nadal da parte di Kyrgios.

Vantaggio Nadal, PALLA BREAK: la replica dello spagnolo con un gran scambio che comanda sulla diagonale del dritto e chiude in lungolinea!

40-40 Recupero impossibile di Nadal sul dritto in uscita dal servizio di Kyrgios grazie al pallonetto, l’australiano ricomincia lo scambio con il tweener e poi riesce ad accelerare di nuovo di dritto e vincere il punto! Parità.

30-40 PALLA BREAK NADAL: ace di Kyrgios, è il sesto.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL: la diagonale sinistra non premia Kyrgios, che sbaglia di rovescio.

15-30 Gran scambio vinto da Nadal! Rovescio incrociato vincente dello spagnolo.

15-15 Servizio vincente di Kyrgios.

0-15 Doppio fallo di Kyrgios.

Dopo quattro minuti di pausa si può iniziare il secondo set.

6-3 SET NADAL: spinge con il dritto lo spagnolo, Kyrgios perde il controllo del dritto in recupero.

40-0 TRE SET POINT NADAL: sbaglia di dritto Kyrgios.

30-0 Non trova la risposta di rovescio Kyrgios.

15-0 Secondo ace di Nadal.

5-3 Nadal, sbaglia la volée Kyrgios con il rovescio dopo essersi aperto il campo con il dritto, ma il rovescio dell’iberico è impreciso ed in corridoio. Il numero 1 del mondo serve per il set.

40-30 Altra gran prima di Kyrgios, che butta fuori dal campo Nadal.

30-30 Prima esterna vincente di Kyrgios.

15-30 Cerca in maniera vana il servizio e volée Kyrgios.

15-15 Servizio e dritto di Kyrgios.

0-15 Risposta aggressiva di Nadal.

5-2 Nadal, servizio vincente con Kyrgios che mette in rete il rovescio.

40-0 Ancora servizio e dritto di Nadal.

30-0 Servizio e dritto di Nadal.

15-0 Gran palla corta di Nadal con il dritto, Kyrgios ci arriva, ma non riesce a tenere in campo la palla.

4-2 Nadal, quinto ace di Kyrgios.

40-30 Nadal risponde nei piedi di Kyrgios, poi dal centro trova il dritto vincente.

40-15 Nadal parte in anticipo verso destra, Kyrgios serve invece esterno ed è quarto ace.

30-15 Scambio di media lunghezza, è Kyrgios ad approfittare del rovescio in rete di Nadal.

15-15 Prima vincente di Kyrgios.

0-15 Spinge con il dritto Nadal che riesce a comandare anche alla risposta.

4-1 Nadal, ancora una prima al corpo con cui conferma il break di vantaggio.

40-30 Risposta di dritto di Kyrgios appena lunga.

30-30 Scambio lungo, ma stavolta il dritto di Nadal esce.

30-15 Gran risposta di Kyrgios.

30-0 Affonda con il dritto Nadal.

15-0 Gran rovescio incrociato di Nadal, dopo un lungo scambio!

3-1 BREAK NADAL: Kyrgios ancora con il rovescio mette la palla lunga di due metri, è il colpo che in questo momento sta decidendo in negativo il suo incontro.

Vantaggio Nadal, PALLA BREAK: Kyrgios si apre il campo con il servizio, ma mette in rete il rovescio.

40-40, 3a parità: prima vincente di Kyrgios.

Vantaggio Nadal, PALLA BREAK: Kyrgios non carica a sufficienza il rovescio, che finisce in rete.

40-40, 2a parità: Kyrgios perde il controllo del dritto.

Vantaggio Kyrgios, ace numero tre.

40-40 Ancora un errore con il dritto di Kyrgios.

40-30 Kyrgios cerca una strana palla corta con Nadal lontano, però il colpo rimane in corridoio.

40-15 Altra prima di Kyrgios.

30-15 Servizio esterno vincente di Kyrgios.

15-15 Spettacolare dritto in recupero di Nadal all’incrocio delle righe!

15-0 Secondo ace di Kyrgios.

2-1 Nadal, gancio di dritto in controbalzo che rimane in campo su bordata di dritto di Kyrgios.

40-0 Nadal guadagna campo e poi chiude a rete.

30-0 Spinge verso il proprio lato destro con il dritto Nadal e alla fine sfonda.

15-0 Servizio vincente di Nadal.

1-1 Ace di Kyrgios.

40-15 Dritto larghissimo di Nadal.

30-15 Kyrgios viene a rete, Nadal lo passa con il rovescio dopo aver costretto Kyrgios alla prima volée di rovescio.

30-0 Servizio al corpo di Kyrgios.

15-0 Servizio e dritto di Kyrgios.

1-0 Nadal, tiene la battuta lo spagnolo.

Vantaggio Nadal, servizio e dritto.

40-40 Secondo doppio fallo di Nadal, si va subito ai vantaggi.

40-30 Doppio fallo di Nadal.

40-15 Ace di Nadal.

30-15 Non centra bene la palla con il dritto Kyrgios.

15-15 Rovescio lungo di Kyrgios.

0-15 Subito uno scambio lungo, lo vince Kyrgios con un rovescio incrociato che si stampa sulla riga.

Al servizio Nadal.

9:15 Concluso il riscaldamento, si va a iniziare.

9:10 Kyrgios svolge anche il palleggio di riscaldamento con la maglia gialloviola numero 8.

9:08 L’ingresso in campo di Kyrgios è salutato dagli applausi anche per il tributo a Kobe.

9:06 Ancora qualche attimo di attesa.

9:02 Nel tunnel degli spogliatoi Kyrgios indossa la maglia numero 8 appartenuta a Kobe Bryant lungo la prima parte della sua carriera.

9:00 Siamo in attesa dell’ingresso in campo dei due giocatori.

8:55 Soltanto tre volte nei sette precedenti la conclusione è arrivata senza che uno dei due vincesse un set. Il conteggio è questo: una vittoria di Nadal in quattro set, una di Kyrgios in quattro, una a testa in tre (in match al meglio dei tre parziali), 2-1 Nadal in partite concluse in due.

8:50 Dieci minuti all’ingresso in campo dei due giocatori.

8:45 Particolare curioso: Nadal e Kyrgios, con oggi, fanno salire a quattro i continenti in cui si sono affrontati. Il vincitore dell’incontro odierno sfiderà ai quarti Dominic Thiem: l’austriaco ha superato per 6-2 6-4 6-4 il francese Gael Monfils.

8:40 Nella mattina australiana Nadal ha espresso il proprio cordoglio per l’improvvisa morte, in un incidente d’elicottero, di Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori di basket mai esistiti. Proprio nella palla a spicchi Kyrgios ha la sua altra grande passione: non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma non è difficile immaginare come la notizia abbia potuto coglierlo.

8:35 Ottavo confronto tra i due giocaotri, con l’iberico che conduce per 4-3, anche se nessuno degli incontri dai due giocati è rimasto privo di significato, fin dal giorno in cui, a Wimbledon 2014, l’australiano riuscì a battere lo spagnolo in uno dei pronostici ribaltati più celebri del periodo 2010-2019.

8:30 Buon mattino e tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale degli Australian Open 2020 tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios.

Il programma di Nadal-Kyrgios – La presentazione degli Australian Open (27 gennaio) – I risultati e il tabellone maschile degli Australian Open

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2020. Sulla Rod Laver Arena godremo di un grande spettacolo tra due modi diversissimi di intendere il tennis: da un lato la professionalità e la classe dello spagnolo e dall’altro il genio dell’australiano.

Com’è noto, i due non si piacciono particolarmente e sono stati spesso protagonisti di siparietti polemici (per ultimo, l’imitazione dello spagnolo in battuta inscenata dall’australiano proprio nei primi giorni degli Australian Open). Nadal ha avuto un percorso estremamente agevole finora, superando nell’ordine Hugo Dellien, Federico Delbonis e Pablo Carreno Busta senza concedere neanche un set agli avversari: il match contro l’attuale numero 26 del ranking sarà dunque il primo vero test dell’anno per il maiorchino. Kyrgios, che aveva già mostrato un’ottima condizione psicofisica durante l’ATP Cup, sembra esaltarsi con il sostegno del pubblico australiano ma proviene dalla maratona contro Karen Khachanov, durata quasi quattro ore e mezza e vinta dal padrone di casa soltanto al super tie-break: bisognerà dunque vedere in che condizioni si presenterà alla partita.

Il bilancio dei precedenti sorride di poco allo spagnolo, in vantaggio per 4-3. Questo confronto però farà storia a sé e da Kyrgios ci si può aspettare di tutto. I favori del pronostico, però, sono per Nadal, abituato a partite di questo livello al meglio dei cinque set. La logica parla spagnolo, ma nel tennis non si può mai dire e in quanto a imprevedibilità l’aussie non è secondo a nessuno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match inizierà non prima delle 09.00 italiane. Buon divertimento!

