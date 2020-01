LIVE Nadal-Delbonis, Australian Open 2020 in DIRETTA: tennisti in campo, si comincia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

40-40 Corta la risposta del maiorchino, non oltrepassa la rete.

40-A Straordinaria difesa di Nadal che salva uno splendido rovescio lungolinea di Delbonis e lo costringe all’errore.

40-40 Riesce lo schema servizio-dritto.

40-A Accelerazione di rovescio incrociato di Nadal, Delbonis non riesce a reggere l’intensità del maiorchino.

40-40 Ottimo il rovescio incrociato di Delbonis. Annullata anche questa seconda palla break.

40-A Altra palla break per Nadal in seguito all’errore di dritto dell’argentino.

40-40 Errore di dritto dello spagnolo.

40-A Nadal trova profondità, Delbonis spedisce in rete il rovescio.

40-40 Qui attacca bene Delbonis, Nadal non riesce a tenere la palla in campo.

30-40 Nadal sbaglia con il dritto.

15-40 Altro doppio fallo di Delbonis, che ha un modo di servire piuttosto particolare e raro a livello maschile.

15-30 Doppio fallo evidentissimo dell’argentino.

15-15 Ora è Delbonis a sbagliare con il dritto.

15-0 Fuori misura il dritto incrociato di Nadal.

GAME NADAL (1-0) – Lo spagnolo tiene agevolmente il primo turno di servizio, complici quattro errori di misura di Delbonis.

40-15 Decisamente lunga in questo caso la risposta dell’argentino.

30-15 Splendida risposta di rovescio di Delbonis.

30-0 L’argentino stecca con il dritto. Ricordiamo che anche lui è un mancino.

15-0 Delbonis si apre bene il campo ma poi spreca spedendo lungo il dritto.

INIZIO MATCH

10.49 Nadal e Delbonis sono giunti sul terreno di gioco, riscaldamento in corso.

10.47 Come già anticipato, nei tre precedenti lo spagnolo non ha avuto alcun problema contro il numero 76 del mondo: a Vina del Mar (Cile) 2013 si impose per 6-3 6-2, a Buenos Aires 2015 per 6-1 6-1 e ai Giochi olimpici di Rio 2016 per 6-2 6-1.

10.43 Nadal ha esordito nella rassegna oceanica in modo convincente, sbarazzandosi del boliviano Hugo Dellien con il punteggio di 6-2 6-3 6-0. Buona la prima anche per Delbonis, che ha approfittato del momento negativo del portoghese Joao Sousa e lo ha sconfitto in tre set per 6-3 6-4 7-6.

10.40 Ricordiamo che per il maiorchino questa è la partecipazione numero 15 agli Australian Open, torneo con cui da sempre non ha un grande feeling: soltanto una la vittoria (nel lontano 2009) e quattro le finali perse, tra cui quella dell’anno scorso contro Novak Djokovic.

10.37 Sulla carta l’impegno odierno sembra piuttosto agevole per il leader del ranking ATP, dal momento che Delbonis non ama giocare sul cemento e nei tre precedenti Nadal ha sempre avuto vita facile.

10.33 È appena terminato il match precedente alla Rod Laver Arena: la Halep ha chiuso con il punteggio di 6-2 6-4. Tra poco in campo, dunque, Nadal e Delbonis.

10.07 La partita comincerà al termine dell’incontro di singolare femminile tra Harriet Dart e Simona Halep: al momento il punteggio è di 2-6 1-4 in favore della rumena.

10.05 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Rafael Nadal e Federico Delbonis, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2020.

Il programma degli Australian Open (23 gennaio) – La presentazione della giornata odierna – Il tabellone e i risultati aggiornati

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Federico Delbonis, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2020. La sfida avrà luogo presso la Rod Laver Arena e sarà l’ultima partita in programma per la sessione notturna odierna sul campo centrale di Melbourne.

Il leader della classifica mondiale ha esordito nella rassegna australiana in modo convincente superando il coriaceo boliviano Hugo Dellien in due ore e quattro minuti di gioco con il punteggio di 6-2 6-3 6-0. In realtà, per quanto il risultato finale sembri indicare un dominio assoluto, Nadal ha avuto qualche piccolo passaggio a vuoto nel corso del match, come dimostrano le due volte in cui ha perso il servizio e i tanti games piuttosto combattuti. I numeri del maiorchino alla fine dell’incontro sono stati i seguenti: 70% dei punti con la prima, 59% con la seconda, 53% dei punti in ricezione, 38 vincenti e 21 errori non forzati. Nadal è giunto alla quindicesima partecipazione agli Australian Open, Slam con cui notoriamente non ha un grande feeling, dal momento che è riuscito a conquistare il trofeo soltanto nel 2009 pur avendo giocato ben cinque finali (di cui l’ultima l’anno scorso, persa nettamente contro Novak Djokovic). Nel secondo turno lo spagnolo affronterà Federico Delbonis, tennista che occupa la posizione numero 76 del ranking ATP: sulla carta dovrebbe essere un match piuttosto agevole per Nadal, dal momento che l’argentino non ha un grande rapporto con il cemento e a Melbourne ha sempre perso al primo round tranne stavolta (vittoria contro il portoghese Joao Sousa in tre set) e nel 2016 (terzo turno).

Nei tre precedenti (Vina del Mar 2013, Buenos Aires 2015 e Giochi olimpici di Rio 2016), Nadal ha avuto sempre vita facile: vedremo se sarà così anche stavolta. Il match comincerà non prima delle 10.30 italiane (20.30 locali). Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

