LIVE Juventus-Roma 3-1, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: Under accorcia il risultato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

59′ Pjanic di punizione prende la barriera da ottima posizione.

57′ Si cominciano a scaldare Dybala, Ramsey e Matuidi per la Juventus e Veretout per la Roma.

55′ Florenzi davanti a Buffon si fa ipnotizzare sbagliando il tiro.

Loading...

Loading...

53′ Gooooooooooooooooooool, Underrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, rientra dalla destra verso sinistro e scaglia un sinistro che Buffon non riesce a trattenere, Juventus-Roma 3-1.

51′ Traversa anche di Higuain che di testa trova l’incrocio dei pali.

49′ Pellegrini costringe alla respinta Buffon che trova Kalinic che prende il palo!

47′ Fuori Kluivert e dentro Santon per la Roma.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.38 Dominio bianconero senza nessuna risposta della Roma che era entrata in partita bene ma dopo la bellissima rete di Cristiano Ronaldo è totalmente sparita dal campo, bianconeri che dilagano con Bentancur e Bonucci.

A tra poco per il secondo tempo!

48′ Finisce primo tempo, Juventus-Roma 3-0.

47′ Gooooooooooooooooool, Bonucciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, angolo corto per i bianconeri con Douglas Costa che crossa in mezzo con il sinistro che Bonucci mette in rete, Juventus-Roma 3-0.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

43′ L’infortunio di Danilo apre una vera emergenza nei terzini bianconeri, infortunato anche De Sciglio.

41′ Fuori Danilo per infortunio muscolare, dentro Cuadrado per la Juventus.

39′ Douglas Costa ci prova da fuori area, Pau Lopez vola a deviare il pallone fuori dalla porta.

37′ Gooooooooooooooooooool, Bentancurrrrrrrrrrrrrrrrrrr, grande azione della Juventus con Douglas Costa che serve Bentancur in mezzo che di punta sigla la seconda rete, Juventus-Roma 2-0.

35′ Roma che sta accusando il colpo della rete di Ronaldo, Fonseca incita i suoi.

33′ Ronaldo mette in mezzo per Danilo che calcia di destro ma la palla finisce abbondantemente fuori dai pali.

31′ Giallo per Cristante per fallo su Bentancur.

29′ Cristiano Ronaldo dimostra di essere in un ottima condizione fisica, vari scatti tentati.

27′ Un break di Rabiot che serve Higuan lancia Ronaldo verso il suo primo gol in questa competizione.

25′ Gooooooooooooooooooooooool, Cristiano Ronaldoooooooooooooooooooo, azione strepitosa dell’asso portoghese che punta Florenzi e mette sotto le gambe di Mancini la rete del vantaggio, Juventus-Roma 1-0.

23′ Maurizio Sarri si lamenta con la sua squadra del poco pressing.

21′ Bentancur mette in mezzo per Cristiano Ronaldo ma il cross è troppo forte finendo oltre la portata del numero 7.

19′ Florenzi mette in mezzo per Kluivert che manda fuori da ottima posizione.

17′ Fase di studio del match, ancora nessuna azione veramente pericolosa.

15′ Roma che prova a tenere lontano la Juventus tenendo Smalling e Mancini alla distanza di 40 metri dalla porta.

13′ Pellegrini prova a servire Under in mezzo ma il pallone finisce fuori.

11′ Higuain stoppa un pallone difficile e prova servire con un pallone alto Cristiano Ronaldo, pallone fuori dalla portata del portoghese.

9′ Douglas Costa percussione centrale con passaggio per Bentancur, pallone troppo largo che finisce fuori.

7′ Prende il comando del gioco la Juventus che ora alza il baricentro.

5′ Bonucci lancia dalla difesa per l’inserimento di Bentancur, ma il pallone è calciato troppo forte.

3′ Possesso palla per la Roma che prova a fare fraseggi bassi con la squadra corta.

1′ Inizia la partita!

20.44 Entrano in campo le due squadre, tra poco il fischio d’inizio.

20.41 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre.

20.37 Come di consueto, la partita valida per i quarti di finale si giocherà in gara unica. In caso di pareggio dopo i 90’ regolamentari si procederà con i tempi supplementari. Nel caso in cui dovesse permanere il risultato di parità si andrà ai calci di rigore.

20.34 La vincente della sfida otterrà l’accesso alle semifinali della competizione, dove troverà la vincente del match tra Milan e Torino, in programma martedì 28 gennaio alle 20.45.

20.31 Negli ottavi di finale la Juventus ha eliminato l’Udinese, battuta agevolmente allo Stadium con il risultato di 4-1.

20.28 La Roma ha conquistato il passaggio del turno vincendo sul campo del Parma: 2-0 il risultato in favore dei giallorossi grazie alla doppietta di Lorenzo Pellegrini.

20.25 Juventus e Roma si sono incontrate in campionato esattamente 10 giorni fa, il 12 gennaio. Nella 19^ giornata di Serie A i bianconeri si sono imposti 2-1 all’Olimpico.

20.22 Ecco il riscaldamento della Juventus:

20.19 Quello dei quarti di finale dell’edizione 2019/20 è l’incontro numero 17 tra Juve e Roma in Coppa Italia. Nei 16 precedenti il bilancio è perfettamente in equilibrio: 7 vittorie per parte e 2 pareggi.

20.16 Se si considerano però soltanto i precedenti giocati a Torino in Coppa Italia, i numeri sono favorevoli alla squadra di casa: la Juventus ha ottenuto 5 vittorie, mentre sono 4 i pareggi. Nessun successo per la Roma.

20.13 Juventus e Roma si sono incrociate nei quarti di finale di Coppa Italia in 7 occasioni. I bianconeri hanno passato il turno 3 volte, mentre i giallorossi si sono qualificati al turno successivo 4 volte.

20.10 Il precedente più recente tra le due squadre nei quarti di finale di Coppa Italia risale alla stagione 2013/14: a passare il turno fu la Roma, che all’Olimpico superò la Juventus 1-0 grazie al gol di Gervinho.

20.07 Dal 2009, quando i quarti di finale di Coppa Italia sono tornati in gara secca, la Juventus ha passato il turno 7 volte su 11: nella passata stagione i bianconeri sono stati eliminati dall’Atalanta e solo in due occasioni sono usciti dal torneo consecutivamente allo stesso turno, nel 2010 e nel 2011 (in quest’ultimo caso proprio contro la Roma).

20.04 Nei quarti di finale di Coppa Italia della scorsa stagione la Roma ha fatto registrare un record negativo: perdendo 7-1 in casa della Fiorentina, i giallorossi hanno incassato il maggior numero di gol in una singola partita nella competizione.

20.01 Nella Roma non ci sarà Edin Dzeko, squalificato. Al suo posto Nikola Kalinic, che contro la Juventus ha segnato 3 gol in tutte le competizioni. L’attaccante croato in Italia ha fatto meglio solo contro Inter e Cagliari.

19.58 Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca

19.55 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Juventus-Roma partita secca del quarto di finale della Coppa Italia.

Orario, probabili formazioni e come vedere Juventus-Roma

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Roma quarto di finale della Coppa Italia 2019-20, partita secca dove i bianconeri favoriti si trovano di fronte la Roma di Fonseca che ben sta impressionando in questa stagione sportiva.

La Juventus vive un momento felice dopo la vittoria contro il Parma nonostante le sofferenze sul finale di gara, i bianconeri di Maurizio Sarri si godono il momento magico di Cristiano Ronaldo che cerca ancora la prima rete in Coppa Italia. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Buffon, nonostante Szczesny spinga per giocare. In difesa Cuadrado e Danilo saranno i terzini, Alex Sandro dovrebbe partire dalla panchina. Centrali di difesa due tra De Ligt, Bonucci e Rugani. Centrocampo con Pjanic regista con Bentancur e Rabiot mezzali, anche se l’esperimento Bernardeschi a centrocampo potrebbe essere ripetuto. Davanti il tridente Douglas Costa a destra e Cristiano Ronaldo a sinistra a supportare l’unica punta Higuain, dalla panchina Dybala e Ramsey.

Roma che dopo la bella vittoria contro il Genoa si trova di fronte la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia, scelte difficili per Fonseca che oltre il numero elevato di infortunati deve pensare al derby con la Lazio di domenica prossima. Per la formazione in porta andrà Pau Lopez mentre in difesa ci saranno Mancini e Smalling a formare il duo di centrali difensivi anche se Fazio resta in corsa per un posto. Terzini Kolarov a sinistra e Florenzi a destra, Spinazzola dalla panchina. Centrocampo con Diawara e Cristante a costituire la cerniera mediana. Trequarti con Under e Kluivert esterni d’attacco con Pellegrini trequartista a supportare l’unica punta Kalinic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Roma, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.