LIVE Italia-Finlandia 1-1 calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA: Merlim protagonista nell’azione del pari

15’46” Anche l’Italia arriva a toccare il limite dei cinque falli difensivi. Ora serve attenzione alla disciplina in difesa.

15’07” Mammarella, con un riflesso su Hosio: il portierone azzurro mette in angolo.

15’00” Cinque minuti all’intervallo: l’Italia ci prova ora, anche col subentrato De Luca.

13’12” MEEEEEEEEERLIM: 1-1! Solita giocata ubriacante del fantasista italiano che porta la difesa finlandese a collassare prima di mettere in mezzo un traversone fortissimo su cui Kytölä fa autorete.

13’00” De Oliveira non ci arriva per pochissimo, sul traversone basso di Merlim. Palla sul fondo. Time out Musti.

12’38” Jyrkiäinen, ci prova due volte! L’Italia rischia tantissimo ora in difesa, ma l’attaccante della Finlandia non riesce a trovare – per fortuna degli azzurri – il tocco vincente per il raddoppio.

12’36” Allontana la difesa tricolore.

12’34” Pericolo per l’Italia sul ribaltamento di fronte: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Junno cerca il tap-in vincente ma Mammarella è attento. Angolo per i finlandesi.

10’31” Murilo ci prova: Savolainen gli dice di no.

10’00” Palla fuori: sprecata la chance dall’Italia.

10’00” Arriva il sesto fallo! Tiro libero per gli azzurri. Marcelinho va dai 10m.

09’26” La Finlandia arriva al quinto fallo di squadra: ora l’attacco azzurro se dovesse subire un nuovo fallo potrebbe sfruttare un tiro libero.

08’35” Mammarella fa buona guardia uscendo in presa.

08’30” Angolo per la Finlandia ora che non rinuncia a giocare appena ha spazio.

08’17” Gli azzurri provano a reagire, ma per il momento i rivali fanno buona guardia.

07’15” Ripartenza clamorosa della Finlandia: la rete è di Hosio per lo 0-1.

06’50” MELLO, VA VICINISSIMO AL GOL DEL VANTAGGIO! Hurme salva tutto sulla linea in tuffo di testa mettendo in angolo.

5’50” Ci provano in coppia Ercolessi e Canal, poi De Oliveira dentro per Mello: chiudono ancora i finladesi, che però sembrano essere già alle corde.

4’50” Jyrkiäinen è costretto a spazzare in tribuna sull’avanzata di Canal.

4’30” E’ il momento di Canal, che entra e guadagna subito un corner. Sugli sviluppi però non si registra alcun pericolo per la difesa biancoblu.

3’05 E’ fermo sullo 0-0 il risultato. La Finlandia per il momento si difende affidandosi anche al suo possesso palla per disinnescare l’aggressività degli azzurri.

2’15” Romano calcia, ma la palla finisce alta sulla traversa.

1’10” Ci prova Murilo! Savolainen mette in angolo.

18.30 SI PARTE!

18.28 Squadre in campo: inni nazionali, sorteggio e poi si va!

18.25 Solo cinque minuti all’inizio della sfida, sale il livello delle pulsazioni sul terreno di gioco.

18.20 Sarà fondamentale per l’Italia partire con il piede giusto, in vista dei match che poi vi saranno contro Bielorussia (domani) e poi Portogallo (domenica).

18.15 Squadre in campo per le ultime fasi del riscaldamento, prima di cominciare a battagliare poi nei 40′ a disposizione.

18.10 Nei finlandesi le attenzioni saranno da porre indubbiamente su J. Kytölä, sicuramente il pericolo numero uno di una formazione che comunque a un ampio numero di talenti in rampa di lancio sulla scena internazionale.

18.05 In questa gara inaugurale dell’Elite Round gli azzurri si aggrappano sin da subito al talento di Merlim, uno dei più attesi in questo trittico di partite in Portogallo.

18.00 Arrivano le formazioni ufficiali del match

ITALIA: Mammarella, Romano, Murilo, Marcelinho, Merlim, Ercolessi, Victor Mello, Azzoni, De Luca, De Oliveira, Canal, Cesaroni, Molitierno. CT: Alessio Musti

FINLANDIA: Savolainen, Autio, Hurme, J. Kytölä, Hosio, Vanha, Jyrkiäinen, Junno, Korsunov, Lintula, Korpela, Teittinen, Lukkari. CT: Mico Martic

ARBITRI: Alejandro Martinez Flores (ESP), David Urdanoz Apezteguia (ESP), Javier Moreno Reina (ESP)

Presentazione del match – Programma e orario

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, siamo pronti per seguire con la nostra DIRETTA LIVE il primo incontro dell’Italia nell’Elite Round delle qualificazioni ai Mondiali 2020 di calcio a 5.

Alle 18.30 la nazionale di Alessio Musti affronterà la Finlandia in quel di Povoa de Varzim (Portogallo), il primo ostacolo da superare per cercare di partire col piede giusto e presentarsi potenzialmente domenica nella terza e ultima sfida contro i padroni di casa e campioni d’Europa in carica alla pari, per giocarsi lì il tutto per tutto in vista del primo posto nel girone A.

La Finlandia è una delle formazioni più promettenti del panorama europeo e sarà importante entrare in campo con la testa sulle spalle senza sentirsi superiori e cadere in disattenzioni che potrebbero risultare fatali. Il ct dei nostri avversari, inoltre sarà una vecchia conoscenza del calcio a 5 italiano, Mico Martić, stella dell’AC Milano negli anni 90 e non solo per quanto riguarda la nostra Serie A. Il fischio d’inizio di ITALIA – FINLANDIA è fissato per le 18:30, buon divertimento.

