LIVE Italia-Bielorussia 4-2 calcio a 5, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: regge per ora la difesa messa in piedi dagli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12’50 Super chiusura di Canal che mette in angolo su un tracciante basso: angolo per la Bielorussia.

11’20 MERLIM CI PROVA DA LONTANO, CON LA PORTA VUOTA: PALLA CHE NON FINISCE IN RETE.

Loading...

Loading...

11’00” Match interrotto per qualche secondo: Ercolessi scivola su una chiazza di sudore.

10’40” Intanto viene ammonito Kozel per fallo su Murilo.

10’20” Gusakov è a terra: abbattuto dalla cannonata di Merlim. Ora il gioco riprende dopo l’intervento dei sanitari.

10’15” Luksha perde palla, Merlim porta a spasso mezza difesa dei rivali, poi la palla arriva a Canal che tira: palla in angolo e fallo cumulativo per i la bielorussia.

10’00” Metà della seconda frazione se n’è andata. Prosegue l’assedio bielorusso.

07’30” Murilo, ci prova! Palla fuori.

07’20” Ora Murilo e Canal escono di forza dal castello difensivo recuperando la palla.

07’00” Si salvano gli azzurri, ma i bielorussi continuano a mettere pressione col portiere di movimento.

06’44” Corner ora per i rivali della selezione tricolore.

06’38” L’Italia è in difficoltà ora. Altro fallo concesso, il terzo di questa frazione, alla Bielorussia.

05’18” SELYUK FIRMA IL 4-2! MAMMARELLA NON PUO’ NULLA. LA BIELORUSSIA ACCORCIA LE DISTANZE SUL 4-2.

05’17 Fallo di mano di Romano: lui diffidato, viene graziato dal direttore di gara. Punizione in zona pericolosa per i rossoverdi.

03’44” Scivolata di Kozel clamorosa che con questa giocata difensiva riesce a salvare su un contropiede lanciatissimo degli azzurri.

03’22” Romano si apre sul destro per calciare, ma la sua conclusione esce debole e non impensierisce la difesa rivale.

03’00” Prime rotazioni della ripresa per Musti.

01’44” Luksha svirgola in uscita combinando quasi il patatrack: palla in angolo. Si riparte poi con la rimessa dal fondo, perchè sul corner non succede nulla di significativo.

01’22 L’Italia riconquista il possesso. Canal arriva a calciare: palla fuori.

00’30” Bielorussia subito col portiere di movimento: è Luksha a vestire i panni dell’estremo difensore “volante”.

00’00” SI VA! SECONDO TEMPO: PALLA MOSSA DALLA BIELORUSSIA.

La doppietta di De Oliveira, il gol di Murilo e quello di Mello hanno legittimato la netta superiorità – in questo primo tempo – dell’Italia sulla Bielorussia, andata a segno solo con Zharikov. La squadra di Musti oggi appare concentrata, ma soprattutto concreta.

20’00” FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: ITALIA 4-1 BIELORUSSIA.

19’30” Schema che libera il mancino di Gusakov: senza esito il tiro-cross del bielorusso.

19’22” Ora c’è un corner per la Bielorussia.

18’55” Merlim, scatenato! Questa volta però Stremilov lo blocca in uscita sul suggerimento proveniente addirittura da Mammarella.

18’47” Ercolessi giganteggia in fase difensiva in questo momento.

18’10” L’Italia commette ora il suo secondo fallo di squadra.

17’40” MELLOOOOOOO, 4-1 DILAGA L’ITALIA: PAZZESCA L’AZIONE DI MERLIM CHE MANDA PER TERRA L’AVVERSARIO DIRETTO PRIMA DI PENNELLARE UN ASSIST PER IL COMPAGNO SUL SECONDO PALO. Azzurri on fire.

16’42” Matveenko intanto prova a passare su Ercolessi, ma il capitano fa buona guardia.

15’30” DE OLIVEIRAAAAAAAAAA PER IL 3-1: grandissima azione chiusa dal tap-in dell’attaccante dell’Italservice, dopo il palo di Murilo sullo scarico dello stesso De Oliveira. Torna a +2 l’Italia.

14’05” Nulla di fatto sugli sviluppi della punizione. Rimette la palla in gioco Stremilov.

14’00” Steso Musumeci in mezzo al campo, terzo fallo da parte della Bielorussia.

13’22” Canal, da buona posizione: palla alta sopra la traversa.

12’20” CARAMBOLA CLAMOROSA ALL’INTERNO DELL’AREA AZZURRA: Mammarella ci mette una pezza salvando.

11’20” Si riparte dopo la breve sospensione.

11’00” Time out per Musti ora. L’Italia deve riorganizzarsi dopo aver subito l’inattesa stoccata degli avversari.

09’10” ZHARIKOV FIRMA SUBITO IL 2-1: errore nel passaggio in verticale da parte di Mello, palla recuperata dalla Bielorussia che in contropiede conduce bene il tre contro due, con Zharikov che trafigge Mammarella.

08’20” MUUUUUUUUUURILO: RIPARTENZA PAZZESCA DEGLI AZZURRI PER IL 2-0!

08’11” Mammarella questa volta esce, chiama palla e la fa sua.

08’07” Ercolessi interviene di testa mettendo concedendo però un nuovo tiro dalla bandierina ai rivali.

08’04” Zharikov ci prova, Canal mette la palla in angolo impattandone la traiettoria . Time out Bielorussia ora.

06’20” L’Italia non molla un centimetro. Musumeci ci prova ancora, palla fuori.

05’49” DE OLIVEIRAAAAAAAAA: ITALIA 1-0 BIELORUSSIA! Azzurri in vantaggio con una botta dalla distanza, per il giocatore classe 1991 arriva il ventesimo gol personale in nazionale.

05’35” Lancio di Mammarella ora per De Oliveira, l’attaccante non trova il tempo per staccare al meglio di testa.

05’20” Nulla di fatto per l’attacco tricolore.

05’15” Secondo fallo commesso dai rossoverdi di Savintsev: Merlim ci prova, la palla finisce in angolo.

04’30” Si chiude la Bielorussia, che ricaccia indietro l’Italia.

04’20” Angolo per l’Italia ora dopo la deviazione degli avversari sul tiro di Romano.

04’00” Cercato Rabyko in profondità dai compagni, palla recuperata facilmente da Mammarella.

03’00” Primi cambi: fuori Merlim, dentro Romano.

02’28” Tiro di Canal, murato in scivolata da Kolb.

02’00” Anche i bielorussi entrano in penalità commettendo la prima infrazione.

01’25” Primo fallo commesso dagli uomini di Musti.

00’30” MERLIM…SUBITO PALO! Che partenza degli azzurri, subito vicinissimi al gol.

00’00” SI COMINCIA! E’ L’ITALIA A DARE IL CALCIO D’INIZIO.

h 18.27 Squadre in campo: inni nazionali, strette di mano, foto di rito, sorteggio e poi…si parte!

h 18.25 Chibisov, Zhigalko, Gorbenko: un trio di giocatori di alto livello al servizio del ct Aleksandr Savintsev. Saranno questi i principali pericoli di matrice bielorussa nel corso dei 40′ di gioco.

h 18.20 Nella prima giornata del mini-girone, la Bielorussia è stata sconfitta dai padroni di casa del Portogallo: questo ko l’ha relegata all’ultimo posto della classifica, alle spalle dell’Italia e della Finlandia – oltre che dei lusitani – che invece hanno impattato sul 2-2.

h 18.15 Sarà tutta spagnola, la terna arbitrale che dirigerà l’incontro: David Urdanoz Apezteguia, Alejandro Martinez Flores e Juan José Cordero Gallardo.

h 18.10 Squadre in campo per il riscaldamento.

h 18.05 A Canal, attaccante titolare, ma non solo è affidata la richiesta di concretizzare le occasioni che gli azzurri produrranno. Ieri, nel match contro la Finlandia, l’Italia ha infatti sprecato parecchie chance sotto porta.

h 18.00 Ecco le formazioni ufficiali del match

BIELORUSSIA: Stremilov, Rogovik, Chibisov, Zhigalko, Gorbenko, Matveenko, Selyuk, Kozel, Gusakov, Kolb, Zharikov, Rabyko,Scherbich, Luksha. CT: Aleksandr Savintsev

ITALIA: Mammarella, Ercolessi, Murilo, Merlim, Canal, Victor Mello, Romano, Schininà, Musumeci, De Luca, De Oliveira, Cesaroni, Molitierno. CT: Alessio Musti

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, siamo pronti per seguire con la nostra DIRETTA LIVE il secondo incontro dell’Italia nell’Elite Round delle qualificazioni ai Mondiali 2020 di calcio a 5.

Alle 18.30 la nazionale di Alessio Musti affronterà la Bielorussia in quel di Povoa de Varzim (Portogallo), il secondo ostacolo da superare per cercare di invertire la rotta dopo il pareggio (2-2) di ieri contro la Finlandia, per presentarsi potenzialmente domenica nella terza e ultima sfida contro i padroni di casa e campioni d’Europa in carica con la possibilità di giocarsi lì il tutto per tutto in vista del primo posto nel girone A.

La Bielorussia è una delle formazioni più ostiche del panorama continentale, come già dimostrato nel Main Round di qualche mese giocato proprio in Italia, sarà quindi fondamentale entrare in campo con la testa giusta senza sentirsi superiori rischiando poi di cadere in disattenzioni che potrebbero risultare fatali. Il fischio d’inizio di ITALIA – BIELORUSSIA è fissato per le 18:30, buon divertimento.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO A 5

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Divisione Calcio a 5