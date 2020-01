LIVE Federer-Millman 4-6 7-6 6-4 4-6 3-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: il quinto set torna in equilibrio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

3-2 Federer! Che fatica per lo svizzero che torna avanti.

A-40 Errore di Millman sul dritto profondo di Federer.

40-40 Brutto errore di Federer col rovescio che termina in corridoio.

40-30 Doppio fallo di Federer!

40-15 ACE FEDERER!!!

30-15 Scambio intenso ma gestito sin dall’inizio da Federer che chiude col rovescio.

15-15 Ottima prima di Federer che avanza a rete e chiude con la voleé.

0-15 Aggressivo Millman di dritto e Federer sbaglia la risposta.

2-2 BREAK FEDERER!!!!!! Il campione svizzero reagisce in maniera incredibile al momento di difficoltà e si riporta in parità.

40-A Dritto ad incrociare in avanzamento incredibile di Federer!!!!!!!! Terza palla break.

40-40 Il campione svizzero non molla e tira tra i piedi un dritto che Millman spedisce poi in rete.

A-40 Millman trova un dritto di controbalzo ad incrociare perfetto, la risposta di Federer è lunga!

40-40 Lo svizzero sciupa anche questa occasione tirando lungo di rovescio.

40-A Dritto a sventaglio di Federer che bacia l’incrocio delle righe, Millman non può difendere. Ancora break point.

40-40 Millman si salva ancora una volta col servizio.

30-40 La reazione del campione!!! Federer trova un dritto all’incrocio delle righe incredibile! Break point!

30-30 Risposta aggressiva di dritto di Federer che sale a rete e Millman sbaglia.

30-15 Ancora un errore di Federer di rovescio. Lo svizzero non brillante a livello fisico.

15-15 Ennesima steccata di Federer che dimostra di non essere più lucidissimo.

0-15 Federer attacca alla grande di dritto e chiude con lo smash.

2-1 BREAK MILLMAN!!!!! Incredibile errore di Federer che serve bene ma spara fuori un lungo linea di dritto non particolarmente complicato!!!!

30-40 Buona prima di Federer!

15-40 Momento decisivo del match. Rovescio lungo linea incredibile di Millman che guadagna due break point.

15-30 Doppio fallo dello svizzero.

15-15 ACE FEDERER!!!!

0-15 Federer attacca la rete ma Millman trova il passante giusto.

1-1 Millman trova quattro prime a porta a casa il game.

40-15 Ottima prima esterna dell’australiano, lunga la risposta di Federer.

30-15 Ace Millman!

15-15 Dritto lungo linea incredibile di Federer sulla seconda di Millman.

15-0 Sbaglia la risposta di Federer sulla prima di Mellman.

1-0 Federer! Parte bene lo svizzero nel quinto set.

40-15 Ottimo dritto in avanzamento dell’australiano.

40-0 Risposta larghissima di Millman sulla prima dello svizzero.

30-0 Federer si apre bene il campo e chiude a rete.

15-0 Millman attacca bene di dritto ma Federer recupera bene, l’australiano sciupa l’occasione tirando out.

6-4 Millman!!!! Bravo l’australiano a sfruttare l’unica palla break concessa da Federer. Sarà decisivo il quinto set!

40-0 Prima vincente di Millman!

30-0 Brutta risposta dello svizzero sulla seconda dell’australiano, palla in rete.

15-0 Stecca di rovescio Federer.

5-4 Millman. Lo svizzero torna in scia all’avversario che servirà per il set.

A-40 Prima incisiva e grandissimo lungo linea di dritto dello svizzero che lascia impietrito l’avversario.

40-40 Brutto errore di Federer che sparacchia via un dritto in controbalzo.

40-30 Vola via il rovescio ad incrociare dell’australiano.

30-30 Trova una risposta di rovescio strettissima Millman che sale a rete e chiude col lungo linea.

30-15 Ottima prima di Federer che chiude con il dritto lungo linea.

15-15 Prima e fucilata di dritto dello svizzero.

0-15 Stecca ancora una volta la risposta Federer questa volta di rovescio.

5-3 Millman! L’australiano ad un passo dal quarto game.

40-30 Stecca la risposta di dritto Federer.

30-30 Lunga il dritto in corsa di Federer.

15-30 Scappa via la risposta di Federer sulla seconda di Millman.

0-30 Dritto fulminante di Federer sulla seconda dell’australiano.

0-15 Lungo il dritto di Millman.

4-3 BREAK MILLMAN!!!!! Come ha giocato questo punto l’australiano, attaccando a tutto braccio dall’inizio alla fine. La sua accelerazione di dritto costringe all’errore Federer.

30-40 Risposta favolosa di Millman che guadagna la sua prima palla break del set.

30-30 Millman recupera incredibilmente la palla corta dello svizzero e chiude col rovescio.

30-15 Scappa via la risposta dell’australiano sul servizio di Federer.

15-15 Questa volta è Millman a tirare lunghissimo il dritto.

0-15 Lunga l’accelerazione di dritto di Federer.

3-3 Seppur soffrendo Millman conquista anche questo game.

40-30 Prima esterna di Millman precisa, out la risposta dello svizzero.

30-30 Scappa via la risposta di Federer sulla prima dell’australiano.

15-30 Terribile rovescio in uscita dal servizio di Millman.

15-15 Prima vincente di Millman.

0-15 Bravissimo Federer che si difende sulla spinta di dritto di Millman e attacca bene la rete. Out il pallonetto dell’australiano.

3-2 Federer. Lo svizzero sembra abbastanza sciolto al servizio.

40-15 Prima vincente di Federer con Millman che non trova la risposta.

30-15 Scambio durissimo chiuso con un rovescio lungo linea fantastico!!!

30-0 Prima vincente dello svizzero.

15-0 Federer domina lo scambio di dritto e trova il vincente ad incrociare.

2-2 Fantastico Millman che trova un passante in recupero di dritto da sogno!

A-40 Dritto ad incrociare incredibile di Federer, la palla termina out di pochi millimetri!

40-40 Spettacolo Federer!!! Rovescio lungo linea da antologia dello svizzero.

A-40 Questa volta è Federer a sbagliare con un back che si spegne in rete.

40-40 Erroraccio di Millman che dal centro del campo tira in rete il rovescio.

40-30 Scambio durissimo con Federer che cerca la profondità e l’australiano che spara fuori di dritto.

40-15 Cosa ha fatto Millman!!! Federer ha attaccato benissimo la rete ma l’australiano ha trovato un lob che ha toccato la linea di fondo campo.

30-15 Federer sciupa una grande occasione. Lo svizzero spinge fuori dal campo col dritto ad incrociare l’avversario ma tira in rete la chiusura col lungo linea.

15-15 Federer favoloso!!! Si apre il campo con il diritto ad incrociare a chiude con un rovescio lungo linea perfetto!

15-0 Federer sbaglia l’accelerazione di dritto con la palla che si spegna in rete.

2-1 Federer. Vola via veloce il terzo game.

40-15 Serve and volley di Federer.

30-15 Servizio al centro di Federer che attacca la rete ma il tennista di casa trova un buon passante di rovescio.

30-0 Lo svizzero trova un rovescio lungo linea ad una mano alla Federer!!!!

15-0 Prima esterna ottima di Federer, lunga la risposta di Millman.

1-1 Millman si toglie da una situazione molto complicata.

40-30 Prima ottima di Millman che costringe all’errore lo svizzero.

30-30 Bravo Millman a controllare col dritto e a chiudere con una palla incrociata perfetta

15-30 Stecca la risposta Federer sul servizio di Millman.

0-30 Cambia diverse volte il ritmo con il back Federer e Millman risponde in rete.

0-15 Attacco profondo dello svizzero sulla seconda di Millman che sbaglia.

1-0 Federer. Lo svizzero con un po’ di fatica si porta avanti nel quarto set.

A-40 Lunga la risposta di Millman sulla prima esterna di Federer.

40-40 Bravo Millman a spingere sulla seconda di Federer e a gestire lo scambio e chiudere con un dritto in corsa con l’errore dello svizzero.

A-40 ACE FEDERER!!!!

40-40 Attacco profondo di Millman che costringe all’errore lo svizzero.

40-30 Ace di Federer.

30-30 Servizio e voleé potentissima dello svizzero!

15-30 Bellissimo rovescio di Federer che finisce lungo di pochissimo.

15-15 Dritto lungo in controbalzo dello svizzero.

15-0 Ottima prima e chiusura di dritto di Federer.

6-4 FEDERER!!!!! Il campione svizzero ha sfruttato l’ennesima palla break offerta da Millman che ha tirato lungo un rovescio fondamentale.

40-A Il nastro rallenta la risposta di Millman e Federer attacca bene di dritto, chiudendo con la voleé a rete.

40-40 ACEEEE AL CENTRO DI MILLMAN!!!!! Annullata la palla break.

40-A Doppio fallo sanguinoso di Millman. Break point per Federer!

40-40 Spettacolare Federer che trova un passante di rovescio sul quale Millman non può nulla.

40-30 Back in corsa di Federer che mette in crisi Millman.

40-15 Ancora lunga la risposta di rovescio dello svizzero.

30-15 Scappa la risposta di Federer sulla prima di Millman.

15-15 Meraviglioso Federer!!!!! Il campione svizzero trova un dritto lungo linea in corsa all’incrocio delle righe.

15-0 Ace Millman!!!!!

5-4 Federer. Lo svizzero continua a tenere il servizio senza troppi problemi ma avrebbe bisogno di trovare il break se vuole vincere il set.

40-15 Prima vincente di Federer.

30-15 Rovescio chiamato out di Millman ma il challenge mostra che la palla ha pizzicato la linea.

30-0 Ennesima accelerazione di Federer con Millman che non riesce a rispondere con la palla tra i piedi.

15-0 Lunga la risposta dell’australiano sul servizio di Federer.

4-4 Bravissimo Millman ad uscire da una situazione complicata. Federer ha provato anche a variare il gioco ma l’australiano ha continuato a rispondere con continuità.

A-40 Favoloso Millman!!!! Domina lo scambio e quando Federer sale a rete lo infila con un passante di rovescio da antologia.

40-40 Bravo Millman a reagire al momento di difficoltà, trovando un dritto a incrociare vicinissimo alla riga.

30-40 Federer domina lo scambio sulla diagonale di dritto e guadagna il break-point.

30-30 Ottima risposta di Federer, Millman non riesce a giocare la palla che gli finisce tra i piedi.

30-15 Prima esterna perfetta di Millman, lo svizzero riesce solo a toccare.

15-15 Perfetta accelerazione di dritto di Federer.

15-0 Millman trova un rovescio strettissimo, Federer non prova nemmeno a rincorrere la palla.

4-3 Federer quando trova la prima riesce a gestire con tranquillità lo scambio.

40-30 Federer costringe a correre Millman ma poi sbaglia la voleé.

40-15 Bravissimo Federer ad aprirsi il campo col dritto e a chiudere con la voleé di rovescio.

30-15 Prima e smash di Federer.

15-15 Lo svizzero spinge bene col rovescio e Millman sbaglia.

0-15 Federer si apre bene il campo e prova la chiusura col dritto deviato out dal nastro.

3-3 Game rapido a favore dell’australiano.

40-15 Brutto errore di Federer in back.

30-15 Bravo Millman a togliersi da una situazione di difficoltà con un rovescio all’incrocio delle righe, la risposta di Federer è out.

15-15 Fantastico dritto ad incrociare di Federer con Millman costretto a rincorrere lontanissimo dal campo, chiusura dello svizzero col rovescio a incrociare.

15-0 Ancora un’occasione sciupata da Federer che può attaccare di dritto ma la palla finisce lunga.

3-2 Federer. In questa fase il campione svizzero sembra aver trovato le misure.

40-15 Federer stecca leggermente il rovescio ma trova la riga, il dritto di Millman finisce larghissimo.

30-15 Federe costringe a correre l’australiano e sale a rete, il tentativo di passante lungo linea di rovescio di Millman finisce in corridoio.

15-15 L’australiano accelera bene, sale a rete e chiude con una voleé.

15-0 Millman stecca la risposta di dritto sul servizio dell’avversario.

2-2 Si sono leggermente abbassate le percentuali al servizio di Millman che inevitabilmente soffre per chiudere i game.

A-40 Federer prova a forzare col dritto ma sbaglia.

40-40 Federer comanda lo scambio sulla diagonale di rovescio e costringe all’errore l’avversario.

40-30 Servizio esterno vincente di Millman.

30-30 Prima efficace dell’australiano con Federer che non riesce a rispondere.

30-15 Federer spinge benissimo sulla seconda di Millman e chiude aiutato dal nastro.

15-15 Prima vincente dell’australiano.

0-15 Doppio fallo di Millman.

2-1 Federer. Lo svizzero riesce a riportarsi avanti nonostante qualche difficoltà al servizio.

40-30 Millman stecca la risposta sulla prima di Federer.

30-30 Millman molto aggressivo costringe lo svizzero a correre, alla fine Federer sbaglia il chop.

30-15 Servizio e attacco della rete di Federer, Millman trova un passante incredibile.

30-0 Accelerazione di dritto e chiusura con una dolcissima voleé di Federer.

15-0 Servizio e demi-voleé di Federer.

1-1 Millman ritorna subito in parità!

40-15 Errore di dritto di Federer sulla seconda di Millman, occasione sciupata.

30-15 Prima vincente dell’australiano.

15-15 Servizio e rovescio di Millman, in rete la risposta di Federer.

0-15 Palla corta bellissima di Federer, Millman sbaglia il recupero.

1-0 Federer! Lo svizzero parte bene nel terzo set.

40-30 Servizio vincente del campione svizzero.

30-30 Risposta profondissima di Millman, Federer sbaglia il dritto che finisce in rete.

30-15 Ace di Federer!

15-15 Millman attacca sulla seconda dello svizzero che sbaglia il recupero di rovescio.

15-0 Prima vincente di Federer.

7-6 Federer domina il tie-break lasciando a 2 l’avversario e riporta in parità il conto dei set!

6-2 Federer tira un rovescio profondissimo che viene chiamato out, il challenge conferma.

6-1 Servizio vincente di Federer che si porta ad un solo punto dal set.

5-1 FEDERER FAVOLOSO!!!!!! Trova un dritto in corsa strettissimo, sale a rete e chiude con lo smash in arretramento.

4-1 Secondo mini-break per Federer che attacca di dritto e sale a rete, chiudendo con lo smash.

3-1 Ottimo attacco di dritto di Federer, Millman prova il recupero di rovescio che termina lunghissimo.

2-1 Millman sbaglia la risposta su una seconda abbastanza consistente di Federer.

1-1 Prima e rovescio lungo linea di Federer.

0-1 Millman domina lo scambio di rovescio, Federer sbaglia il back.

6-6 Il secondo set sarà deciso dal tie-break.

40-15 Federer esce bene col dritto dal servizio, lunga la risposta di Millman.

30-15 Prima esterna perfetta di Federer!

15-15 Seconda non troppo incisiva dello svizzero con Millman che attacca bene, out la difesa di Federer.

15-0 Prima vincente di Federer!

6-5 Millman!!! Gran punto dell’australiano che attacca e sale a rete, Federer prova a superarlo con un lob ma il tennista di casa trova una voleé incredibile.

A-40 Millman controlla lo scambio sulla diagonale di dritto, alla fine Federer sbaglia .

40-40 Ottima prima al centro, scappa la risposta di Federer.

30-40 Ancora una seconda per Millman e ancora attacco profondo di rovescio di Federer, la difesa dell’australiano termina out. Prima palla break del set.

30-30 Ottimo rovescio di Federer sulla seconda dell’australiano che prova a recuperare ma sparacchia out.

30-15 Doppio fallo di Millman.

30-0 Federer attacca di dritto sulla seconda ma la palla finisce lunga.

15-0 Risposta cortissima dello svizzero con Millman bravo ad attaccare di rovescio, il recupero di Federer finisce out.

5-5 Game velocissimo con Federer in completo controllo.

40-0 Federer domina lo scambio sulla diagonale di rovescio e costringe all’errore Millman.

30-0 Seconda molto profonda e dritto dello svizzero.

15-0 Prima e dritto di Federer.

5-4 Millman. L’australiano quando trova la prima al momento è quasi impossibile da arginare.

40-0 Prima e dritto dell’australiano.

30-0 Prima vincente di Millman.

15-0 Federer prova a rispondere profondo ma la palla termina out.

4-4 Federer si riporta in parità.

40-15 Serve and volley dello svizzero.

30-15 Lo svizzero attacca bene la rete ma Millman lo supera con un lob fantastico!

30-0 Ottima prima esterna di Federer, lunga la risposta di Millman.

15-0 Scambio abbastanza lungo chiuso da un’accelerazione di Federer dal centro del campo.

4-3 Millman. Federer tira in rete il rovescio in risposta alla prima dell’australiano

40-30 Prima al centro precisa dell’australiano, Federer non riesce a rispondere.

30-30 Doppio fallo di Millman!

30-15 Seconda consistente dell’australiano sulla quale Federer forza e sbaglia.

15-15 Prima vincente di Millman!

0-15 Lungo il dritto di Millman ad inizio dello scambio.

3-3 Nonostante qualche difficoltà Federer porta a casa il game!

40-30 Federer punisce di dritto Millman che stava salendo a rete.

30-30 Millman tira dall’altro lato qualsiasi palla e alla fine Federer sbaglia!

30-15 Finisce in corridoio il dritto ad incrociare dello svizzero.

30-0 Ace Federer!

15-0 Accelerazione di dritto fantastica di Federer, Millman prova a recuperare ma sparacchia out.

3-2 Millman. L’australiano nonostante qualche difficoltà è riuscito a portare a casa un game importante.

A-40 Terribile errore di Federer sulla seconda dell’avversario.

40-40 Federer attacca di dritto e sale a rete, tira una buona voleé, Millman prova a difendersi con un lob che finisce out.

40-30 Federer colpisce male col dritto, palla in corridio.

30-30 Meraviglioso passante di rovescio di Federer!!!! Lo svizzero toglie il tempo a Millman che stava salendo a rete.

30-15 Accelerazione profondissima dell’australiano, la difesa di Federer è lunga.

15-15 Gran dritto di Federer che sale a rete e chiude con una demi-voleé delicatissima che sfiora il nastro e finisce giù.

15-0 Federer accelera e sale a rete ma Millman tira un passante incredibile!

2-2 Turno al servizio abbastanza comodo per Federer.

40-15 Prima vincente di Federer.

30-15 Il campione svizzero prova a forzare il rovescio che scappa via.

30-0 Dritto favoloso di Federer chiamato out. Lo svizzero chiede il challenge e ha ragione. La palla pizzica la linea.

15-0 Ace Federer!!!!

2-1 Millman. L’australiano si affida al servizio che è sembrato decisamente solido.

40-15 Servizio vincente Millman.

30-15 Lo svizzero accelera di dritto e sale a rete e chiude con una voleé.

30-0 Ancora un errore di dritto di Federer.

15-0 Ottima prima al centro dell’australiano, scappa via la risposta di Federer.

1-1 Federer si riporta immediatamente a contatto.

40-15 Accelerazione di rovescio alla Federer, Millman prova a difendersi con un rovescio in corsa che finisce in corridoio.

30-15 Buon servizio di Federer con Millman che sbaglia la risposta.

15-15 Doppio fallo dello svizzero.

15-0 Servizio esterno e rovescio ad incrociare precisissimo di Federer.

1-0 Millman! L’australiano parte bene nel secondo set.

40-30 ACE MILLMAN!

30-30 Stecca il dritto Federer che vola lunghissimo.

15-30 Prima vincente di Millman.

0-30 Grande risposta di dritto di Federer, Millman sbaglia il recupero.

0-15 Primo scambio duro vinto da Federer. Lo svizzero varia dritto e rovescio e costringe all’errore l’avversario.

6-4 MILLMAN!!! Federer troppo falloso non solo in questo game ma in tutto il set.

0-40 Troppo molle la seconda di Federer sulla quale può spingere l’australiano.

0-30 Millman tiene benissimo lo scambio sulla diagonale di dritto, lo svizzero forza la giocata e sbaglia.

0-15 Federer sbaglia l’accelerazione di dritto.

5-4 Break Federer!!! Il campione svizzero si riporta in scia dell’avversario.

15-40 Lungo l’accelerazione di dritto di Federer.

0-40 Federer spinge benissimo sulla secondo si Millman che tira lunghissimo il dritto.

0-30 Passante clamoroso di dritto di Federer.

0-15 Gran dritto di Federer, Millman non riesce a recuperare.

5-3 Millman. Game rapidissimo dello svizzero.

40-0 Prima vincente al centro di Federer.

30-0 Servizio e voleé dello svizzero.

15-0 Ace Federer!!!

5-2 Millman! L’australiano è particolarmente solido. Ha trovato un ritmo incredibile dal servizio.

40-0 Federer tira profondissimo con Millman che sbaglia. Il challenge mostra però che la palla è out.

30-0 Duro scambio sulla diagonale di rovescio con Federer che tira out.

15-0 Servizio devastante di Millman, l’avversario può solo provare a toccare la palla.

4-2 Millman. Il campione svizzero trova tre prime che lo aiutano a chiudere il game.

40-30 Prima esterna che l’australiano può solo toccare.

30-30 Stecca la risposta di rovescio di Federer.

30-15 Prima esterna vincente dello svizzero.

15-15 Ace Federer!!!

0-15 Millman si difende bene sull’avanzata di Federer e chiude con un passante in contropiede di rovescio.

4-1 Millman! Ancora troppo falloso Federer che non ha avuto la capacità di sfruttare la palla break.

A-40 Scappa via la risposta di dritto di Federer.

40-40 Servizio e dritto di Millman!

30-40 Federer guadagna il primo break point del match con un dritto incredibile!

30-30 L’australiano si salva ancora con un gran servizio esterno.

15-30 Prima vincente dell’australiano.

0-30 Millman sbaglia il rovescio in uscita dal servizio.

0-15 Ottima risposta di Federer sulla prima di Millman che sbaglia di dritto.

3-1 BREAK MILLMAN!!!! Troppo impreciso il campione svizzero. Nell’ultimo punto l’australiano è stato aiutato dal nastro.

40-A Millman è un vero e proprio muro, Federer forza il lungo linea di rovescio, palla in corridoio e nuova palla break per l’australiano.

40-40 Accelerazione perfetta di Federer, il recupero di Millman finisce in rete.

30-40 Ancora un errore di Federer che sembra non aver trovato la misura con il dritto, primo break point per l’australiano.

30-30 Lo svizzero domina lo scambio ma sbaglia la chiusura di dritto.

30-15 ACEEEEE FEDERER!!!!

15-15 Grande accelerazione dello svizzero con un dritto lungo linea e chiusura con una comoda voleé alta.

0-15 Impreciso Federer col dritto da fondo campo che finisce in rete.

2-1 Millman, l’australiano chiude il game con un ace!

40-15 Scambio lungo chiuso dall’errore di rovescio di Federer.

30-15 Il tennista di casa si mette a riparo ancora col servizio.

15-15 Meraviglioso dritto all’incrocio delle righe di Federer sulla seconda dell’australiano.

15-0 Ancora una prima eccezionale di Millman, Federer può solo toccare.

1-1 Match in grande equilibrio.

40-15 Prima vincente del numero 3 del mondo.

30-15 Scappa largo il dritto di Federer

30-0 Diritto di Millman in rete sull’uscita dal servizio dello svizzero.

15-0 Serve and volley di Federer!

1-0 Millman! L’australiano ha trovato un ottimo ritmo dal servizio e passa in vantaggio.

40-0 Prima devastante di Millman, fuori di poco il dritto di Federer.

30-0 Ancora ottimo servizio dell’australiano con risposta in rete.

15-0 Scappa la risposta di Federer sulla prima di Millman.

Si comincia! Al servizio Millman.

10.44: Tennisti in campo per il riscaldamento.

10.41: Il vincente della gara che tra poco si giocherà alla Rod Laver Arena sfiderà agli ottavi l’ungherese Marton Fucsovics.

10.38: Nei tre precedenti Federer ha avuto la meglio in due occasioni, l’unica sconfitta risale agli US Open del 2018.

10.33: Il campione svizzero parte decisamente favorito ma dovrà fare attenzione al tennista di casa.

10.27: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match del terzo turno degli Australian Open 2020 di tennis tra Roger Federer e l’australiano John Millman.

Il programma degli Australian Open (24 gennaio) – La presentazione degli Australian Open (24 gennaio)

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e John Millman, valevole per il terzo turno degli Australian Open 2020. La sfida avrà luogo presso la Rod Laver Arena e sarà l’ultima partita in programma per la sessione notturna odierna sul campo centrale di Melbourne.

Il campione svizzero è sembrato in gran forma nei due match giocati nel primo Slam della stagione lasciando solo le briciole agli avversari. Nella partita contro l’australiano Johnson ha trionfato in meno di un’ora e mezza con il punteggio di 6-3 6-2 6-2, nella seconda, contro il serbo Krajinovic ha vinto 6-1 6-4 6-1. Va da sé che nella sfida contro il numero quarantesette del ranking mondiale parte decisamente favorito.

Nei tre precedenti Federer ha avuto la meglio in due occasioni, l’unica sconfitta risale agli US Open del 2018. Millman ha faticato nel match d’esordio agli Australian Open contro Humbert vincendo 3-1, decisamente meno complicato l’impegno con Hurkacz contro il quale ha vinto 6-4 7-5 7-6(4). Il feeling tra il numero tre del ranking e i campi di Melbourne è molto stretto, qui ha trionfato per ben sei volte in carriera.

Il match tra Roger Federer e John Millman sarà il secondo a partire dalle ore 10.30, essendo programmato nella sessione serale degli incontri sulla Rod Laver Arena. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

