LIVE Australian Open 2020, risultati 23 gennaio in DIRETTA: fantastica Camila Giorgi, Seppi e Wawrinka in parità dopo due set. In campo c’è Nadal

11.05 Herbert recupera un match che sembrava praticamente finito! Il francese con due set di svantaggio nei confronti si ritrova portando al quinto la contesa. I parziali: 1-6, 4-6, 6-4, 6-1.

11.03 E’ 1-1 in apertura di questo terzo set la sfida fra Seppi e Wawrinka. L’azzurro torna a tenere un turno di servizio, dopo il brutto finale di secondo set che gli è costato il parziale.

11.00 Intanto è ufficiale: Verdasco ha chiuso la pratica Basilashvili vincendo il match contro il georgiano con i parziali di 4-6, 7-6 (5), 6-4, 6-4.

10.57 Rafa Nadal è in campo! Lo spagnolo sfiderà l’argentino Delbonis per proseguire la sua strada qui a Melbourne.

10.54 Anderson è on fire: il sudafricano comanda 2-0 (6-4, 7-6) sull’americano Fritz.

10.51 Seppi perde ancora il servizio, Wawrinka si impone 7-5 nel parziale pareggiando a livello assoluto le cose che ora si sistemano sull’1-1 relativamente al computo dei set.

10.48 Goffin-Herbert, match dai due volti. La situazione: 6-1, 6-4, 4-6, 0-3; questo vuol dire che il francese sta compiendo una rimonta eccezionale che potrebbe portare il match al quinto e decisivo set.

10.45 Controbreak di Wawrinka! L’elvetico sfodera tutto il suo talento e strappa il servizio all’italiano rimanendo in vita in questo secondo set.

10.44 Seppi ha piazzato il break! Nel momento decisivo l’azzurro sale 5-4 in questo secondo set: ora avrà il servizio a disposizione per cercare di accaparrarsi anche il secondo parziale della sfida contro Wawrinka.

10.41 In campo, per quanto riguarda il torneo del singolare femminile, ci sono solo la statunintense Collins e la kazaka Putintseva.

10.38 Simona Halep chiude i conti nel suo match battendo 6-2, 6-4 la britannica Dart.

10.35 Seppi 4-4 Wawrinka in questo secondo parziale. Il veterano tricolore è in vantaggio, ricordiamolo, di un set.

10.32 CAMILA GIORGI VINCE! L’azzurra spazza via Svetlana Kuznetsova imponendosi 6-3, 6-1 e qualificandosi al terzo turno degli Australian Open 2020.

10.30 Confermato il secondo break da parte della Giorgi, che sale 5-1 nel secondo set: l’azzurra è vicinissima alla conquista del match.

10.28 E’ di 3-3 lo score nel secondo set del match fra Seppi e Wawrinka: prosegue la battaglia punto a punto fra l’italiano e lo svizzero. L’altoatesino però è forte della vittoria 6-4 nel primo parziale.

10.26 Camila Giorgi! L’azzurra sale 4-1 e servizio nel secondo set dopo aver vinto il primo parziale 6-3. La rivale russa Kuznetsova è spalle al muro, anche perchè la tennista tricolore avrà la chance ulteriore di allungare potendo servire.

10.23 Ymer pareggia i conti sull’1-1 con Khachanov: lo svedese fa suo il secondo set 6-2 restituendo il parziale al russo.

10.20 Kyrgios è scatenato: l’australiano sale 2-0 (6-2, 6-4) nel conto dei set contro il rivale transalpino Simon.

10.17 Verdasco in questo momento sta servendo per il match contro il georgiano Basilashvili: 4-6, 7-6, 6-4, 5-4 la situazione attuale.

10.14 Molto, molto, molto bene Camila Giorgi! L’italiana, dopo aver vinto il primo set, ha aperto il secondo facendo e confermando il break di vantaggio che la porta più vicina alla vittoria.

10.11 Il medical time-out nel match fra Anderson e Fritz ci consente di fare il punto della situazione su questo incontro, che vede il sudafricano in vantaggio di un set (6-4).

10.08. Simona Halep in totale controllo: la rumena comanda il match contro la britannica Darth con i parziali di 6-2, 3-0 e servizio.

10.05 Camila Giorgi fa altrettanto! La marchigiana si impone 6-3 sulla russa Kuznetsova. Ora la seconda “ripresa”.

10.03 Seppi non sbaglia! L’azzurro si porta a casa il primo set: Wawrinka deve cedere 6-4.

10.01 Ancora Carreno-Busta: per lo spagnolo arriva anche il secondo set contro il tedesco Gojowczyk. La situazione è di 6-4, 6-1 per l’iberico.

09.58 Altro squillo anche di Seppi! L’altoatesino prosegue nel suo momento d’oro: ora è 5-4 e servizio nel primo set. Se dovesse riuscire a tenere la battuta, si aggiudicherà il primo parziale.

09.55 Fa il break Camila Giorgi! L’azzurra sale 5-3 nel primo set.

09.52 Anastasia Pavlyuchenkova si qualifica al prossimo turno: la russa supera 7-5, 7-6 (1) l’americana Townsend proseguendo il suo cammino a Melbourne.

09.48 Giorgi in vantaggio 3-2 in queste prime battute di match contro Kuznetsova. Ora il servizio passa però alla russa.

09.45 Goffin vince anche il secondo set: il bega si porta in vantaggio 2-0 nel computo generale sul rivale francese Herbert (6-1, 6-4).

09.42 Controbreak di Seppi! L’azzurro recupera, accorcia 4-3 e ora andrà a servire per ristabilire la parità.

09.39 Fa altrettanto lo spagnolo Carreno-Busta imponendosi 6-4 sul tedesco Gojowczyk.

09.36 Kyrgios vince il primo set, trascinato dal pubblico di casa, contro Simon: per l’australiano c’è da registrare un netto 6-2.

09.34 Seppi firma il primo game del suo match accorciando su Wawrinka. L’elvetico rimane in vantaggio comunque 3-1 in questo primo set.

09.31 Khachanov si aggiudica intanto il primo set 6-2 nei confronti dell’avversario svedese Ymer.

09.29 E’ iniziata ora la contesta fra l’americano Fritz e il sudafricano Anderson.

09.26 Kyrgios ha iniziato in maniera rapidissima contro il rivale Simon: è già 4-2 nel parziale d’apertura.

09.23 Seppi subisce, purtroppo, subito un break in apertura da Wawrinka che sale 2-0 nel corso del primo set.

09.20 E’ iniziato il match fra l’azzurro Andreas Seppi e lo svizzero Stan Wawrinka.

09.17 Monfils! Il francese viene a capo di una lunga battaglia contro il rivale di giornata Karlovic, il croato veterano del circuito, battendolo 4-6, 7-6 (8), 6-4, 7-5.

09.14 Isner c’è: lo statunitense chiude in tre set la pratica contro il cileno Tabilo (6-4, 6-3, 6-3) qualificandosi al prossimo turno.

09.11 Iniziano praticamente quasi in contemporanea due match importantissimi, uno al maschile e uno al femminile: Kyrgios-Simon e Halep-Dart.

09.08 Tie-break d’oro per Verdasco, che superando 7 punti a 5 il rivale Basilashvili sistema le cose. Un set a testa (4-6, 7-6): ora comincia il terzo parziale.

09.05 L’iberica Suarez Navarro è out: la veterana spagnola deve cedere 3-6, 5-7 alla polacca Swiatek.

09.03 Goffin spazza via Herbert nel primo set: 6-1 per il nativo di Liegi.

09.01 E’ iniziato intanto il match fra lo svedese Ymer e il russo Khachanov.

08.58 Isner prende il largo nel terzo set, essendo forte anche del vantaggio dei primi due parziali a suo favore, contro il cileno Tabilo. Situazione: 6-4, 6-3, 4-1.

08.55 Goffin è velocissimo: il belga è già 5-1 nei confronti di Herbert in questo primo set, in meno di mezz’ora di partita.

08.52 L’estone Kontaveit vince battendo la spagnola Sorribes Torno: 6-2, 4-6, 6-1 i parziali con cui la tennista di Tallin si qualifica al prossimo turno.

08.49 Anastasia Pavlyuchenkova fa suo il primo set per 7-5 nei confronti della americana Townsend.

08.46 Il ruggito di Isner: l’americano si aggiudica anche il secondo set contro il rivale cileno Tabilo. Ora i parziali a favore dello statunitense sono 6-4, 6-3.

08.43 Goffin piazza subito il break in apertura di match contro il francese Herbert, va 2-0 e servizio. Ora il belga dovrà confermare il vantaggio.

08.40 L’estone Kontaveit è lanciatissima nel terzo e decisivo parziale, contro la spagnola Sorribes Torno: la ragazza di Tallin è in vantaggio 4-0 e ha anche il servizio a sua disposizione.

08.37 Iniziata ora, con il primo gioco assoluto a favore del belga, la sfida fra Goffin ed Herbert.

08.34 E’ Monfils-Karlovich il match più combattuto di questa mattinata: il francese è avanti infatti 2-1 nel computo dei set, ma il croato è in vantaggio 1-2 nel corso del quarto parziale.

08.31 La polacca Swiatek è avanti 6-3, 4-3 contro la spagnola Suarez Navarro.

08.28 Il russo Andrey Rublev è avanti 4-3 anche nella terza frazione sul nipponico Yuichi Sugita, questa volta senza break.

08.25 Il francese Gael Monfils conquista il terzo set contro il croato Ivo Karlovic ed ora conduce 2-1.

08.23 Gli australiani però possono esultare per Alexei Popyrin, che batte per 6-2 7-6 (5) 6-2 l’iberico Jaume Munar.

08.21 L’olandese Kiki Bertens dà un dispiacere al pubblico di casa ed elimina l’australiana Arina Rodionova per 6-3 7-5.

08.18 Sara Sorribes Tormo conquista la seconda frazione contro Anett Kontaveit per 6-4 e rinvia tutto al terzo set.

08.14 Anche il georgiano Nikoloz Basilashvili porta a casa per 6-4 la prima partita contro lo spagnolo Fernando Verdasco.

08.11 Lo statunitense John Isner vince il primo set contro il cileno Alejandro Tabilo per 6-4.

08.07 Il russo Andrey Rublev conquista per 6-3 anche la seconda frazione contro il nipponico Yuichi Sugita ed ora conduce due set a zero.

08.01 Avanza anche il tedesco Alexander Zverev, che batte per 7-6 (5) 6-4 7-5 il bielorusso Egor Gerasimov.

07.58 L’austriaco Dominic Thiem batte in rimonta l’australiano Alex Bolt per 6-2 5-7 6-7 (5) 6-1 6-2.

07.55 Gael Monfils vince al tie break il secondo set contro il croato Ivo Karlovic per 10-8 e pareggia il conto dei set: 1-1.

07.51 Dominic Thiem ormai dilaga contro l’australiano Alex Bolt e conduce su 4-1 pesante il quinto e decisivo set.

07.46 L’australiano Alexei Popyrin conquista il secondo set al tie break e conduce per 6-2 7-6 (5) sullo spagnolo Jaume Munar.

07.44 Iniziata la sfida tra lo statunitense John Isner ed il cileno Alejandro Tabilo.

07.40 L’estone Anett Kontaveit vince per 6-2 il primo set della sfida contro la spagnola Sara Sorribes Tormo.

07.36 Il russo Andrey Rublev conquista per 6-2 la prima frazione contro il nipponico Yuichi Sugita.

07.32 L’olandese Kiki Bertens vince il primo set contro l’australiana Arina Rodionova per 6-3.

07.28 Chiude la belga! Elise Mertens batte la britannica Heather Watson per 6-3 6-0!

07.24 Vola Elise Mertens: la belga comanda 5-0 nel secondo set dopo aver vinto per 6-3 la prima contro la britannica Heather Watson.

07.22 L’austriaco Dominic Thiem allunga al quinto set il confronto con l’australiano Alex Bolt vincendo la quarta frazione per 6-1.

07.19 Inizio sprint dell’estone Anett Kontaveit, che è avanti 5-0 ne primo set sulla spagnola Sara Sorribes Tormo.

07.16 Il tedesco Alexander Zzverev trova il break nel decimo gioco della seconda frazione e si porta avanti di due set sul 7-6 (5) 6-4 contro il bielorusso Egor Gerasimov.

07.11 Break di Dominic Thiem nel quarto set contro Alex Bolt: l’austriaco va sul 3-1 ma è sotto 1-2 nel conto dei set.

07.07 Il croato Ivo Karlovic conquista il primo set contro il francese Gael Monfils chiudendo sul 6-4 grazie al break nel primo game.

07.02 La belga Elise Mertens conquista per 6-3 il primo set contro la britannica Heather Watson.

07.00 La tedesca Angelique Kerber batte l’australiana Priscilla Hon per 6-3 6-2.

06.56 Karlovic e Mertens conservano il break di argine rispettivamente su Monfils e Watson e conducono entrambi per 4-3 col servizio a disposizione nel corso del primo set.

06.51 L’australiano Alex Bolt si porta avanti nel conto dei set con l’austriaco Dominic Thiem conquistando il terzo set al tie break per 7-5. Lo score sorride al padrone di casa per 2-6 7-5 7-6 (5).

06.48 Kerber ad un passo dal successso contro Hon: la tedesca si assicura di andare a servire per il match essendo avanti 6-3 5-2.

06.44 Il lettone Ernests Gulbis batte lo sloveno Aljaz Bedebe in tre set con lo score di 7-5 6-3 6-2.

06.41 Break di Kerber, che si porta sul 4-1 non pesante nella seconda frazione su Priscilla Hon.

06.39 Gulbis trova un altro break e conduce 5-2 nel terzo set su Bedene.

06.36 Karlovic trova subito il break nel primo game, lo stesso fa Mertens con Watson!

06.33 Iniziano le contese tra Monfils e Karlovic tra gli uomini e tra Watson e Mertens tra le donne.

06.31 Il tedesco Alexander Zverev incamera il primo set contro il bielorusso Egor Gerasimov vincendo il tiebreak per 7-5.

06.27 Chiama il timeout medico lo sloveno Aljaz Bedene, sotto di due set ed un break contro il lettone Ernests Gulbis

06.24 Scambio di break in avvio di seconda frazione tra Kerber ed Hon ed è 1-1.

06. 20 Il lettone Ernests Gulbis parte forte anche nel terzo parziale ed è avanti 2-0 sullo sloveno Aljaz Bedene.

06.19 La statunitense Catherine Bellis chiude con un duplice 6-4 l’incontro con la boema Karolina Muchova.

06.17 Angelique Kerber trova un altro break nel nono gioco e chiude 6-3, col vantaggio di servire per prima anche nel secondo set.

06.13 La statunitense Catherine Bellis va a servire per il match contro la boema Karolina Muchova, avanti nel punteggio 6-4 5-4.

06.10 Il lettone Ernests Gulbis conquista anche il secondo set contro lo sloveno Aljaz Bedene ed ora conduce per 7-5 6-3.

06.04 Break della tedesca Angelique Kerber contro l’australiana Priscilla Hon: la teutonica è avanti 3-2 e servizio.

06.01 La kazaka Zarina Diyas elimina la russa Anna Blinkova con lo score di 4-6 6-3 6-4.

05.55 Zverev-Gerasimov 2-2, Gulbis-Bedene 4-2, Thiem salva una palla break in apertura di terzo set.

05.53 Diyas vola sul 5-4, Blinkova serve per rimanere in partita. Bellis conserva il break su Muchova: 3-1 nel secondo set doo aver vinto il primo.

05.51 Gerasimov riesce a salvarsi e si porta sul 2-1.

05.50 Diyas-Blinkova 4-4 nel terzo set. Break di Hon in apertura contro Kerber (2-0), Gerasimov annulla una terza palla break.

05.48 Gerasimov annulla due palle break a Zverev ma deve ancora sudare nel terzo game del primo set.

05.46 Scende in campo anche la tedesca Angelique Kerber per affrontare l’australiana Hon.

05.45 Inizia la sfida tra il quotatissimo tedesco Alexander Zverev e il bielorusso Gerasimov.

05.44 Uno strepitoso Bolt piazza un altro break e vince il secondo set contro Thiem per 7-5: situazione di parità, 1-1.

05.41 Gulbis avanti 2-1 su Bedene nel secondo set, Diyas avanti 4-3 contro Blinkova.

05.40 Bolt non trema sul suo turno in battuta e si porta sul 6-5, Thiem serve per portare il secondo set al tie-break.

05.37 Attenzione perché Bolt ha effettuato il contro-break: 5-5 contro Thiem.

05.35 Thiem ha brekkato Bolt nel secondo set, l’austriaco conduce per 5-4 dopo aver già vinto la prima frazione. 1-1 tra Bedene e Gulbis nel secondo.

05.33 Bellis sfrutta il suo servizio e vince il primo set contro Muchova per 6-4.

05.31 Blinkova recupera brillantemente il break: 2-2 contro Diyas nel terzo set. Bellis conduce su Muchova per 5-4 e ora serve per vincere il primo set.

05.30 Thiem tiene bene il suo servizio: 5-3.

05.26 Break di Thiem: 4-3 nel primo set contro Bolt.

05.25 Medvedev straripante, chiude subito l’incontro con lo spagnolo Martinez: il russo si impone per 7-5 6-1 6-3. Al terzo turno affronterà il vincente di Munar-Popyrin.

05.23 Arriva il rapidissimo break di Medvedev: 5-3.

05.22 Medvedev ha salvato la palla break e ora conduce per 4-3

05.21 Gulbis ha fatto il break proprio nel momento decisivo del primo set e se lo porta a casa per 7-5.

05.20 Intanto il break della kazaka Diyas: 2-0 contro Blinkova nel terzo set.

05.18 La ceca Pliskova chiude i conti e sconfigge la tedesca Siegemund per 6-3 6-3. Al terzo turno se la vedrà con la vincente di Pavlyuchenkova-Townsend.

05.15 Iniziata anche la partita tra la statunitense Bellis e la ceca Muchova: 3-2 per il momento.

05.13 Diyas ha vinto il secondo set peer 6-3 contro Blinkova e dunque si deciderà tutto nella terza frazione. Pliskova avanti 5-3 contro Siegemund, la ceca è a un game dalla vittoria.

05.12 Bravo Medvedev ad annullare due palle del contro-break, sempre 3-2 contro Martinez.

05.09 Bedene e Gulbis sembrano indirizzati al tie-break nel primo set: 5-5. Medvedev si trova costretto ad annullare una palla del contro-break.

05.07 Dominic Thiem ha vinto il primo set contro l’australiano Bolt: 6-2 per il grande favorito della vigilia.

05.05 Arriva immediatamente il break di Medvedev: 3-2 per il russo nel terzo set, il fuoriclasse vuole chiude i conti contro l’avversario.

05.02 Allungo di Thiem che vola sul 5-2 conservando bene il servizio, scambio di favori negli altri due match maschili: Medvedev-Martinez 2-2, Gulbis-Bedene 4-4.

05.01 Pliskova si sta involando verso la vittoria: break nel secondo set, 4-1 contro Siegemund. Diyas avanti 4-2 nel secondo set contro Blinkova.

05.00 Martinez sta tentando il tutto per tutto contro Medvedev: 1-1 nel terzo set.

04.58 Tra Gulbis e Bedene si seguono i servizi in questo avvio di match, 4-3 per il lettone. Thiem ha avuto una palla break e l’ha subito concretizzata: 4-2 per l’austriaco su Bolt.

04.57 Il big di giornata è invece lo spagnolo Rafael Nadal, il numero 1 al mondo sfiderà l’argentino Delbonis nella tarda mattinata italiana.

04.55 C’è grande attesa per i due italiani in campo oggi. Camila Giorgi sfiderà la russa Kuznetsova attorno alle ore 08.00, Andreas Seppi se la dovrà vedere con lo svizzero Stan Wawrinka non prima delle ore 09.00.

04.52 Tra le donne si stanno invece giocando due partite. La russa Blinkova è avanti 6-4 1-3 contro la kazaka Diyas, la ceca Pliskova è avanti 6-3 2-1 contro la tedesca Siegemund.

04.50 L’austriaco Dominic Thiem ha appena incominciato il proprio incontro con l’australiano Bolt: 3-2 nel primo set. Perfetta parità nel primo set anche tra lo sloveno Bedene e il lettone Gulbis: 2-2.

04.48 Il russo Daniil Medvedev, tra i grandi favoriti della vigilia, è ora in campo contro lo spagnolo Martinez e ha vinto i primi due set per 7-5 6-1.

04.46 Bencic incrocerà la vincente di Sorribes Tormo-Kontaveit al terzo turno, Vekic aspetta una tra Swiatek e Suarez Navarro, Muguruza se la dovrà vedere con Davis o Svitolina.

04.44 Al momento si sono concluse soltanto tre partite del torneo femminile: la svizzera Bencic ha sconfitto la lettone Ostapenko per 7-5 7-5, la croata Vekic ha eliminato la quotata francese Cornet per 6-4 6-2, la spagnola Muguruza ha avuto bisogno del terzo set per imporsi nei confronti dell’australiana Tomljanovic per 6-3 3-6 6-3.

04.42 Durante la notte australiana è piovuto molto, è servito del tempo per sistemare i campi scoperti e si è iniziato a giocare soltanto a mezzogiorno locale ovvero le due della notte italiana.

04.40 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2020, oggi giovedì 23 gennaio si completa il secondo turno del primo Slam della stagione.

Il programma di oggi – La presentazione delle partite di oggi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open (oggi giovedì 23 gennaio), sul cemento di Melbourne andrà in scena il secondo turno del primo Slam della stagione di tennis. Torna in campo Rafael Nadal, il big per eccellenza impegnato in questa giornata nella terra dei canguri: il numero 1 al mondo se la dovrà vedere con l’argentino Delbonis, un avversario ampiamente alla portata dello spagnolo ma che non va sottovalutato. Grande attesa anche per il russo Daniil Medvedev che se la dovrà vedere con lo spagnolo Martinez mentre il belga David Goffin incrocerà il francese Herbert e il tedesco Alexander Zverev partirà chiaramente favorito contro il bielorusso Gerasimov.

L’Italia si gioca due carte importantissime. Andreas Seppi se la dovrà vedere con lo svizzero Stan Wawrinka, l’altoatesino partirà sfavorito contro l’elvetico ma può giocarsi tutte le sue chance. Camila Giorgi proverà ad avere la meglio su un osso duro del calibro di Svetlana Kuznetsova. Sono gli ultimi due azzurri rimasti in gara insieme a Fabio Fognini che si è già qualificato per il terzo turno.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (oggi giovedì 23 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 05.00. Buon divertimento a tutti.

