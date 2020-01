LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: eliminati Sinner e Berrettini, Fognini in campo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI SINNER-FUCSOVICS

LA CRONACA DI BERRETTINI-SANDGREN

LA VITTORIA AGEVOLE DI DJOKOVIC SU ITO

GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA DI DJOKOVIC

GLI HIGHLIGHTS DI BERRETTINI-SANDGREN

LE DICHIARAZIONI DI JANNIK SINNER

IL RIEPILOGO DELLA SESSIONE DIURNA DEGLI AUSTRALIAN OPEN (22 GENNAIO) – TABELLONE MASCHILE

I RISULTATI AGGIORNATI DEGLI AUSTRALIAN OPEN (22 GENNAIO)

9.48: Serena Williams si aggiudica il primo parziale per 6-2 contro la slovena Zidansek.

9.44: Iniziato anche il match tra Serena Williams e la lo slovena Zidansek: partenza folgorante dell’americana avanti 5-1 nel 1° set.

9.42: A breve quindi in campo Fabio Fognini contro l’australiano Jordan Thompson.

9.40: Alla fine la spunta l’americano Paul contro il bulgaro Grigor Dimitrov: 6-4 7-6 (6) 3-6 6-7 (3) 7-6 (3) il punteggio in favore dello statunitense che affronterà l’ungherese Fucsovics che ha sconfitto Sinner.

9.17: 5-5 nel quinto set tra Dimitrov e Paul, dunque si dovrà attendere ancora un po’ prima di vedere Fognini contro l’australiano Thompson.

9.15: Venendo agli incontri ancora in corso: Dimitrov-Paul sono sullo score di 5-4 in favore del bulgaro che andrà a servire per il match; Lajovic è in vantaggio 6-3 6-4 4-3 nei confronti dell’australiano Polmans; Millman ha vinto il primo set 6-3 contro Hurkacz.

8.30: Al quinto set il confronto tra il bulgaro Dimitrov e l’americano Paul, match davvero molto equlibratro, con il bulgato capace di rimontare dal 6-4 7-6 (6) di vantaggio, grazie al 3-6 6-7 (3) del terzo e del quarto set.

8.20: Per quanto riguarda il tabellone femminile, la graca Sakkari supera 7-6 (4) 6-5 la giapponese Hibino e guadagna l’accesso al terzo turno dove affronterà la vincente del confronto tra Rus e Keys (testa di serie n.10).

8.11: Finisce qui l’avventura di Matteo Berrettini agli Australian Open 2020: l’azzurro è stato sconfitto dall’americano Sandgren con il punteggio di 7-6 (7) 6-4 4-6 2-6 7-5 ed accede al terzo turno dove affronterà l’altro statunitense Querrey.

8.10: Berrettini, inaspettatamente, subisce il break dall’americano che potrà andare a servire per il match, avanti 6-5 nel 5° set.

8.00: Siamo alla stretta finale tra Berrettini e Sundgren: l’azzurro conduce 5-4 nel quinto set e ora l’americano servirà per rimanere nel match, si prospetta un epilogo al cardiopalma.

7.40: Milos Raonic, come detto, chiude i giochi contro il cileno Garin: 6-3 6-4 6-2 lo score in favore del canadese che, quindi, accede al terzo turno dove affronterà il vincente di Mmoh-Bautista Agut.

7.35: Matteo Berrettini si aggiudica il quarto set contro l’americano Sandgren e si gioca il tutto per tutto al quinto set, Raonic sta per chiudere contro Garin, avanti 6-3 6-4 5-2.

7.17: La spunta al quinto set Marin Cilic: il croato piega con il punteggio di 6-2 6-7 (6) 3-6 6-1 7-6 (3) il francese Benoit Paire, accedendo al terzo turno. Il prossimo avversario sarà il vincente della sfida tra Mmoh e lo spagnolo Bautista Agut (testa di serie n.9).

7.15: Matteo Berrettini guida 3-2 nel quarto set contro l’americano Sandgren: il romano è indietro di un set e deve assolutamente tentare la rimonta.

7.03: Per quanto concerne il tabellone femminile, da segnalare il successo della cinese Wang contro la francese Ferro: 6-1 6-2 lo score in favore dell’asiatica che se la vedrà al terzo turno con la vincente della sfida tra Serena Williams e la slovena Zidansek.

7.01: Matteo Berrettini dà segnali di vita, aggiudicandosi il terzo set sul punteggio di 6-4. L’azzurro va al quarto set, sotto 2 set a 1 nei confronti dell’americano Sandgren. Vedremo se l’azzurro saprà mantenere questa tendenza.

06.21: Termina qui l’avventura di Jannik Sinner in questi Australian Open: il giovane altoatesino è stato sconfitto dall’ungherese Fucsovics con il punteggio di 6-4 6-4 6-3.

06.19: Brutte notizie arrivano anche da Matteo Berrettini, sotto di due set contro Sandgren: 6-4 per l’americano nel 2° set

06.17: Novak Djokovic archivia la pratica contro il giapponese Ito e conquista l’accesso al terzo turno battendo il nipponico con il punteggio di 6-1 6-4 6-3 e affronterà l’altro giapponese Nishioka al terzo turno

06.13: C’è il break di Fucsovics in questo terzo set e il magiaro guida 4-3 nel terzo set contro Sinner e si avvicina al successo.

06.11: 3-0 Raonic nel primo set contro Garin.

06.10: Fucsovics tiene il servizio e si porta sul 3-3 nel terzo set contro Sinner.

06.09: Djokovic si avvicina sempre di più al successo contro Ito: 4-1 in vantaggio il serbo contro il nipponico nel 3° set.

06.06: Tiene il servizio Sinner che si porta 3-2 nel terzo set, Fucsovics andrà al servizio.

06.05: Situazione molto difficile per i colori azzurri in questo momento, con Berrettini sotto di un break 2-4 nel 2° set contro Sandgren.

06.03: Fucsovics pareggia il conto nel terzo set 2-2 contro Sinner.

06.01 Djokovic guida 2-1 contro Ito nel terzo set e si avvicina al successo.

05.57 Benoit Paire in vantaggio: 2-1 per il francese contro Marin Cilic.

05.56 BREAK FUCSOVICS! Sinner getta la racchetta frustrato da un game di oltre 10 minuti con diverse chance non sfruttate. Fortuna che non gira. 2-1 per l’azzurro.

05.51 Novak Djokovic sale 2-0 contro Tastuma Ito: il serbo è avanti 6-1 6-4 contro il giapponese.

05.49 Escono di scena al primo turno Andreas Seppi e Lorenzo Sonego in coppia in doppio: Jan-Lennard Struff e Henri Kontinen vincono 6-4 6-1.

05.47 Tommy Paul vince a sorpresa il primo set per 6 giochi a 4 contro il semifinalista 2017 Grigor Dimitrov.

05.44 Cori Gauff trema ma non perde! L’americana rimonta Sorana Cirstea e vince 4-6 6-3 7-5 guadagnando il terzo turno contro la campionessa uscente Naomi Osaka.

05.43 Diego Schwartzman chiude la pratica Davidovich Fokina per 6-1 6-4 6-2.

05.41 Matteo Berrettini perde il primo set contro Tennys Sandgren per 7 giochi a 6: l’americano ha vinto al tie-break per 9 punti a 7 il primo set. Inizio in salita per il romano.

05.39 SECONDO SET FUCSOVICS! L’ungherese al terzo tentativo vince anche il secondo set per 6 giochi a 4.

05.34 Yoshihito Nishioka ha chiuso con un triplo 6-4 la pratica Daniel Evans.

05.33 Si salva ben due volte Sinner: Fucsovics, al cambio campo, servirà per il secondo set.

05.24 Elena Rybakina vince 6-3 6-4 contro la belga Greet Minnen ed accede al terzo turno.

05.23 BREAK FUCSOVICS! L’ungherese strappa per la quarta volta il servizio a Sinner.

05.20 Chiude Guido Pella contro Grégoire Barrère accedendo al turno successivo vincendo in 4 set.

05.15 Bravissimo Sinner che passa Fucsovics sotto rete e guida il secondo set.

05.09 Diego Schwartzman conquista il secondo set per 6 giochi a 4 contro Alejandro Davidovich Fokina mentre Benoit Paire riapre la sfida contro Marin Cilic vincendo 7-6 al secondo set.

05.07 Novak Djokovic vince il primo set per 6 giochi a 1 contro il giapponese Tatsuma Ito.

05.06 Ons Jabeur rimonta a sorpresa Caroline Garcia: la tunisina vince 1-6 6-2 6-3. Gauff invece, dopo aver vinto 6-3 il secondo set, è sotto 3-1 contro Cirstea.

05.04 BREAK SINNER! Strappa anche lui il servizio sfruttando gli errori di Fucsovics: 1-1 sul campo 22.

05.03 Risultati dal circuito femminile: Caroline Wozniacki non vuole abbandonare senza lottare, per cui batte in rimonta con un doppio 7-5 l’ucraina Dajana Yastremska.

05.01 BREAK FUCSOVICS! Strappa il servizio in maniera immediata: Sinner troppo falloso.

04.59 Cominciato il match tra Matteo Berrettini e Tennys Sandgren: i due battitori solo sul 2-2.

04.56 Primo set già ben indirizzato per Nole: 4-0 contro Ito. Cilic e Paire al tie-break nel secondo set: Schwartzman serve per il secondo set avanti 5-4 nel parziale.

04.55 Grande risposta di Sinner ma l’ungherese di difende bene: PRIMO SET FUCSOVICS per 6-4!

04.53 Scappa via Guido Pella nel quarto set: 3-0 contro Grégoire Barrère.

04.51 Break di Novak Djokovic contro Ito: 2-0 per il serbo.

04.50 Non trema Sinner sul 3-5 che lascia la pressione all’avversario che al cambio campo serve per il set.

04.49 Yoshihito Nishioka vince anche il secondo set contro Daniel Evans: 6-4 6-3 per il giapponese.

04.46 Elise Mertens vince 6-2 6-0 contro Danka Kovinic e accede al turno successivo.

04.43 Cominciato il match tra Novak Djokovic e Tatsuma Ito: intanto Guido Pella ha perso 6-3 il terzo set contro Barrère.

04.42 BREAK FUCSOVICS! 4 punti di fila e l’ungherese strappa di nuovo il servizio salendo 4-3.

04.37 CONTROBREAK SINNER! L’italiano ottiene e sfrutta la chance di recuperare il break: 3-3.

04.30 Ottimo primo set di Marin Cilic e Diego Schwartzman: il croato vince 6-2 contro Paire mentre l’argentino per 6-1 contro Fokina.

04.28 Elise Mertens e Cori Gauff senza pietà: la belga vola sul 4-0 mentre la giovane americana brekka Cirstea e sale 3-0.

04.20 Asheligh Barty vola al terzo turno dopo aver dominato 6.1 6-4 la slovena Polona Hercog.

04.19 Break in apertura per Marton Fucsovics, che sorprende Jannik Sinner al secondo tentativo: l’ungherese è avanti 2-1 nel primo set.

04.17 Elise Mertens vince il primo set per 6-2 mentre Ons Jabeur rimette in discussione il match con Caroline Garcia vincendo il secondo parziale.

04.14 Cori Gauff perde il primo parziale perdendo per la prima volta il servizio: Sorana Cirstea vince 6-4 il primo set.

04.09 Yoshihito Nishioka sorprende Daniel Evans e vince il primo set per 6-4.

04.07 Guido Pella conquista anche il secondo set dopo il 6-1 del primo set: 6 giochi a 4 per il sudamericano.

04.04 Si comincia sul campo 22! Potete seguire Jannik Sinner sulla nostra diretta dedicata!

04.03 Marin Cilic recupera un break e ne piazza subito un altro: 4-2 per il croato.

04.00 Ottime partenze nel secondo set di Ons Jabeur e Dajana Yastremska: la tunisina è avanti 3-1 contro Garcia mentre l’ucraina domina 3-0.

03.58 Break di Guido Pella nel nono gioco: l’argentino sale 5-4 contro Barrère e può chiudere il secondo set.

03.53 Benoit Paire brekka subito Marin Cilic: il francese è sul 2-1. Stessa sorte per Diego Schwartzman che vola sul 2-0 contro Alejandro Davidovich Fokina.

03.49 Game set and match Sam Querrey: l’americano vince 7-6 4-6 6-4 6-4 contro Ricardas Berankis e vola al terzo turno. Sfiderà uno tra Berrettini e Sandgren: tra poco in campo, sul 22, Jannik Sinner.

03.48 Ha avuto inizio il match di Benoit Paire e Marin Cilic: 1-1 tra i due giocatori.

03.47 Cominciato il match tra il giapponese Yoshihito Nishioka e Daniel Evans: il britannico già è stato brekkato ed è sotto 2-1.

03.46 RIMONTA PAZZESCA DI WOZNIACKI! La danese rimonta da 5-1 e vince il primo set contro Yastremska per 7 giochi a 5.

03.45 Due break in sequenza! Sam Querrey vola sul 5-4 contro Berankis e può chiudere la pratica sul 5-4 mentre Barrère vola sul 3-2. nel secondo set.

03.43 Cominciati altri due match del circuito femminile: Cori Gauff e Sorana Cirstea sono sull’1-1 mentre Elise Mertens conduce già 2-0 su Danka Kovinic.

03.38 Rimonta pazzesca della campionessa 2018 che infila 5 game di fila e si ritrova 6-5: intanto Caroline Garcia conquista il primo set per 6-1.

03.37 Primo set conquistato per Ashleigh Barty: l’australiana vince per 6-1 contro Polona Hercog.

03.32 Recupera il break Sam Querrey sul campo 22: 3-3 contro Ricardas Berankis al quarto set.

03.30 Break di Caroline Garcia contro la tunisina Ons Jabeur: la francese è avanti 3-1 nel primo set. Intanto, rimonta di Wozniacki che realizza un parziale di 12 punti a 1: 5-5 sulla Margaret Court Arena.

03.28 Alison Riske vola al terzo turno battendo Zhu Lin 6-3 6-1 in un match mai in discussione.

03.27 Si rifà sotto Caroline Wozniacki: la danese accorcia sul 5-4 sull’ucraina Yastremska che per la seconda volta di fila può chuidere il primo set.

03.25 Grande inizio di match per Guido Pella che vince il primo set per 6 giochi a 1 contro Grégoire Barrère.

03.24 La sfidante di Petra Kvitova è la connazionale Ekaterina Aleksandrova che batte 6-1 6-3 Barbora Krejčíková.

03.23 Grande inizio per Ashleigh Barty già sul 3-0 dopo pochi minuti: Alison Riske intanto vola sul 4-1 nel secondo set.

03.21 Carla Suarez Navarro vola al secondo turno! La spagnola vince con un doppio 7-6 contro la testa di serie #11 Aryna Sabalenka e si guadagna il match contro la polacca Iga Swiatek.

03.20 Tempo di vittorie anche per Julia Gorges e Sara Sorribes Tomo: la tedesca butta fuori la testa di serie #13 Petra Martic mentre la spagnola vince in rimonta contro Veronika Kudermetova.

03.19 Heather Watson vince contro Krystina Pliskova in rimonta: la britannica si qualifica al secondo turno vincendo 4-6 6-3 6-1.

03.17 Scende in campo la padrona di casa, Ashleigh Barty, sulla Rod Laver Arena: la #1 al mondo sfida Polona Hercog.

03.16 Break di Ricardas Berankis! Sam Querrey perde il servizio ed è sotto 2-0 nel quarto set.

03.13 Break in apertura di Guido Pella contro Barrère: 3-1 per il sudamericano. Stessa sorte per Wozniacki, che perde ancora il servizio: Yastremska sale 4-1.

03.09 Secondo set Sam Querrey! L’americano vince il terzo set contro Ricardas Berankis per 6 giochi a 4 e sale 2-1 nel match.

03.08 Alison Riske porta a casa il primo set: 6-3 contro la cinese Zhu Lin.

03.07 Break di Yastremksa, implacabile: 2-1 contro Wozniacki.

03.06 Ha inizio un altro match maschile: Guido Pella contro Grégoire Barrère, con l’argentino avanti 1-0. Querrey intanto brekka Berankis: 5-4 e l’americano ha la chance di chiudere il terzo set.

03.04 Taylor Townsend chiude la pratica per 6-4 7-5 contro la connazionale Jessica Pegula.

03.02 Notizia di poco fa dal Melbourne Park: il tedesco Philipp Kohlschreiber abbandona il torneo per problemi fisici. Stefanos Tsitsipas avanza al terzo turno in automatico.

03.01 Scappa via Heather Watson: la britannica sale 4-1 contro Krystina Pliskova.

02.58 Carla Suarez Navarro conduce il secondo set per 5 giochi a 4 contro Aryna Sabalenka: grande match sulla 1573 Arena.

02.56 Cominciato il match tra l’ex campionessa degli AO, Caroline Wozniacki, e la giovane ucraina Yastmeska.

02.54 Heather Watson rimette in chiaro le cose vincendo il secondo set contro Krystina Pliskova: 6-4 3-6 2-1, con break favore della britannica, sin qui.

02.52 Petra Kvitova accede al terzo turno del torneo ed attende la connazionale Aleksandrova oppure Krejcikova. Grande match della testa di serie #7 che batte con un doppio 7-5 la spagnola Paula Bedosa Gibert troppo acerba.

02.50 Sara Sorribes Tomo si avvia verso la vittoria: dopo la rimonta nei parziali, ora è avanti 3-0 nel terzo set contro Veronika Kudermetova.

02.48 Petra Kvitova poteva ritrovarsi al terzo set invece, annullando tre set point, arriva addirittura a brekkare Paula Bedosa Gibert: al cambio campo, la ceca servirà per il match.

02.46 Ekaterina Aleksandrova vince per 6 giochi a 1 il primo parziale contro Barbora Krejcikova.

02.41 Scappa via nel primo set Alison Riske: l’america è sul 3-0 contro Zhu Lin.02.43 Resa vana la parziale rimonta di Caty McNally: Zhang Shuai vince 6-2 6-4 e accede al terzo turno.

02.39 Petra Kvitova deve difendersi dal 5-4 della spagnola: la ceca serve per restare nel set.

02.37 Secondo set Ricardas Berankis! Il lituano vince 6-4 il secondo parziale contro Sam Querrey e pareggia i conti nel match: 1-1 e Sinner tarderà nel giocare.

02.34 La campionessa in carica Naomi Osaka non trema: la giapponese batte 6-2 6-4 Zheng Saisai e vola al terzo turno contro Gauff o Cirstea.

02.31 Buon momento per le spagnole in campo: Paula Badosa Gibert recupera un break e sale 4-3 contro Petra Kvitova. Sara Sorribes Tomo vince il secondo set per 6 giochi a 1 contro Veronika Kudermetova: si volta al terzo set.

02.28 Prosegue l’equilibrio sul campo 22: Querrey e Breankis sono sul 4-4.

02.27 Caty McNally si rilancia nel secondo set conto Zhang Shuai: l’americana brekka e va avanti 4-3. Ekaterina Aleksandrova comincia subito brekkando Barbora Krejcikova e sale 2-0.

02.24 Carla Suarez Navarro conquista un primo set infinito e ricco di colpi di scena contro Aryna Sabalenka: la spagnola vince 8-6 al tie-break.

02.22 Anche Anastasija Pavljučenkova, testa di serie #30, chiude il match: la russa vince 6-1 7-5 contro Nina Stojanovic.

02.19 Julia Gorges riapre il match contro la testa di serie #13 Petra Martic: dopo il primo set perso per 6-4, ha vinto il secondo per 6 giochi a 3.

02.18 Break di Petra Kvitova che sale 2-1 nel secondo set contro Paula Badosa Gibert.

02.16 Termina il match tra Iga Swiatek e Timea Babos: la polacca, dopo 4 mesi di inattività, vince 6-3 6-2 ed ottiene il secondo turno contro Suarez Navaro o Aryna Sabalenka, al momento al tie-break del primo set.

02.13 Match molto equilibrato sul campo 22, con Sam Querrey, possibile avversario di Matteo Berrettini, che fatica a scappare nel secondo set: 2-2 contro Ricardas Berankis.

02.10 Si conclude anche un altro match dall’esito scontato sin da subito: Anett Kontaveit batte 6-0 6-2 Astra Sharma valido per il primo turno.

02.09 Nuovo break per Carla Suarez Navarro! La spagnola sale 6-5 contro Aryna Sabalenka nel primo set.

02.08 Break di Julia Goerges che sale sul 4-2 contro Petra Martic nel secondo parziale.

02.06 Si chiude il primo match di giornata, mai in discussione: Sofia Kenin vince 6-1 6-3 contro Ann Li e accede al terzo turno.

02.05 Krystina Pliskova chiude per 6 giochi a 4 il primo set contro la britannica Heather Watson.

02.03 Zhang Shuai vince il primo parziale per 6-2 contro Caty McNally: stessa sorte per Petra Kvitova, che rimonta Paula Badosa Gibert e vince 7-5.

01.59 Taylor Townsend vince il primo parziale per 6 giochi a 4 contro Jessica Pegula nel derby americano.

01.57 Controbreak di Carla Suarez Navarro! 5-4 e Aryna Sabalenka non chiude il primo set.

01.56 Match ipotecati per Iga Swiatek, sul 3-0 nel secondo set, e Anett Kontaveit contro Arma Sharma: l’estone sale sul 4-1.

01.54 Veronika Kudermetova vince il primo set per 6 giochi a 2 contro la spagnola Sara Sorribes Tomo.

01.53 Sam Querrey porta a casa il primo set al tie-break per 7 punti a 3 contro il lituano Ricardas Berankis.

01.51 Break in apertura per Iga Swiatek contro Timea Babos che poi conferma al servizio salendo 2-0. Aryna Sabalenka serve per il primo set avanti 5-3 contro Navarro.

01.48 Querrey e Berankis al tie-break per decidere il primo set sul campo 22.

01.46 Anche Petra Martic chiude il primo parziale per 6 giochi a 4: Petra Kvitova invece ha recuperato sul 4-4 la sfida con Gibert.

01.45 Naomi Osaka chiude il primo set per 6 giochi a 2: la giapponese continua a martellare.

01.43 Petra Martic serve per il set dopo il break ai danni di Julia Goerges salendo 5-4.

01.41 Anche Iga Swiatek conquista il primo set: 6-3 contro Timea Babos. La campionessa in carica Naomi Osaka invece conduce per 5-2 contro Zheng Saisai e si è vista annullare 4 set point.

01.40 Buona prestazione sin qui di Ricardas Berankis che si difende al servizio tenendo vivo il primo set contro Big Sam Querrey: 5-5 il parziale.

01.38 Break recuperato per Aryna Sabalenka che ora conduce 3-2 su Carla Suarez Navarro: Petra Kvitova rincorre Paula Badosa Gibert che conduce 4-2.

01.32 Anche Anett Kontaveit e Anastasija Pavljucenkova chiudono il discorso primo set: l’estone ha vinto 6-0 contro Astra Sharma mentre la russa 6-1 ai danni di Stojanovic.

01.30 Sofia Kenin vince il primo set: 6-1 in meno di mezz’ora contro la connazionale Li.

01.28 Sam Querrey sale 4-3 contro Breankis: equilibrio sul campo 22.

01.25 Anastasija Pavljucenkova è avanti 4-1 contro Nina Stojanovic: sulla Rod Laver Arena, Petra Kvitova rincorre Paula Badosa Gibert.

01.23 Krystina Pliskova conferma il break contro Heather Watson. Sofia Kenin mette la freccia con un altro break salendo 4-1 contro Li: break e contro break tra Osaka e Saisai.

01.21 Il circuito femminile vede già diverse tenniste in fuga nel primo set: Iga Swiatek sale sul 3-0 contro Timea Babos, stesso risultato in favore dell’estone Anett Kontaveit contro Astra Sharma e Veronika Kudermetova contro Sara Sorribes Tomo.

01.16 Prosegue sul filo dell’equilibrio il match tra il lituano Berankis e l’americano Querrey: 2-2 lo score.

01.13 Break immediato per la veterana Carla Suarez Navarro su Aryna Sabalenka: inizio a rilento per la bielorussa.

01.12 Ha inizio il match sul campo 22 tra Sam Querrey e Ricardas Berankis: a seguire, Jannik Sinner. L’americano è avanti 1-0.

01.08 Cominciato il derby americano tra Li e Sofia Kenin: la testa di serie #14 ha già brekkato.

01.03 Attese in campo le due amiche Caroline Wozniacki e Serena Williams. La danese, imminente il suo ritiro, sfiderà Dayana Jastremska mentre l’americana è alla ricerca del 24° Slam come Margaret Court. La missione prosegue contro Tamara Zidansek.

01.00 Sono le 11 del mattino a Melbourne: fanno 27° con il 43% di umidità. Attese folate di vento nelle prossime ore.

00.58 Vittoria anche per Andreas Seppi, da sempre specialista in Australia, che ha sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic per 6-4 6-4 7-6. Il secondo turno lo vedrà opposto a Stan Wawrinka.

00.55 Segnali di ripresa da parte di Marco Cecchinato, che ha lottato contro Alexander Zverev, perdendo 6-4 7-6 6-3. Il tedesco ha dichiarato che donerà 10000$ ad ogni vittoria e tutto il montepremi in caso di vittoria finale.

00.53 Non sono bastate le battaglie di Stefano Travaglia e Lorenzo Giustino rispettivamente contro Christian Garin e Milos Raonic.

00.50 Gli italiani, ha perso tutti i rappresentanti eccetto i migliori interpreti della racchetta nostrana: Salvatore Caruso ha perso contro Stefanos Tsitsipas, mentre non è bastato a Lorenzo Sonego lottare contro Nick Kyrgios.

00.47 Torna in campo Cori Gauff, dopo la vittoria su Venus Williams bissata dopo la sfida generazionale a Wimbledon. La statunitense sfiderà la rumena Sorana Cirstea.

00.44 La padrona di casa Ashleigh Barty se la vedrà contro la slovena Polona Hercog sulla Rod Laver Arena. Da segnalare il primo turno tra Carla Suarez Navarro e Aryna Sabalenka.

00.42 Sulla Margaret Court Arena, la campionessa in carica Naomi Osaka, giocherà il secondo turno contro la cinese Zhang Saisai.

00.40 Il #3 al mondo ha esordito senza problemi contro l’americano Steve Johnson. Il serbo invece, ha avuto la meglio su Quentin Halys in cinque parziali dopo un match molto combattuto.

00.37 Oltre all’otto volte campione del torneo di Melbourne, scenderà in campo anche mister 20 Slam Roger Federer contro Filip Krajinovic sulla Rod Laver Arena.

00.34 Tra i match di cartello di giornata, scenderanno in campo Novak Djokovic e il giapponese Tatsuma Ito: il serbo ha perso un set contro Struff mentre l’asiatico ha avuto la meglio sull’indiano Prajnesh Gunnerswaran.

00.31 Per quanto concerne il doppio maschile, scenderanno in campo Andreas Seppi e Lorenzo Sonego contro il duo atipico Jan-Lennard Struff/ Henri Kontinen.

00.28 Il ligure ha rimontato e vinto contro l’americano Reilly Opelka per 3-6 6-7 6-4 6-3 7-6, guadagnandosi il secondo turno contro il padrone di casa Jordan Thompson.

00.26 L’uomo di giornata del primo turno però, è stato Fabio Fognini, nono giocatore di sempre ad aver rimontato sotto di due set in un match Slam almeno per una volta in tutte le prove Major.

00.23 Tra gli italiani, scenderà in campo anche la testa di serie #8, Matteo Berrettini, che dopo aver schiantato Andrew Harris, se la vedrà contro l’americano Tennys Sandgren vittorioso contro Mario Trungelliti.

00.21 Jannik Sinner giocherà la sua terza partita a livello Slam contro Marton Fucsovics, che ha battuto a sorpresa Denis Shapovalov, dando ulteriori probabilità di passaggio del turno al classe 2001.

00.19 Continua, come ogni giorno, la nostra diretta generale del primo Major dell’anno: previsti inoltre, i live singoli dei match degli italiani e di Roger Federer.

00.17 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata (22 gennaio) degli Australian Open 2020 di tennis.

Il programma degli Australian Open (22 gennaio) – La presentazione degli Australian Open (22 gennaio)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata (22 gennaio) degli Australian Open 2020 di tennis. Sul cemento di Melbourne si parlerà di secondo turno nel tabellone maschile e femminile e si compierà un altro passo verso l’El Dorado.

In primis, per dovere di priorità tricolore, parliamo d’Italia. Saranno tre gli alfieri ai nastri di partenza: nella notte italiana Matteo Berrettini e Jannik Sinner e in mattinata Fabio Fognini. Il romano (testa di serie n.8 del tabellone) affronterà l’americano Tennys Sandgren, che nel primo round ha avuto la meglio nei confronti dell’argentino Marco Trungelliti (6-1 6-4 7-5). Un giocatore insidioso il n.100 del ranking, ben più di quello che la classifica potrebbe far pensare Berrettini, messa da parte un po’ di paura per il piccolo infortunio alla caviglia in allenamento, non vede l’ora di scendere in campo. La prova con l’australiano Andrew Harris è stata convincente. Venendo a Sinner, il 18enne altoatesino si è portato a casa il primo successo di un match in uno Slam (primo classe 2001 a riuscirci), superando in 3 set l’australiano Max Purcell. Una prova di personalità quella di Jannik, finito sulla bocca di tutti per le sue grandi qualità. E’ il caso di “spegnere i bollenti spiriti”? Forse un po’ si, perché parliamo di un debuttante, che ha tutto da guadagnare da questa esperienza e non è atteso al varco da nessuno. Relativamente a Fognini, l’incrocio con l’australiano Jordan Thompson non dovrebbe rappresentare un qualcosa di insormontabile. La vera domanda pero è: che Fabio vedremo? L’effetto “Dottor Jekyll, Mr Hyde” è uno dei tratti peculiari del ligure e il confronto in due giorni con Reilly Opelka l’ha dimostrato.

Parlando del resto, si pensa a Novak Djokovic e a Roger Federer. Il campione in carica (sette volte trionfatore di questo Major) ha concesso un set nel primo incontro al tedesco Jan-Lennard Struff, ma comunque ha messo in mostra un po’ del repertorio e la vittoria n.900 della sua carriera a livello ATP è arrivata, mentre Federer ha iniziato la sua 22esima avventura a Melbourne, superando Lleyton Hewitt nelle presenze agli Australian Open, battendo nettamente l’americano Steve Johnson. I due se la vedranno, rispettivamente, contro il giapponese Tatsuma Ito e il serbo Filip Krajinovic, e non dovrebbero avere problemi particolari.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata (22 gennaio) degli Australian Open 2020 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 01.00. Buon divertimento!

