Calcio, Serie A 2020: il Bologna vince il derby con la SPAL, pari senza reti tra Fiorentina e Genoa

In antipasto all’attesissimo posticipo serale tra Torino e Atalanta, sono oggi già andati in scena due incontri valevoli per la ventunesima giornata della Serie A di calcio maschile 2020. Nel primo match in programma, a Ferrara, il Bologna di Sinisa Mihajlovic si è imposto nel derby romagnolo con un 3-1 finale che permette ai felsinei di restare attaccati al treno europeo. Poco più tardi, nel match delle 18, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Genoa hanno pareggiato per 0-0 in uno scontro che è stato comunque piacevole e frizzante.

Nell’attesisimo derby giocato a Ferrara entrambe le squadre romagnole hanno messo in mostra un buon calcio e hanno avuto le chance di portare a casa il bersaglio grosso. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa con il rigore al 23′ del solito Andrea Petagna dopo una trattenuta fallosa del rossoblù argentino Nehuen Paz su Federico Di Francesco. Solo un minuto dopo però, uno sfortunato autogol di Francesco Vicari propiziato da Roberto Soriano, migliore in campo, ha riportato il punteggio in parità. Nel secondo tempo gli spallini non sono riusciti a sfruttare le proprie occasioni e il Bologna ha colpito con due gol in 4 minuti che hanno di fatto tagliato le gambe ai loro avversari e chiuso il match. A realizzare il gol del 2-1 è stato il neo-acquisto ivoriano Musa Barrow, bravo a spararla sotto il sette al 63′ dopo un brutto rinvio della difesa avversaria. A chiudere il match ci ha pensato invece il veterano Andrea Poli, lesto a ribadire in rete un cross spettacolare del solito Roberto Soriano.

All’Artemio Franchi la viola non è invece riuscita a trovare il suo terzo successo di fila in Serie A, bloccata da un Genoa coriaceo e mai domo sul punteggio di 0-0. Nel primo tempo sono i padroni di casa a fare la partita con il centrale serbo Nikola Milenkovic che al 9′ colpisce una traversa clamorosa su cross del cileno Erik Pulgar. L’inerzia del match si inverte al 13′ quando il direttore di gara indica il dischetto per i genoani, dopo un fallo di German Pezzella, e capitan “Mimmo” Criscito si fa parare da Bartlomiej Dragowski il primo rigore della sua carriera. Da lì in poi i rossoblù trovano fiducia e impegnano più volte l’estremo difensore avversario. Nel secondo tempo le occasioni piovono da entrambe le parti con i due portieri a giocare un ruolo da protagonisti. Le chance da gol più grandi le hanno Federico Chiesa con una grandissima percussione al 79′ e il genoano Andrea Pinamonti che all’89’ si fa ipnotizzare a tu per tu contro Dragowski, nettamente il migliore in campo.

L’attenzione degli appassionati si sposta ora sul posticipo serale tra Torino e Atalanta e sui due grandissimi match previsti per la serata di domani, con il derby di Roma e uno dei Napoli-Juventus più particolari degli ultimi anni a infiammare la ventunesima giornata del Campionato di Serie A.

Foto: Shutterstock