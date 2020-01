Calcio, il Milan giocherà con il lutto al braccio contro il Torino per la morte di Kobe Bryant. Vi sarà il minuto di raccoglimento

“In accordo con la Lega Serie A, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio“.

In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe pic.twitter.com/veeDCXShUu — AC Milan (@acmilan) January 28, 2020

Con questo messaggio il Milan comunica, sui suoi canali social, che scenderà con il lutto a braccio questa sera a San Siro nel match di Coppa Italia contro il Torino per rendere omaggio a Kobe Bryant, campionissimo del basket americano (scomparso due giorni fa per via di un tragico incidente a bordo di un elicottero, nel quale hanno perso la vita sua figlia Gianna e altre sette persone) e grande tifoso della compagine rossonera. Una decisione presa in accordo con la Lega di Serie A, fugando alcuni dei dubbi che erano emersi alla vigilia, che vedrà anche un minuto di raccoglimento per ricordare il fuoriclasse americano. Al Meazza saranno previsti anche alcuni eventi pre-partita in ricordo della leggenda dei Lakers: un video emozionale e l’utilizzo di palloni da basket durante il riscaldamento.

Foto: LaPresse