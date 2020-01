Cadel Evans Great Road Race 2020: il percorso ai raggi X. Volata quasi scontata, ma ristretta

Dopo il Tour Down Under 2020, la trasferta australiana di una gran bella parte del gruppo del movimento ciclistico internazionale, prevede ancora due prove dedicate sia agli uomini che alle donne, ossia la Race Torquay, e la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Quest’ultima andrà in scena sabato 1 febbraio per le donne, e domenica 2 per gli uomini. In entrambi i casi gli atleti e le atlete si sfideranno attorno alla località di Geelong, città che ha ospitato i Mondiali del 2010 e dove vinse Thor Hushovd. Il punto cruciale e decisivo della corsa sarà la salita di Challambra.

Le ambizioni italiane saranno alte, visto e considerato che lo scorso anno, nella prova riservata agli uomini, la vittoria andò all’ex campione italiano, nonché neo campione europeo, Elia Viviani, davanti al padrone di casa Caleb Ewan e a Daryl Impey. Mentre a livello femminile, la cubana Arlenis Sierra tornerà in corsa per puntare alla doppietta. Sarà una lotta sul filo del rasoio, nulla di scontato, perchè l’ascesa farà una bella selezione e soltanto i velocisti più in forma, i passisti veloci, e in grado di resistere in questo momento critico della corsa, si giocheranno la vittoria.

Le due gare toccheranno le medesime località e strade, ma le donne dovranno percorrere 121 chilometri, mentre gli uomini 171. Lasciato il lungomare di Geelong, il gruppo si dirigerà a sud verso la Surf Coast. Dopo aver superato Bells Beach, si allontaneranno dalla Great Ocean Road per far ritorno nell’entroterra. Qui arriverà l’ascesa di Challambra, che le ragazze dovranno percorrere una sola volta, e i ragazzi quattro volte. Ci vorrà grande resistenza per giocarsi, in entrambi i casi, la vittoria in volata. Attenzione poi al vento e al circuito cittadino abbastanza tecnico.

ALTIMETRIA GARA MASCHILE

ALTIMETRIA GARA FEMMINILE

Foto: Mathilde L’Azou / Cofidis