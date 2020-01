Basket femminile, Venezia vince e avvicina Schio, successi per San Martino di Lupari e Lucca nella Serie A1 2020

Dopo la vittoria di Ragusa nel big match di giornata contro Schio ieri, oggi sono andate in scena le altre cinque partite della sedicesima giornata della Serie A1 di basket 2019-2020 con tante sfide che interessavano l’alta classifica, mentre domani si chiuderà la giornata con Torino-Palermo.

Si parte da Broni, dove le padrone di casa battono nettamente il Battipaglia, al termine di un match che dura un tempo. Dopo aver chiuso i primi due quarti sul 30-30, infatti, la Della Fiore Broni cambia ritmo e nove punti consecutivi di Nared lanciano le padrone di casa che chiudono avanti il terzo quarto. Nell’ultimo quarto, poi, Battipaglia non riesce a entrare in gioco, marca solo sei punti e vede Broni imporsi 74-47. Vittoria importante per le padrone di casa, che si avvicinano alla top 8, mentre Battipaglia resta ultima.

Sfida d’alta classifica a Empoli, dove arriva l’Umana Reyer Venezia, che con il ko di Schio ieri vuole avvicinare la seconda posizione in classifica. E le venete soffrono il primo quarto, chiuso in pareggio, ma a cavallo dell’intervallo piazzano il break decisivo, chiudendo 12-16 il secondo quarto e 10-17 il terzo. Con un +11 di vantaggio, Venezia nell’ultimo quarto deve solo controllare, con Empoli che non riesce a spingersi oltre il -5, ma nel finale vede Venezia scappare via nuovamente.

Non inciampa Le Mura Lucca, che in casa vince contro il Limonta Sport Costa Masnaga, anche se deve soffrire fino alla fine per avere la meglio. Decisivo il terzo quarto, dove Lucca piazza un parziale di 23-16 grazie alle zampate di Zempare e Bonasia e mette quel gap tra sé e le avversarie che resiste anche nell’ultimo quarto. Un primo tempo perfetto, invece, vale il successo per il Fila San Martino di Lupari contro la Geas Sesto San Giovanni. Un parziale di 24-12 nel secondo quarto taglia le gambe alle lombarde, che provano a raddrizzare il tiro nel terzo quarto, ma il gap ormai è troppo ampio e le padrone di casa rinsaldano la quarta posizione, mentre per la Geas si conferma il sesto posto.

L’ultima partita di giornata vedeva la Pallacanestro Vigarano ospitare la Segafredo Virtus Bologna. Le padrone di casa volevano una vittoria per restare in scia alla top 8, mentre le ospiti cercavano un colpaccio per allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica. E i primi due quarti sono un ottovolante di emozioni, con i primi dieci minuti dominati da Vigarano, che chiude sul 31-17 e sembrano aver chiuso il discorso. Ma nel secondo quarto Bologna cambia marcia, si impone 15-25 e torna pienamente in partita. A decidere, dunque, i giochi è l’ultimo quarto, con le padrone di casa che piazzano un parziale di 13-3 che chiude il discorso.

Di seguito i tabellini delle sfide di oggi:

DELLA FIORE BRONI-GIVOVA BATTIPAGLIA 74-47 (15-13, 15-17, 22-11, 22-6)

Broni: Nared 21, Spreafico 11, Parmesani 10

Battipaglia: Nori 13, Jarosz 12, Ciabattoni 10

USE SCOTTI ROSA EMPOLI-UMANA REYER VENEZIA 56-64 (16-16, 12-16, 10-17, 18-15)

Empoli: Morris 15, Stepanova 11, Trimboli 8

Venezia: Steinberga 15, Carangelo 13, De Pretto 8

LE MURA LUCCA-LIMONTA SPORT COSTA MASNAGA 73-68 (17-20, 15-13, 23-16, 18-19)

Lucca: Zempare 17, Bonasia 16, Jeffery 14

Costa Masnaga: Baldelli 15, Davis 14, Rulli 11

FILA SAN MARTINO DI LUPARI-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 69-62 (17-14, 24-12, 10-17, 18-19)

San Martino di Lupari: Gwathmey 20, Bjorklund 17, Sulciute 8

Sesto San Giovanni: Williams 15, Brunner 12, Oroszova 12

PALLACANESTRO VIGARANO-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 88-76 (31-17, 15-25, 21-20, 21-14)

Vigarano: Bocchetti 19, Attura 17, Miccoli 14

Bologna: Salvadores Alvarez 26, Begic 17, Tassinari 11

