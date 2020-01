Australian Open 2020: il tabellone e gli avversari di Roger Federer. Possibile incrocio con Berrettini nei quarti di finale, semifinale contro Djokovic

Roger Federer è pronto per una nuova sfida. Il fuoriclasse svizzero torna in scena in questo 2020 e lo farà dalla porta principale degli Australian Open, primo Slam della stagione. L’attuale n.3 del mondo aspira a conquistare il 21° successo in un Major, dando seguito all’ultimo trionfo maturato proprio a Melbourne due anni fa. In quell’atto conclusivo il campione elvetico superò il croato Marin Cilic e diede prova di tutta la sua classe. Servirà replicare per poter arrivare fino in fondo.

Federer vuole un po’ dimenticare l’esito dell’ultima annata. Nel 2019 ha raggiunto quota 103 titoli nel circuito ATP, ma senza dubbio la finale di Wimbledon persa contro il n.2 del ranking Novak Djokovic è qualcosa che il rossocrociato ha fatto fatica a digerire. E dunque si ripartirà dal torneo australiano. Il primo avversario sulla strada di “Sua Maestà” sarà l’americano Steve Johnson. Un incrocio al primo turno non certo impossibile per Federer che, verosimilmente, poi affronterà il solido serbo Filip Krajinovic. A seguire, nel terzo turno, un possibile rivale verrà fuori dalla sfida tra il polacco Hubert Hurkacz e il talentuoso francese Ugo Humbert.

Entrambi, sulla carta, non dovrebbero rappresentare una grossa insidia per Roger che, negli ottavi di finale, potrebbe invece incrociare il canadese Denis Shapovalov e allora qui la storia potrebbe cambiare. Nordamericano che, tra l’altro, potrebbe vedersela nel secondo turno contro il nostro Jannik Sinner, qualora l’altoatesino riuscisse a superare il 2° round. Contro Shapovalov sarà necessaria una versione di Federer di alto profilo perché il classe ’99 ha compiuto dei sostanziali passi in avanti nel proprio gioco, acquisendo una maggior continuità. Ai quarti di finale, poi, potrebbe attenderlo uno tra Matteo Berrettini e Fabio Fognini, protagonisti di un eventuale derby azzurro negli ottavi.

Penultimo atto che porta alla sfida con Djokovic, sette volte vincitore di questo torneo e grande favorito della vigilia dopo quanto fatto vedere nel corso della ATP Cup. A Melbourne il rendimento del serbo è sempre molto elevato e al n.3 del ranking serviranno gli effetti speciali per pensare di arrivare in finale, dove potrebbe esserci il rivale di una vita Rafael Nadal oppure il russo Daniil Medvedev.

Foto: LaPresse