Australian Open 2020: Garbine Muguruza sfida Sofia Kenin in finale

Domani 1° febbraio andrà in scena la finale femminile degli Australian Open 2020 tra Garbine Muguruza e Sofia Kenin. La spagnola ha mostrato una grande condizione fisica e ha ritrovato la solidità del suo gioco. Sin qui ha concesso solo due set, nei primi due match, e arriva all’ultimo atto della manifestazione come grande favorita.

Nell’autoritario 2-0 con il quale ha superato in semifinale Simona Halep la numero trentadue del mondo ha messo in mostra il meglio del proprio repertorio. Ottimo ritmo al servizio, dritto potente e preciso oltre che un rovescio molto solido. Va da sé che nella finale di uno Slam tutto è possibile. Bisognerà capire come Muguruza gestirà la pressione. Di certo è più abituata dell’avversaria a giocare partite importanti, visti i trionfi al Roland Garros nel 2016 e Wimbledon nel 2017.

Agli Australian Open, prima della finale di quest’anno, il miglior risultato era stato il quarto di finale raggiunto nel 2017, anno nel quale ha chiuso in testa al ranking mondiale. Per quanto mostrato in questa primissima parte di stagione, però, Muguruza sembra una tennista ritrovata dopo un 2019 decisamente sottotono.

Per Kenin si tratta della prima finale Slam della carriera. A soli 21 anni la tennista statunitense potrà giocarsi le sue chance anche se, almeno sulla carta, parte leggermente sfavorita. In realtà le possibilità di vittoria in semifinale contro la numero uno del ranking mondiale e tennista di casa Ashleigh Barty erano decisamente inferiori eppure è riuscita a rifilarle un secco 2-0. Nell’unico precedente, risalente allo scorso settembre a Pechino, è stata proprio la giovane statunitense ad avere la meglio. Ci si attende, quindi, un match molto duro, equilibrato e ricco di colpi di scena.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS