VIDEO Genoa-Frosinone 0-0, Highlights, gol e sintesi della partita. Reti inviolate a Marassi

Finisce 0-0 a Marassi tra Genoa e Frosinone in una delle tre partite della Serie A giocate alle ore 15.00. Ospiti in dieci per quasi un’ora di gioco per il rosso a Cassata (doppio giallo) al 34′, ma padroni di casa incapaci di colpire. Liguri a quota 30 a metà classifica, ciociari penultimi a 17.

GLI HIGHLIGHTS DI GENOA-FROSINONE 0-0

IL MINUTO 13 VISSUTO A GENOVA

الدوري الإيطالي : جنوى × فروزينوني .. تحية عند الدقيقة 13 تكريماً للراحل دافيدي أستوري .. pic.twitter.com/WLjBIvQkXc — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@RecordingVideo1) March 3, 2019

Foto: ivanov shutterstock