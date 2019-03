LIVE Napoli-Salisburgo, Europa League 2019 in DIRETTA: andata degli ottavi al San Paolo

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Salisburgo, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. Partita di fuoco per gli azzurri che vogliono assolutamente la vittoria di fronte al proprio pubblico del San Paolo per compiere un passo importante verso la qualificazione al turno successivo della seconda competizione continentale, i partenopei sono reduci dalla sconfitta in campionato nello scontro diretto contro la Juventus e vogliono subito ripartire a razzo in questo torneo dove sono tra le grandi favorite per la conquista del trofeo. L’avversario, però, non è certamente dei più semplici: il Salisburgo si è più volto rivelato una formazione ostica e impegnativa da affrontare, molto solida in difesa e capace di guizzi interessanti in attacco.

Il Napoli dovrà sfoderare le sue migliori carte per vincere l’incontro, si punterà in particolar modo sul tandem d’attacco composto da Milik e Insigne che saranno supportati da Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski mentre Hysaj e Mario Rui dovranno spingere sulle fasce. Il Salisburgo può pungere con Minamino e Dabbur, la difesa composta da Laine, Onguené, Ramalho, Ulmer non sarà semplice da trafiggere.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Napoli-Salisburgo, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.

La presentazione della partita – Le probabili formazioni

