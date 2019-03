LIVE Napoli-Juventus, Serie A 2019 in DIRETTA: scontro diretto per lo scudetto al San Paolo

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Juventus, big match del campionato di calcio di Serie A. Al San Paolo va in scena una grande classica del “Pallone” nostrano e ci si gioca una fetta di “Scudetto” importante.

La Vecchia Signora sta dominando il torneo nazionale con un cammino da record. I bianconeri sono imbattuti e hanno ottenuto ben 69 punti dei 75 disponibili, vincendo 22 gare su 25 (prima squadra a riuscirci nella storia della Serie A) e pareggiando soltanto contro Genoa e Parma in casa e contro l’Atalanta a Bergamo. In Italia, la squadra di Massimiliano Allegri, ha perso una sola partita, proprio contro i nerazzurri di Gasperini: un 3-0 che è costato l’eliminazione dalla Coppa Italia. La Juventus, inoltre, non perde in trasferta da 25 partite: pareggiando o vincendo a Napoli potrebbe battere il record d’imbattibilità esterna che resiste dal 2012. Da par suo la compagine di Carlo Ancellotti non subisce gol da cinque partite di fila. Tra l’altro il Napoli non perde in casa da esattamente un anno: l’ultima sconfitta al San Paolo è arrivata contro la Roma (2-4) il 3 marzo 2018.

Fari puntati su Arkadiusz Milik. Il polacco ha segnato altri due gol contro il Parma, trascinando gli azzurri nel successo per 0-4 ottenuto al Tardini. Per lui 14 gol in campionato, ma una media realizzativa superiore a tutti gli altri attaccanti della Serie A. Cristiano Ronaldo però non vorrà farsi prendere la scena. Il portoghese non è al 100%. Le sue condizioni fisiche hanno fatto preoccupare Allegri ma dovrebbe farcela e punta al primo gol in carriera contro i partenopei.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Napoli-Juventus, big match del 26° turno di Serie A: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti: Calcio d’inizio alle 20.30. Buon divertimento! (Foto: Cristiano Barni / shutterstock.com)

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

