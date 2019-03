LIVE MotoGP, GP Qatar 2019 in DIRETTA: Valentino Rossi per la rimonta, Dovizioso ci crede

Yamaha MotoGP's rider Valentino Rossi of Italy competes in the fourth free practice session at Losail track near Doha on March 9, 2019 ahead of the season's start at Qatar MotoGP grand prix on March 10. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP del Qatar di MotoGP. Sul tracciato di Losail si andranno a definire gli ultimi assetti prima della gara domenicale e per i team sarà importante capire il comportamento delle moto per prevedere gli eventuali sviluppi della corsa.

Valentino Rossi dovrà cercare di sfruttare nel migliore dei modi questo turno. Il “Dottore”, in quattordicesima posizione nel corso delle qualifiche, ha sofferto con l’anteriore della sua Yamaha e ha faticato ad essere veloce come avrebbe voluto. Appare chiaro che questa sessione sarà decisiva per il centauro nostrano rispetto alle scelte da prendere per la gara, volendo cambiare faccia ad un weekend, allo stato attuale delle cose, negativo.

Gli osservati speciali saranno l’altro yamahista Maverick Vinales, la Ducati di Andrea Dovizioso e la Honda di Marc Marquez. Il “Top Gun” del Motomondiale è tornato a sfrecciare sull’asfalto qatariano ed ha impressionato per la facilità dimostrata sia sul giro secco e sia sul passo gara. Per il “Dovi” è stato un fine settimana alla ricerca del miglior set-up, trovato per fortuna del forlivese nel momento in cui contava maggiormente, ovvero nel time-attack. Il ducatista dovrebbe essere performante anche in corsa e questo turno servirà a capirlo. Relativamente al campione del mondo, la condotta di ieri non è stata da applausi, sfruttando la scia di Danilo Petrucci ma evidentemente Marquez ha capito che quello era l’unico modo per migliorare una situazione di difficoltà. Criticità che invece riguardano Jorge Lorenzo. Dopo la doppia caduta di ieri e già debilitato per la frattura allo scafoide del polso sinistro, il cinque volte iridato dovrà affrontare una domenica di sofferenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del warm-up del GP del Qatar di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.40 mentre la gara è prevista alle ore 18.00 italiane. Buon divertimento (Foto: LaPresse)

17.27 Valentino Rossi inizia la sua 24ma stagione nel Motomondiale. Dal 2014 mancava in pista un 40enne, l’ultimo fu l’americano Colin Edwards.

17.22 7 vittorie su 15 edizioni a Losail sono arrivate per chi è scattato dalla pole-position. Vinales tocca ferro.

17.20 La Spagna ha vinto per 6 volte il GP del Qatar, l’Italia 5. Anche oggi sarà un testa a testa tra le due nemiche storiche.

17.15 Nell’attesa della MotoGP, godiamoci la vittoria di Lorenzo Baldassarri in Moto2.

17.11 A Losail fa il suo debutto il Dream Team della Honda: Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Due galli nello stesso pollaio: andranno d’accordo? In Qatar Lorenzo è acciaccato dopo le cadute degli scorsi giorni.

17.05 C’è grande attesa in casa Ducati per la gara di oggi. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci dovranno dare tutto: la GP19 ha dimostrato di potersela giocare con Honda e Yamaha.

17.01 Intanto vi diamo una bella notizia. Lorenzo Baldassarri ha vinto la gara di Moto2 in volata sullo svizzero Luthi!

16.56 Valentino Rossi sembra di buon umore, come sempre d’altronde. Guardatelo come se la ride con Lewis Hamilton. Due leggende dei motori.

16.54 Anche oggi sarà una gara a due facce per la Yamaha? Maverick Vinales scatterà dalla pole, Valentino Rossi partirà dalla 14ma casella. Ma sappiamo che in gara tutto può cambiare.

16.50 Per quanto visto nel warm-up, la Ducati appare molto competitiva sul passo. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci possono giocarsela con Maverick Vinales e Marc Marquez. Sarà comunque una gara molto aperta.

16.45 Ben ritrovati. Mancano 75 minuti al via della gara.

15.28 Valentino Rossi dovrà limitare i danni, il feeling con la Yamaha è mancato anche nel warm-up. Servirà una rimonta di cuore, talento e generosità.

15.25 Per quanto visto nel warm-up, dovrebbero giocarsi la vittoria Marquez, Vinales e Dovizioso, con possibile inserimento da parte di Petrucci (re riuscirà a non perdere troppo nelle battute iniziali).

15.19 Vi ricordiamo che potete seguire su OA Sport le Dirette Live della Moto3 e della Moto2. La MotoGP scatterà invece alle 18.00.

Di seguito l’ordine dei tempi di questo warm-up della MotoGP: Marquez in grande forma mentre Valentino Rossi conclude in undicesima posizione. Lorenzo è ventesimo.

POS # RIDER GAP 1 9 D. PETRUCCI 1:54.807 2 93 M. MARQUEZ +0.057 3 42 A. RINS +0.136 4 12 M. VIÑALES +0.293 5 21 F. MORBIDELLI +0.370 6 30 T. NAKAGAMI +0.440 7 4 A. DOVIZIOSO +0.479 8 43 J. MILLER +0.675 9 41 A. ESPARGARO +0.687 10 44 P. ESPARGARO +0.747

BANDIERA A SCACCHI!!!!

14.00: 1’54″864 per Marquez che si porta in seconda posizione, confermando di godere di un grandissimo passo con la Honda a soli 57 millesimi dalla vetta di Petrucci, mettendo insieme diversi giri interessanti.

14.00: 1’55″286 per Dovizioso che si va a classificare in settima posizione mentre crolla letteralmente Valentino Rossi (11°).

13.58: 1’55″760 per Valentino Rossi con una coppia media/soft, attualmente in settima posizione.

13.57: 1’55″054 per Marquez che continua ad inanellare giri molto rapidi in sella alla RC213V.

13.56: 1’55″089 per Marquez che sta inanellando tanti giri su un passo molto veloce

13.55: Ottimo crono di Alex Rins con la Suzuki che si migliora e si porta in seconda posizione a 136 millesimi dalla vetta.

13.53: Ottimo passo da parte di Marquez e di Morbidelli che girano sul passo dell’1’55″basso

13.52: Di seguito l’ordine dei tempi quando mancano 8′ al termine:

POS # RIDER GAP 1 9 D. PETRUCCI 1:54.807 2 93 M. MARQUEZ +0.255 3 12 M. VIÑALES +0.293 4 21 F. MORBIDELLI +0.370 5 42 A. RINS +0.459 6 41 A. ESPARGARO +0.687 7 46 V. ROSSI +0.751 8 30 T. NAKAGAMI +0.780 9 43 J. MILLER +0.783 10 4 A. DOVIZIOSO +0.791

13.50: Migliora il suo crono Valentino Rossi che si porta in sesta posizione a 751 millesimi dalla vetta mentre soffre Lorenzo in questa fase che è 19° al momento con 1″700 di distacco. Mancano 10′ al termine del turno.

13.48: Si abbassano i tempi, passaggio dopo passaggio, con Petrucci che ottiene il crono di 1’54″807 con la Ducati, vantando un vantaggio di 0″255 su Marquez e 0″345 su Vinales. Rossi è settimo (+0″786) e Dovizioso è ottavo (+0″791).

13.46: Arrivano Petrucci e Vinales che si piazzano in prima e in seconda posizione, facendo scalare in terza Rossi: 1’55″464 per il pilota umbro (media-soft) e 1’55″562 per l’iberico (coppia di medie).

13.45: Valentino Rossi con una media all’anteriore e una soft (nuove al posteriore) migliora il proprio riferimento in 1’55″644 precedendo di 56 millesimi Marquez e di 124 Morbidelli. Il campione del mondo con una coppia di medie.

13.44: 1’56″269 il primo tempo siglato da Valentino che, per il momento, precede tutti in graduatoria ma siamo solo all’inizio

13.41: Valentino Rossi entra in pista con la sua Yamaha con una media all’anteriore e una soft al posteriore (nuove). Queste gomme poi saranno montate su un’altra moto.

13.40: PARTITI!!!

13.39: Il vento, nel frattempo, comincia a soffiare intensamente sul circuito di Losail (Qatar)

13.37: Terranno banco anche le condizioni di Lorenzo che, dopo essere caduto 2 volte ieri, ha forti dolori alla schiena.

13.35: 5′ al via della classe regina!

13.32: In questo momento il turno del warm-up delle Moto2 è terminato. La sessione della MotoGP scatterà alle 13.40

13.29: Un turno che però, disputandosi in sessione diurna, avrà una valenza relativa per le temperature e le condizioni dell’asfalto.

13.28: Criticità che invece riguardano Jorge Lorenzo. Dopo la doppia caduta di ieri e già debilitato per la frattura allo scafoide del polso sinistro, il cinque volte iridato dovrà affrontare una domenica di sofferenza.

13.24: Relativamente al campione del mondo, la condotta di ieri non è stata da applausi, sfruttando la scia di Danilo Petrucci ma evidentemente Marquez ha capito che quello era l’unico modo per migliorare una situazione di difficoltà.

It's finally race day… What conditions will the riders find when the lights go out tonight?#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/iB4jIISmAS — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) March 10, 2019

13.21: Per il “Dovi” è stato un fine settimana alla ricerca del miglior set-up, trovato per fortuna del forlivese nel momento in cui contava maggiormente, ovvero nel time-attack. Il ducatista dovrebbe essere performante anche in corsa e questo turno servirà a capirlo.

13.19: l “Top Gun” del Motomondiale è tornato a sfrecciare sull’asfalto qatariano ed ha impressionato per la facilità dimostrata sia sul giro secco e sia sul passo gara

13.16: Gli osservati speciali saranno l’altro yamahista Maverick Vinales, la Ducati di Andrea Dovizioso e la Honda di Marc Marquez.

13.14: Valentino Rossi dovrà cercare di sfruttare nel migliore dei modi questo turno. Il “Dottore”, in quattordicesima posizione nel corso delle qualifiche, ha sofferto con l’anteriore della sua Yamaha e ha faticato ad essere veloce come avrebbe voluto. Appare chiaro che questa sessione sarà decisiva per il centauro nostrano rispetto alle scelte da prendere per la gara, volendo cambiare faccia ad un weekend, allo stato attuale delle cose, negativo.

13.13: Sul tracciato di Losail si andranno a definire gli ultimi assetti prima della gara domenicale e per i team sarà importante capire il comportamento delle moto per prevedere gli eventuali sviluppi della corsa.

13.12: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP del Qatar, sede del primo round del Mondiale 2019 di MotoGP.