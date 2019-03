LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2019 in DIRETTA: Tony Cairoli domina gara-1! Alle 20.00 si torna in pista

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo appuntamento del Mondiale 2019 di MXGP. Sarà Neuquén, città situata nell’Argentina centro-occidentale, ad essere teatro dell’esordio. I centauri dello sterrato, dopo una lunga fase di preparazione tra palestra e allenamenti in sella alle proprie moto, daranno libero sfogo al proprio talento per iniziare la loro avventura. Un percorso iridato lungo, lastricato di prove difficili, composto da 20 tappe, il cui primo atto è in terra sudamericana.

Nella classe regina, la MXGP, Antonio Cairoli ha un sogno: il decimo titolo iridato. Ci riproverà il pilota nativo di Patti, che l’anno passato ha dovuto subire l’onta della sconfitta. Per un vincente come lui, una cosa difficile da accettare. Ed è anche per questo che Tony, negli Internazionali d’Italia 2019, ha fatto vedere di avere tanta fame di successo. L’iride griffato da Jeffrey Herlings ha dato a Cairoli ulteriori stimoli ed eccolo pronto sulla sua KTM, pronto a gettare il cuore oltre l’ostacolo e sfidare tutto e tutti. Mancherà Herlings: il suo piede destro fratturato e poi operato nel corso della preparazione richiede più tempo del previsto. E quindi l’Olandese volante non ci sarà e non assisteremo alla replica di quel che fu l’anno scorso, quando i due misero in scena un confronto di altissimo profilo che seppe emozionare tutti gli appassionati.

L’avvio però per Tony non è stato dei migliori. Nel corso della Qualifying race la sua moto si è ammutolita improvvisamente, lasciandolo a piedi e concludendo in penultima posizione. Il successo è andato ad uno degli osservati speciali della stagione: il francese Romain Febvre. Il centauro transalpino della Yamaha ufficiale viene da una fase di preparazione piuttosto brillante, suggellata dal successo della “Lacapelle-Marival”, ultima corsa pre-season sul tracciato francese. Un rivale in più per il nostro portacolori al pari di Tim Gajser. Il pilota sloveno della Honda era in testa nella corsa di ieri, salvo poi cedere il passo per una scivolata ed una caduta che lo hanno fatto precipitare in nona piazza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo appuntamento del Mondiale 2019 di MXGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 17.15. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo)

17.54 Si chiude qui, quindi, la prima parte della giornata della MXGP. Vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi rimandiamo alle ore 20.10 per Gara-2! Grazie e buon proseguimento di giornata!

17.53 Intervistato a fine gara Cairoli ha spiegato che: “Era fondamentale partire bene perchè il tracciato non è impossibile. Volevo iniziare nel migliore dei modi e cercherò di ripetermi nella seconda manche”

17.51 Missione compiuta dal nostro fuoriclasse che vince e centra il primo successo stagionale! Più tardi sarà fondamentale ripetersi in gara-2 per allungare subito a +50 su Herlings!

ARRIVO – TONY CAIROLI DOMINA GARA-1 DEL GP DI ARGENTINA!! Secondo Gajser, terzo Febvre, quarto Desalle, quinto Paulin, sesto van Horebeek, settimo Lieber, ottavo Jonass, nono JAsikonis, decimo Seewer. 12esmo Lupino.

ULTIMO GIRO Cairoli inizia l’ultima fatica in totale controllo!!!! Il siciliano ha dominato!!!

-2 GIRI Cairoli ha 8.8 su Gajser, 12.2 su Febvre che ormai ha mollato.

-2 GIRI Cairoli prosegue senza intoppi, mentre alle sue spalle Gajser spinge per allungare su Febvre.

ULTIMO MINUTO – Cairoli ha 9.1 su Gasjer, quindi 10.6 su Febvre e 14.9 su Desalle. Lupino è 11esimo.

29′ Siamo arrivati all’ultimo minuto! Dopodiché 2 giri e Cairoli potrà festeggiare!

29′ Gajser passa Febvre inesorabilmente!! Lo sloveno è secondo ora!

28′ Cairoli dà spettacolo nei salti ed esalta il folto pubblico di Neuquen!!! Il siciliano ha la vittoria in tasca!!!

27′ Gajser è on fine e si mette in scia a Febvre!!!

26′ Cairoli veleggia tranquillo ormai! Chiude in 14esimo giro con 8.8 su Febvre e 9.6 su Gajser che ora vuole attaccare il francese!

25′ Febvre ora accusa 8.8 da Cairoli, quindi Gajser a 10.0! C’è lotta per il secondo posto!

24′ Lupino cede due posizioni in un solo giro e scivola in decima piazza. Cairoli guadagna decimi su decimi e blinda il suo primo posto!

23′ Cairoli vola!!! Vantaggio di 7.4 su Febvre che sbaglia ancora e Gajser si porta a 1.5!!!

22′ Gajser prova ad accorciare su Febvre!

22′ 11esimo giro. Cairoli ha 6 secondi su Febvre, quindi 8.2 su Gajser, 11.9 su Desalle, Lupino sempre ottavo a 35.6

21′ Strepitosa conduzione di gara del 9 volte campione del mondo che non sta sbagliando nulla e ha costretto all’errore il rivale. Ora il margine di oltre 5 secondi può essere un cuscinetto forse decisivo!

20′ Decimo giro alle spalle. Cairoli 1:43.089 mette 5.4 su Febvre che gira solo in 1:46.833!!!!!

19′ Errore di Febvre!!! Cairoli gli prende 2 secondi nel solo T2!!! Momento decisivo della gara???

18′ Cairoli chiude il nono giro in 1:43.442 ma Febvre si porta a 1.8 con un ottimo 1:42.941 a mezzo secondo dal record!

17′ Caduta spettacolare di Tonus! Gara rovinata per lo svizzero. Febvre intanto vuole rispondere!

16′ Cairoli chiude l’ottavo giro e vola a 2.3 di vantaggio su Febvre!!! 1:43.650 per il siciliano, Febvre in 1:44.721! Gajser terzo a 5.9

15′ ATTENZIONE! CAIROLI FORZA!!!

15′ Cairoli vola nel tratto finale e chiude il settimo giro con 1.3 su Febvre, quindi Desalle a 4.4. Cairoli ha girato in 1:43.525 contro l’1:43.988 del rivale.

14′ Che ritmo stanno tenendo i primi due! Febvre non vuole cedere di un metro!

13′ Sesto giro concluso. Febvre si porta a 881 millesimi da Cairoli che non molla! Terzo Desalle a 3.3 poi Gajser a 4.2. Lupino comodo ottavo.

12′ Febvre piazza il suo miglior T1, ma Cairoli si prende due decimi di vantaggio. Il francese vola nel T3 e si porta in scia!

11′ Completato il quinto giro, risponde Febvre e si porta a 782 millesimi! Lupino ottavo a 14.5.

10′ Cairoli guadagna 3 decimi nel T1, prova a fiaccare la resistenza del francese. Terzo Desalle a 2.9, quarto Gajser a 4.0.

9′ Cairoli chiude il quarto giro in 1:43.396 e Febvre risponde in 1:43.580 distacco di 1.057.

8′ Febvre guadagna un altro decimo nel primo settore, ma Cairoli risponde nel T2 e T3. Lieber lascia la settima posizione a van Horebeek,

7′ Si chiude il terzo giro con Cairoli che vede il suo margine scendere a 873 millesimi, quindi Desalle a 3.4, Gajser a 4.5, Lupino è ottavo a 11.2

6′ Febvre non molla la presa e fa segnare i suoi migliori parziali per rimanere in scia al siciliano

5′ Si chiude il secondo giro, Cairoli ha 996 millesimi su Febvre che non molla, quindi Desalle, Gajser e Paulin,

4′ Cairoli fa subito capire che vuole chiudere i conti, mentre Lupino è nono!

3′ Cairoli chiude il primo giro con 1.3 su Febvre, poi Desalle, Gajser, Lieber, Paulin e van Horebeek.

2′ Cairoli comanda su Lieber, poi Febvre, Desalle, Gajser, Paulin e Seewer,

2′ Sorpasso all’interno da fuoriclasse per Cairoliiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2′ Lieber prova a fuggire ma Cairoli lo attacca e vola al comando!!!!

1′ Scatto strepitoso di Cairoli che è già nelle prime posizioni!!!!!

1′ Prende il comando subito Lieber su Febvre, e Cairoli già terzo!!!!!!

PARTITI!!!! INIZIA IL MONDIALE 2019 DI MXGP!!!!!!!!!!!!!

17.15 Ci siamo!!! Scatta il countdown!!!

17.14 Piloti schierati al cancelletto di partenza. Mancano pochi secondi e sarà Gara-1!! La corsa, come sempre, sarà di 30 minuti + 2 giri.

17.12 Splende il sole sul tracciato argentino. Il fondo sabbioso è perfetto e si annuncia grandissima battaglia e spettacolo da non perdere per nessun motivo!!!

17.10 Cinque minuti al via!!! Sale la tensione a Neuquen!!!

17.09 Tony Cairoli non vince un round con Herlings impegnato dal GP di Spagna del 25 marzo dello scorso anno! Questo spiega il dominio dell’olandese nella scorsa stagione.

17.07 Cairoli deve rompere un sortilegio che lo vede senza successi di manche dal primo luglio in Indonesia, mentre non vince un round dalla gara di Ottobiano del 17 giugno in contumacia Herlings.

17.05 Anche un anno fa la tappa argentina diede il via alla stagione, con il successo di Cairoli in gara-1, quindi Herlings in gara-2 con successo del round per l’olandese.

17.02 Ci stiamo avvicinando alla prima manche. Vedremo come si comporteranno i protagonisti senza il dominatore della scorsa stagione

17.00 I risultati della qualifying race di ieri. Romain Febvre primo, Tony Cairoli subito out. Il 9 volte iridato non partirà dalla migliore posizione, anzi, ma potrà rimontare avversario su avversario con la sua grandissima qualità.

16.57 Il programma completo della giornata. Il GP di Argentina della MX2 è appena andato a Jorge Prado.

16.55 Nel corso del warm-up miglior tempo di Tony Cairoli su Arnaud Tonus. Il siciliano deve rimontare e proverà a forzare al massimo per approfittare dell’assenza del suo grande rivale.

16.53 Ecco come si era chiuso il Mondiale MXGP 2018: il dominio dell’olandese era stato davvero notevole:

1º Paesi Bassi Jeffrey Herlings KTM 933

2º Italia Antonio Cairoli KTM 782

3º Belgio Clément Desalle Kawasaki 685

4º Slovenia Tim Gajser Honda 669

5º Francia Gautier Paulin Husqvarna 574

6º Francia Romain Febvre Yamaha 544

7º Paesi Bassi Glenn Coldenhoff KTM 534

8º Svizzera Jeremy Seewer Yamaha 469

9º Belgio Jeremy Van Horebeek Yamaha 433

10º Regno Unito Max Anstie Husqvarna 386

16.51 Com’è ben noto sarà assente il campione del mondo in carica, l’olandese Jeffrey Herlings, alle prese con la rottura di un piede. Le notizie che arrivano sono abbastanza confuse perchè, anche da parte di Red Bull KTM, news ufficiali non ne arrivano. Quando rientrerà non è dato certo ma si parla del GP di Inghilterra in programma il 23/24 marzo prossimo.

16.49 Il calendario del Mondiale MXGP 2019:

3 marzo

Argentina Argentina Neuquén

24 marzo

Regno Unito Regno Unito Matterley Basin

31 marzo

Paesi Bassi Paesi Bassi Valkenswaard

7 aprile

Italia Italia Pietramurata

1º maggio

Cina Cina Shanghai

12 maggio

Italia Italia Mantova

19 maggio

Portogallo Portogallo Águeda

26 maggio

Francia Francia Saint-Jean-d’Angély

9 giugno

Russia Russia Orlyonok

16 giugno

Lettonia Lettonia Ķegums

23 giugno

Germania Germania Teutschenthal

7 luglio

Indonesia Indonesia Palembang

14 luglio

Indonesia Indonesia Semarang

28 luglio

Rep. Ceca Rep. Ceca Loket

4 agosto

Belgio Belgio Lommel

18 agosto

Italia Italia Imola

25 agosto

Svezia Svezia Uddevalla

8 settembre

Turchia Turchia Afyonkarahisar

22 settembre

Hong Kong Hong Kong

16.47 Alle 17.15, quindi, andrà in scena la prima manche dei 20 appuntamenti di un Mondiale che si annuncia quanto mai vibrante!

16.45 Benvenuti a Neuquen, tutto è pronto per Gara-1 del GP di Argentina, inizia la stagione 2019 della MXGP!