LIVE Juventus-Atletico Madrid, Champions League 2019 in DIRETTA: streaming, orario e programma

Stasera sarà il giorno del giudizio per la Juventus (ore 21.00 diretta tv su Sky Sport), chiamata all’impresa all’Allianz Stadium, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri, per accedere ai quarti di finale, dovranno superare l’Atletico Madrid 3-0 o con tre gol di scarto, realizzando almeno quattro reti. Un target complicato, visto che la formazione di Diego Simeone ha perso solo 4 volte quest’anno e in tre di questi casi il passivo è stato quello necessario alla Vecchia Signora. Solo a Dortmund, gli spagnoli sono stati sconfitti 4-0. In più, l’81% delle squadre che hanno vinto l’andata in casa 2-0 in Champions, nella fase ad eliminazione diretta, hanno raggiunto la fase successiva.

Numeri dunque che rendono ancor più ardua la rimonta alla formazione di Massimiliano Allegri. I campioni d’Italia, con lo Scudetto praticamente ipotecato, non hanno scelta quindi e cercheranno di apportare dei correttivi sostanziali rispetto al match del Wanda Metropolitano. L’idea è quella di attaccare sulle fasce laterali la compagine di Simeone, per allargare le maglie della retroguardia dei Colchoneros e quindi garantire più rifornimenti alle punte.

Allegri sta valutando l’adozione di un 3-5-2 con Cancelo e Bernardeschi esterni, viste anche le indisponibilità di Mattia De Sciglio e di Alex Sandro. In avanti sarà ballottaggio tra Paulo Dybala e Mario Mandzukic per una maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo mentre in mediana, partendo dalle certezze Pjanic e Matuidi, Emre Can e Bentancur si contendono il posto vacante. A difesa della porta di Szczesny, Caceres, Bonucci e Chiellini dovrebbero essere i prescelti. Uno schieramento che potrebbe supportare maggiormente l’impostazione del gioco proprio dell’ex giocatore del Milan.

In casa Atletico, Simeone dovrà fare a meno di Lucas Hernandez e di Filipe Luis. Pertanto, come terzino sinistro, giocherà Juanfran, con Arias sull’altra corsia laterale. Godin sarà regolarmente in campo insieme a Jimenez mentre a centrocampo Saul, Koke, Rodri e Lemar dovrebbero comporre il quartetto iniziale a sostegno del duo offensivo formato da Griezmann e dall’ex Morata, tenendo conto della squalifica di Diego Costa.

LIVE Juventus-Atletico Madrid, Champions League 2019 in DIRETTA: streaming, orario e programma

La sfida sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201) su fibra e satellite e su Sky Sport Uno DTT (canale 382 del digitale terrestre), mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento attraverso Sky Go. OA Sport come al solito vi proporrà la diretta live testuale della sfida. Di seguito il programma completo della gara:

Champions League – Ritorno ottavi di finale

Martedì 12 marzo ore 21.00

Juventus-Atletico Madrid

Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252

Diretta streaming su Sky Go

Diretta live testuale su OA Sport

