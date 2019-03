LIVE Eintracht Francoforte-Inter 0-0, DIRETTA Europa League: buon avvio dei nerazzurri

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I nerazzurri saranno impegnati sul campo dell’ostica formazione tedesca in una partita fondamentale per il prosieguo dell’avventura nella seconda competizione continentale per importanza, i ragazzi di Luciano Spalletti vogliono ottenere un risultato importante in trasferta per poi giocarsi il tutto per tutto settimana prossima di fronte al proprio pubblico di San Siro. Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato e che potrebbe decidersi sui singoli dettagli, i meneghini sono reduci dalla sconfitta contro il Cagliari che è costata il terzo posto in classifica e dunque dovranno prontamente reagire contro la quinta forza della Bundesliga che ha tutte le carte in regola per sognare in grande.

L’Inter è sempre alle prese col caso Icardi che però potrebbe risolversi nell’arco delle prossime ore, l’undici schierato in campo dovrà rimboccarsi le maniche e ribattere colpo su colpo a un avversario molto solido in difesa e che ha delle grandi doti in attacco. Oggi serviranno i gol di Lautaro Martinez ma anche un gioco fluido e movimentato a centrocampo per cercare di scardinare la retroguardia teutonica, l’obiettivo è quello di subire il minor numero di reti possibili e dunque il reparto guidato da capitan Handanovic dovrà rispondere alla perfezione. Segnare un gol in trasferta avrebbe un peso specifico enorme.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.55. Buon divertimento a tutti.

La presentazione della partita – Le probabili formazioni

16′ Conclusione defilata di Gacinovic, blocca a terra Handanovic.

15′ Tiro di Jovic che termina non distante dal palo alla sinistra di Handanovic.

14′ Spreca una buona chance Haller che svirgola su un bel servizio di Kostic.

12′ Calcio di punizione per l’Inter battuto bene: spizzata di de Vrij sulla quale non arriva per poco D’Ambrosio.

10′ Sale l’intensità dell’Eintracht: da Costa arriva sul fondo e mette in mezzo, risolve tutto Vecino.

7′ A terra Hasebe dopo un contrasto aereo con Martinez, non sembra nulla di grave.

6′ L’azione termina con un colpo di testa di De Vrij abbondantemente a lato.

4′ Politano messo giù appena prima dell’ingresso in area, ammonito Kostic.

3′ Conclusione di D’Ambrosio con il sinistro comoda tra le braccia di Trapp, buona partenza dell’Inter.

1′ PARTITI! Primo possesso per i nerazzurri.

18:53 Tutto pronto per cominciare, i giocatori sono scesi in campo accompagnati dalla bolgia della Commerzbank-Arena.

18:50 5 minuti al calcio d’inizio, a Francoforte ci sono 10°, la temperatura è ottima per una partita di calcio.

18:45 L’arbitro della sfida sarà lo scozzese William Collum, coadiuvato dagli assistenti McGeachie e Connor, scelto come quarto uomo Stewart, addizionali Dallas e Walsh.

18:40 Si disputeranno altre 4 partite in contemporanea: Dinamo Zagabria-Benfica, Rennes-Arsenal, Siviglia-Slavia Praga e Zenit San Pietroburgo-Villarreal. Alle 21 invece Chelsea-Dynamo Kiev, Napoli-Salisburgo e Valencia-Krasnodar.

18:35 Qualche immagine del riscaldamento di Handanovic, potrebbe esserci tanto lavoro da fare questa sera per il numero 1 sloveno

18:30 Scelto Borja Valero per rimpiazzare Nainggolan, Lautaro Martinez ancora punta in attesa che rientri il caso Icardi. L’Inter si presenta in Germania per riscattare la delusione di Cagliari.

18:25 Oggi è il compleanno di Spalletti e l’Eintracht gli fa gli auguri, sperando di potergli rovinare la festa

17:49 Ecco invece l’undici tedesco

17:48 Questa la formazione scelta da Spalletti

17:47 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale di Europa League.

