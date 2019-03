LIVE Atletica, Europei indoor 2019 in DIRETTA: Tamberi si gioca tutto, Stecchi e Lukudo mine vaganti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera (oggi sabato 2 marzo). Seconda giornata di gare a Glasgow (Gran Bretagna), si preannuncia grande spettacolo con l’assegnazione di ben sette titolo e l’Italia proverà a essere assoluta protagonista con Gianmarco Tamberi che si presenta tra i favoriti della vigilia nel salto in alto. Il marchigiano va a caccia della medaglia d’oro ma la concorrenza si preannuncia di primissimo piano e non sarà semplice conquistare il titolo come Gimbo si aspetta, ad Ancona ha dimostrato di avere il 2.34 nelle gambe e oggi si spera in una sua prestazione da urlo.

In mattinata ci affideremo alle ragazze tra salto in lungo (Strati e Vicenzino) e asta (Malavisi) che inseguiranno una difficile qualificazione alla finale, nel pomeriggio attenzione a Claudio Stecchi che può essere outsider nell’asta dopo essere volato a 5.80 metri settimana scorsa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera (oggi sabato 2 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00 con la sessione mattutina, poi alle ore 19.00 spazio alla sessione serale. Buon divertimento a tutti.

18.00 Ben ritrovati. La nostra Diretta Live ricomincerà alle 19.00. E’ la serata clou per l’Italia con Tamberi, Stecchi e Lukudo…Ora o mai più!

Si è conclusa la sessione mattutina. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento alle ore 19.00 con la sessione serale.

13.55 La francese Solene Ndama ha vinto la terza batteria dei 60 ostacoli precedendo la finlandese Neziri (8.07) e l’ungherese Nozak (8.08).

13.45 La tedesca Cindy Roleder ha vinto la seconda batteria dei 60 ostacoli con 8.04 precedendo l’ungherese Greta Kerekes (8.09) e la croata Andrea Ivancevic (8.10).

13.36 BOGLIOLO IN SEMIFINALE! Luminosa è terza nella sua batteria con 8.15, preceduta dalla bielorussa Elvira Herman (8.11) e dalla polacca Siciarz (8.13).

13.28 Ora aspettiamo le batterie dei 60 metri ostacoli con Luminosa Bogliolo.

13.25 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Nikoleta Kiriakopoulou supera 4.60 all’ultimo tentativo ed estromette Sonia Malavisi dalla finale. Che peccato, l’azzurra è nona.

13.22 Terzo nullo di Malavisi che ora deve sperare che nessuna superi 4.60.

13.20 Ora le astiste sono alle prese con la terza prova a 4.60, Sonia Malavisi è in lotta per la finale.

13.15 La francese Ninon Guillon-Romain supera 4.60 al secondo tentativo, Sonia Malavisi è ottava e aggrappata alla finale.

13.12 Secondo nullo per Sonia Malavisi a quota 4.60.

13.10 Sidorova, Stefanidi, Zhuk e Meijer hanno superato quota 4.60 al primo tentativo.

13.08 Lorenzo Perini vola in semifinale sui 60 ostacoli. L’azzurro è terzo nella sua batteria col tempo di 7.74 alle spalle dello spagnolo Ortego (7.61) e bel britannico Pozzi (7.62).

13.06 Sonia Malavisi è sempre ottava e sogna la finale nell’asta.

13.01 E’ ottava Sonia Malavisi, e sarebbe l’ultima delle qualificate. Sarebbe necessario ora che superi al secondo tentativo 4.60 oppure che nessuna delle cinque atlete che la segue riesca nell’impresa.

12.58 Terminate le qualifiche dei 60 metri piani femminili: miglior cronodella polacca Ewa Swoboda, 7″14. Per le semifinali serviva 7″40.

12.57 Sonia Malavisi fallisce il primo tentativo a 4.60 metri ed è ora settima in classifica. Speriamo altre da dietro non la superino.

12.52 Purtroppo l’elvetica Angelica Moser supera al primo tentativo 4.60 metri e sorpassa l’azzurra.

12.47 Diventano 11 le atlete in gara ad aver superato 4.50 metri. A questa vanno aggiunte le due che avevano passato la misura. Sonia Malavisi è quinta e scalerà indietro soltanto se qualcuna delle sei che la seguono dovessero superare la prossima misura.

12.43 In corso di svolgimento intanto le batterie dei 60 metri piani femminili. Si sono esaurite finora 4 delle 6 serie in programma.

12.40 Restano sei atlete che devono provare il terzo tentativo a 4.50, poi si salirà di quota.

12.35 Al momento sono otto le atlete che hanno scavalcato 4.50 metri. Malavisi è sempre quinta, le tre che la seguono dovranno superare anche la prossima misura per passare davanti all’azzurra.

12.31 Le atlete stanno provando il secondo tentativo, ma finiranno dietro all’azzurra. Sonia Malavisi è quinta e ci sono soltanto due atlete che hanno passato i 4.50. Dunque almeno due atlete che seguono l’italiana dovranno saltare 4.50 e poi superare anche la misura successiva, altrimenti per l’azzurra sarà finale!

12.28 L’azzurra ora è quinta, ma le altre atlete hanno sbagliato il primo tentativo. L’azzurra conserva possibilità di qualifica.

12.24 Scivola in terza posizione l’azzurra, comunque in piena corsa per la qualificazione.

12.20 SONIA MALAVISI!!!!!!!!!!!! L’azzurra centra 4.50 al primo tentativo eguagliando il personale e portandosi momentaneamente in testa! Ora sono le avversarie a dover rispondere!

12.16 Sta per tentare 4.50 l’azzurra Sonia Malavisi nell’asta femminile, al momento unica gara in corso. Stanno per partire le batterie dei 60 metri piani femminili, dove però non sono al via azzurre.

12.13 Concluse le eliminatorie dei 60 metri piani maschili: definiti i 24 semifinalisti. Per la qualifica serviva 6″78, il migliore è il greco Konstadinos Zikos con 6″66. Non vi erano azzurri in gara.

12.10 Completate le qualificazioni del salto in lungo femminile: in sei hanno superato i 6.65, tra cui la nostra Tania Vicenzino con 6.68, nuovo personale. Eliminata invece Laura Strati, 12ma con 6.40. In finale andavano 8 atlete.

12.07 Ce la fanno subito altre due atlete entrate in gioco a questa misura, che finiscono davanti all’azzurra, ora decima. L’italiana paga l’errore a 4.10 metri.

12.04 Sonia Malavisi supera i 4.40 nell’asta al secondo tentativo e si riporta in ottava posizione! Altre atlete però devono ancora provare a scavalcare la misura.

12.00 Scivola ancora indietro Laura Strati: la lettone Mara Griva salta 6.41 ma si posiziona al nono posto e resta fuori dalla finale.

11.57 Scala in decima posizione Laura Strati, che almeno non sarà la prima delle escluse dalla finale. La scavalca, per un solo centimetro, la serba Milica Gardasevic, che al terzo salto fa 6.41.

11.53 Sonia Malavisi ha fallito il primo tentativo a 4.40 ed è al momento in sesta posizione. In 4 sono già a 4.40 e altre sei atlete devono ancora entrare in gara.

11.50 Non ce la fa Laura Strati, chhe al terzo tentativo salta 6.40 ed è al momento in nona posizione.

11.47 TANIA VICENZINO!!!!!!!! L’azzurra salta 6.68, firma il personale ed è la sesta a qualificarsi per la finale.

11. 43 Si qualifica anche l’ucraina Maryna Bekh, che balza a 6.78 metri. Settima al momento Tania Vicenzino, 11ma Laura Strati.

11.40 Quarta qualificata diretta nel salto in lungo: la romena Alina Rotaru va a 6.66 stacca il pass per la finale.

11.37 Il 4.25 alla prima occasione vale il secondo posto per Sonia Malavisi, però otto atlete hanno passato la misura.

11.35 In partenza le batterie dei 60 metri piani maschili. Non ci sono azzurri in gara.

11.32 Il migliore nell’eptathlon maschile sui 60 metri è l’estone Karl Robert Saluri, che chiude in 6″75 e totalizza 973 punti.

11.28 Nullo il secondo salto di Laura Strati, che resta in decima posizione con 6.35. A forte rischio la qualificazione dell’azzurra.

11.26 Tania Vicenzino salta 6.51 e si porta in sesta posizione.

11.23 Bravissima Sonia Malavisi! Salta 4.25 metri al primo tentativo.

11.20 Si qualifica anche la serba Ivana Spanovic con la miglior misura finora saltata con 6.79.

11.19 Nel lungo si qualifica anche la tedesca Malaika Mihambo, che salta 6.74 metri.

11.17 Nell’asta femminile Sonia Malavisi salta 4.10 metri al secondo tentativo.

11.14 La bielorussa Nastassia Ivanova si qualifica direttamente saltando 6.77 metri, che è anche il suo primato stagionale.

11.12 In questo momento, dopo i primi nove salti, Strati scivola in terza piazza. In testa la coppia Irozuru (Gran Bretagna)-Rotaru (Romania) con 6.45.

11.10 Sta per partire anche l’eptathlon maschile.

11.08 Sonia Malavisi fallisce il primo tentativo a 4.10 m.

11.05 Parte anche il salto con l’asta femminile. Non salta l’ucraina Maryna Kylypko.

11.03 La prima a saltare è Laura Strati, che trova la misura di 6.35. Ricordiamo che la qualifica è a 6.65 o per le migliori otto misure.

11.00 Iniziano le qualificazioni del salto in lungo: non salta la belga Hanne Maudens.

Foto: FIDAL/Colombo