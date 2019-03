Classifica Mondiale Superbike 2019: la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta, Melandri terzo

Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata:

LA CLASSIFICA MONDIALE 2019 SUPERBIKE DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA

1 ALVARO BAUTISTA 62 DUCATI

2 JONATHAN REA 49 KAWASAKI

3 MARCO MELANDRI 30 YAMAHA

4 ALEX LOWES 30 YAMAHA

5 MICHAEL VAN DER MARK 29 YAMAHA

6 LEON HASLAM 24 KAWASAKI

7 SANDRO CORTESE 19 YAMAHA

8 CHAZ DAVIES 15 DUCATI

9 TOM SYKES 12 BMW

10 EUGENE LAVERTY 12

Foto: pagina facebook Alvaro Bautista