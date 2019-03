Calcio, i migliori italiani della 27^a giornata di Serie A: Fabio Quagliarella capocannoniere nel turno dei grandi ritorni

Si è chiusa la 27esima giornata di gare nella Serie A di calcio 2019, che come al solito ci ha lasciato molto spettacolo e molte reti, con ottime prestazioni anche da parte degli italiani, decisivi anche questa settimana nei dieci confronti. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio il rendimento degli azzurri.

Iniziamo dagli anticipi, in particolare da quello che ha visto la Juventus sconfiggere 4-1 l’Udinese, grazie soprattutto alla doppietta del millennial Moise Kean, che forse meriterebbe più spazio con i bianconeri, e magari può diventare il bomber che tanto serve alla Nazionale.

Due gol decisivi anche per il Gallo, Andrea Belotti, che anche a livello di prestazioni si sta rendendo sempre più utile alla causa del Torino, vittorioso per 2-1 su un Frosinone in cui torna a segnare Luca Paganini, tenuto ai box fino a qualche settimana fa da un lungo e difficile infortunio.

Parlando di grandi ritorni, l’Inter è riuscito finalmente a vincere, e lo ha fatto grazie a Matteo Politano e Roberto Gagliardini, mentre è stato un altro Roberto, Soriano, a regalare i tre punti al Bologna, nel 2-0 al Cagliari, per un gol che mancava addirittura dalla sua esperienza spagnola al Villareal.

In tutti questi ritorni c’è invece chi continua a segnare e stupire, ovvero Fabio Quagliarella, che su rigore ha messo a segno la sua 20esima realizzazione stagionale, guadagnandosi il titolo di capocannoniere, davanti a Cristiano Ronaldo.

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gennaro Di Rosa – Shutterstock