Beach volley, World Tour 2019 Doha. Azzurri ko in qualificazione. Solo Lupo/Nicolai nel tabellone principale

Giornata senza gloria per le due coppie azzurre del beach volley impegnate nelle qualificazioni del torneo 4 Stelle del World Tour in programma a Doha in Qatar. Ranghieri/Caminati hanno sfiorato la qualificazione, mentre Rossi/Carambula, reduci dalla faticaccia di Sydney e sfiancati dal jet leg, sono usciti di scena subito.

La coppia che aveva strabiliato in Australia è uscita sconfitta nettamente dagli ucraini Gordieiev/Popov: Rossi/Carambula hanno combattuto alla pari con gli ucraini nel primo set, perso 30-28, poi sono crollati fisicamente cedendo nel secondo parziale con il punteggio di 21-15.

Ranghieri/Caminati, invece, avevano compiuto una mezza impresa in mattinata battendo in rimonta gli svizzeri Zandbergen/Kissling, al termine di un match molto emozionate. Gli elvetici hanno vinto 21-19 il primo parziale ed erano avanti 16-14 anche nel secondo, poi la rimonta vincente degli azzurri che si sono imposti 22-20 nel secondo set ed hanno vinto 15-11 il tie break. Nella sfida decisiva per l’accesso al tabellone principale, però, gli italiani si sono dovuti arrendere di fronte ai titolatissimi brasiliani Ricardo/Alvaro Filho, vittoriosi 2-1. I carioca si sono aggiudicati il primo set 21-18, poi il cuore e la determinazione di Ranghieri e Caminati è uscita nel secondo parziale, vinto dagli azzurri 24-22 e infine nel tie break è arrivata la vittoria dei brasiliani con il punteggio di 15-10.

Domani si giocano le sfide del primo turno del tabellone principale ed è previsto il debutto stagionale di Lupo/Nicolai che affronteranno gli svizzeri Beeler/Krattiger, provenienti dalle qualificazioni, nella semifinale del girone preliminare. Nell’altra semifinale si giocherà il derby carioca tra la coppia più attesa al debutto composta da Evandro e Bruno, rispettivamente campione mondiale ed olimpico in carica e proprio Ricardo/Alvaro Filho, provenienti dalle qualificazioni.

Primo turno qualificazioni: Grimalt/Grimalt (Chi)-Bye, Tigrito/Charly (Ven)-Ehlers/Flüggen (Ger) 0-2 (18-21, 14-21), Wu Jiaxin/Ha Likejiangm (Chn)-Sekerci/Urlu (Tur) 2-1 (17-21, 21-19, 20-18), Kunert/Müllner (Aut)-Kolinske/Evans (Usa) 2-1 826-24, 18-21, 22-20), Beeler/Krattiger (Sui)-Pokeršnik/Plahutnik (Slo) 2-0 (21-13, 21-14), Kazdailis/Rumsevicius (Ltu)-Rudol/Szalankiewicz (Pol) 0-2 (16-21, 22-24), Gao/Li (Chn)-Aye/Gauthier-Rat (Fra) 2-1 (20-22, 21-18, 20-18), Sato/Taira (Jpn)-Budinger/Patterson (Usa) 0-2 (19-21, 11-21), Ricardo/Álvaro Filho (Bra)-Bye, Ranghieri/Caminati (Ita)-Zandbergen/Kissling (Sui) 2-1 (19-21, 22-20, 15-11), Rossi/Carambula (Ita)-Gordieiev/Popov (Ukr) 0-2 (28-30, 15-21), Murakami/Tsuchiya (Jpn)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 0-2 (19-21, 12-21), Varenhorst/van de Velde (Ned)-Samoilovs/Gabdullins (Lat) 2-0 (21-17, 21-18), Zhou/Li Zhuoxin (Chn)-Durant/Schumann (Aus) 0-2 (13-21, 14-21), Tiisaar/Nõlvak (Est)-Winter/Hörl (Aut) 2-1 (15-21, 21-19, 20-18), Bye-Saxton/O’Gorman (Can).

Secondo turno qualificazioni: Grimalt/Grimalt (Chi)-Ehlers/Flüggen (Ger) 2-0 (21-16, 21-13), Wu Jiaxin/Ha Likejiang (Chn)-Kunert/Müllner (Aut) 2-0 (21-14, 21-10), Beeler/Krattiger (Sui)-Rudol/Szalankiewicz (Pol) 2-0 (21-18, 21-13), Gao/Li (Chn)-Budinger/Patterson (Usa) 2-0 (21-17, 21-17), Ricardo/Álvaro Filho (Bra)-Ranghieri/Caminati (Ita) 2-1 (21-18, 22-24, 15-10), Gordieiev/Popov (Ukr)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 1-2 (9-21, 21-19, 16-18), Varenhorst/van de Velde (Ned)-Durant/Schumann (Aus) 2-0 (21-19, 21-19), Tiisaar/Nõlvak (Est)-Saxton/O’Gorman (Can) 2-0 (21-17, 21-18),

Semifinali gironi: Pool A: Cherif/Ahmed Tijan (Qat)-Nouh/Mazin (Oma), Pedlow/Schachter (Can)-Dalhausser/Lucena (Usa). Pool B: Bryl/Fijalek (Pol)-Tamer/Mahmoud (Qat), Doppler/Horst (Aut).Grimalt/Grimalt (Chi). Pool C: Samoilovs/Smedins (Lat)-Nolvak/Tiisaar (Est), Saymon/Guto (Bra)-Bourne/Crabb (Usa). Pool D: Gavira/Herrera (Esp)-Gao/Li (Chn), Alison/Andre (Bra)-Seidl/Waller (Aut). Pool E: Krasilnikov/Stoyanovskiy (Rus)-Likejiang Ha/Jiaxin Wu (Chn), Thole/Wickler (Ger)-Liamin/Velichko (Rus). Pool F: Kantor/Losiak (Pol)-van de Velde/Varenhorst (Ned), Mol/Sorum (Nor)-Perusic/Schweiner (Cze). Pool G: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Giginoglu/Gogtepe (Tur), Vitor Felipe/Pedro Solberg (Bra)-Gerson/Heidrich (Sui). Pool H: Lupo/Nicolai (Ita)-Beeler/Krattiger (Sui), Evandro/Bruno (Bra)-Alvaro Filho/Ricardo (Bra).

Foto Fivb