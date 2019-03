Basket: i migliori italiani della 20agiornata di Serie A. Amedeo Della Valle e il trio azzurro di Brescia sugli scudi

Al termine della ventesima giornata di campionato, risulta esserci una valutazione ufficialmente monca di quel che hanno espresso i giocatori italiani in questa tornata di Serie A 2018-2019. Con l’assegnazione del 20-0 a tavolino a Cremona per la squalifica di Gianmarco Pozzecco non tenuta in conto da Sassari, infatti, scompaiono dalle statistiche ufficiali le buone prestazioni che avevano trovato da una parte Michele Ruzzier e Giampaolo Ricci (15 punti e 6 assist l’uno, 14 l’altro), dall’altra Stefano Gentile (12 punti con il 100% al tiro).

Per valutazione, il migliore è Amedeo Della Valle, che raggiunge quota 26 nel match vinto sena difficoltà dalla sua Milano contro Torino. La sua prestazione, che comprende un 3/3 da due, un 5/8 da tre, quattro assist, altrettanti recuperi e identici assist, continua a mettere in risalto l’eterna contraddizione in cui l’ex Reggio Emilia vive: utilizzato con frutti eccellenti in campionato, quasi dimenticato in un’Eurolega che meriterebbe di giocare, come aveva dimostrato nella prima partita stagionale sul suolo continentale.

A seguire si trova non un solo uomo, ma il trio di italiani di Brescia, decisivo a Pesaro: Awudu Abass trova 18 punti e sei rimbalzi con 21 di valutazione, ed a quest’ultima voce statistica scrivono 17 Andrea Zerini (con tanto di doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi) e 11 il solito solido Brian Sacchetti (11 e 4 rimbalzi). Tutti loro, in collaborazione con Tommaso Laquintana e Luca Vitali, sono attivi contributori del ribaltamento completo di un incontro che sembrava essersi messo molto male nel terzo periodo.

Sono protagonisti di quelli che, in inglese, chiamano “losing efforts” (letteralmente: sforzi perdenti) Raphael Gaspardo e Riccardo Moraschini. Il giocatore di Reggio Emilia, pur con 11 punti, 4 rimbalzi e un complessivo 19 di valutazione, non riesce a portare la Grissin Bon a un livello tale da poter espugnare Varese. Il brindisino, invece, è il migliore dei suoi con 17 punti nella trasferta di Cantù, ma tutto viene vanificato dal tiro vincente di Tony Carr a sei decimi dalla fine.

Credit: Ciamillo