Vuelta a San Juan 2019: Sam Bennett vince l’ultima tappa, Winner Anacona conquista la generale

L’irlandese Sam Bennett vince in volata la settima ed ultima tappa della Vuelta a San Juan 2019. Il corridore della Bora-Hansgrohe si impone sull’arrivo di San Juan battendo Álvaro José Hodeg e il compagno di squadra Erik Baška, mentre al quarto posto si piazza Manuel Belletti. Trionfo nella generale invece per il colombiano Winner Anacona, che non ha avuto alcun problema a mantenere la maglia di leader in questa frazione conclusiva.

Tappa caratterizzata da tantissimi attacchi sin dalla partenza, ma i primi tentativi vengono tutti annullati. Dopo circa 80 km riesce a prendere il largo una fuga formata da cinque corridori: Fabio Duarte (Medellin), Julen Amezqueta (Caja Rural – Seguros RGA), Carlos Barbero (Movistar), Daniel Díaz (Municipalidad de Pocito) e Sergio Aguirre (Municipalidad de Rawson Somos Todos). Il loro vantaggio resta però sempre contenuto e vengono ripersi a 11 km dal traguardo.

La volata finale è stata piuttosto caotica, con continui rimescolamenti in testa. La Lotto-Soudal ha provato ad anticipare, ma senza successo, mentre è stata perfetta la Bora-Hansgrohe con il tre volte campione del mondo Peter Sagan che ha lanciato al meglio la volata a Sam Bennett, che con grande potenza si è preso la vittoria, riuscendo a vanificare il tentativo di rimonta dall’esterno di Álvaro José Hodeg (Deceuninck – Quick Step). Tre italiani si piazzano nella top 10: al quarto posto Manuel Belletti (Androni Giocattoli – Sidermec), al settimo Imerio Cima (Nippo Vini Fantini Faizanè), seguito da Matteo Malucelli (Caja Rural – Seguros RGA). Soltanto decimo invece Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates), vincitore delle due precedenti voltate.

In classifica generale successo quindi per Winner Anacona (Movistar) con 35” di vantaggio su Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick Step) e 57” su Óscar Sevilla (Medellin). Quarto posto per Valerio Conti (UAE-Team Emirates) a 1’03”, mentre il grande talento belga Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick Step), al suo debutto tra i professionisti, è il miglior giovane a 1’36”.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – Alpozzi