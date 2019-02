Volley, Final Four Coppa Italia 2019: Perugia a caccia del bis, Modena in cerca di rivincita nella prima semifinale

Il fine settimana che comincia oggi, sabato 9 febbraio, presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) promette grande spettacolo ed emozioni forti per tifosi e appassionati. Le quattro migliori formazioni della SuperLega, massimo campionato nazionale di volley maschile, si contenderanno infatti il primo trofeo della stagione: la Coppa Italia 2019. Perugia, Trento, Civitanova e Modena metteranno in campo un livello tecnico elevatissimo e mostreranno quanto di meglio la pallavolo italiana è in grado di offrire. Le quattro squadre sono molto vicine anche nella classifica della SuperLega e l’equilibrio sarà la cifra distintiva del torneo. Lo scorso anno, al PalaFlorio di Bari, si affrontarono le stesse protagoniste e gli umbri riuscirono ad alzare il trofeo superando in finale Civitanova con il punteggio di 3-1.

La prima semifinale vedrà di fronte Perugia e Modena, nella replica della partita andata in scena nell’ultima giornata di campionato e vinta dagli uomini di Lorenzo Bernardi per 3-1 in rimonta al PalaPanini. La sconfitta è costata caro alla formazione allenata da Julio Velasco, che si trova ora in quarta posizione in classifica con ben nove punti di distacco dagli umbri al comando. Anche se è presto per parlare di crisi, per Modena si è trattato della seconda sconfitta consecutiva in uno scontro diretto dopo quella rimediata in Champions League dallo Zaksa. La partita di questo pomeriggio sarà quindi fondamentale per Ivan Zaytsev, Tine Urnaut e compagni, chiamati a dare un segnale forte per provare a rilanciare una stagione sino a questo momento con troppi alti e bassi.

Dalla parte opposta della rete gli emiliani troveranno una Perugia in piena fiducia e ripartita alla grande dopo la sconfitta contro Trento che ad inizio gennaio aveva fatto perdere momentaneamente agli umbri la testa della classifica. Con sette vittorie consecutive tra SuperLega, Champions League e Coppa Italia la formazione campione d’Italia è perfettamente in corsa per puntare al successo in tutte le competizioni e proverà a cominciare con il piede giusto conquistando la finale di domani e dando l’assalto alla seconda affermazione consecutiva nella manifestazione. Aleksandar Atanasijevic, Wilfredo Leon e Filippo Lanza cercheranno di seminare il panico nella retroguardia modenese innescati dalla regia di Luciano De Cecco. Dato il livello altissimo delle due formazioni e la forza dei giocatori, saranno i particolari a fare la differenza. Lo spettacolo non mancherà. Non resta che attendere il verdetto del campo per conoscere il nome della prima finalista della Coppa Italia 2019.

Foto: Valerio Origo