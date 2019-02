Tennis, ATP New York 2019: continua la favola di Brayden Schnur, ma in finale ora c’è John Isner

La finale del torneo ATP di New York vedrà opposti l’americano John Isner, numero 9 del mondo, e il canadese Brayden Schnur, numero 154 del ranking. Per lo statunitense si tratta della 27esima finale della carriera (14 vittorie), mentre per il canadese si tratta della sua prima volta nell’ultimo atto di un torneo del circuito maggiore.

Isner ha nettamente sconfitto in semifinale in due set l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 6-4 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco. Una partita che si è decisa tutta nel primo set, quando Isner ha trovato il break nel decimo game; mentre nel secondo Isner ha subito allungato sul 4-0 con doppio break di vantaggio, per poi chiudere per 6-1.

Continua l’incredibile favola di Brayden Schnur. Il canadese ha sconfitto Sam Querrey in tre set per 7-6 4-6 6-3 dopo quasi due ore di gioco, evitando dunque il derby tutto americano in finale. Nel primo set non ci sono break e di conseguenza si va al tiebreak, che viene vinto 9-7 da Schnur. Nel secondo set il canadese va sul 2-0, ma Querrey rimonta e strappa per due volte il servizio, imponendosi 6-4. Nel terzo, invece, è decisivo il break in apertura di Schnur, che va sul 2-0 e poi conserva il vantaggio fino al 6-3.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lev Radin/ Shutterstock.com