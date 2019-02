Tennis, ATP Cordoba 2019: Alessandro Giannessi si qualifica battendo Paolo Lorenzi dopo oltre tre ore di battaglia

Ultimo turno delle qualificazioni a Cordoba, in Argentina, per il torneo di tennis ATP 250 su terra battuta outdoor e straordinario derby italiano tra Paolo Lorenzi ed Alessandro Giannessi, durato tre ore ed un quarto, che vede uscire vincitore il secondo con lo score di 6-7 (3) 6-4 7-6 (5) al termine di una partita che più volte cambia padrone e che, soprattutto, vive un terzo set incredibile, con Lorenzi che, sotto 0-5 e 40-40, rimonta fino a passare a condurre 6-5 annullando un match point, prima di capitolare al tie break.

Alessandro Giannessi così accede al tabellone principale ed incontrerà la wild card brasiliana Thiago Seyboth Wild, mentre viene ripescato come lucky loser Paolo Lorenzi, che domani incontrerà l’argentino Guido Pella, numero 8 del seeding. Domani sarà in campo anche Lorenzo Sonego contro l’iberico Pablo Andujar. Fabio Fognini e Marco Cecchinato, teste di serie rispettivamente numero 1 e 2 del seeding, saranno esentati dal primo turno.

Non ce la fa invece a centrare il main draw Gianluigi Quinzi, superato nell’ultimo turno delle qualificazioni dall’argentino Pedro Cachin per 6-3 7-5 in 100 minuti di gioco. L’italiano perde una grande occasione, dato che l’avversario odierno è 125 posizioni dietro all’azzurro nel ranking ATP.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: action sports Shutterstock