Tennis, ATP Cordoba 2019: Alessandro Giannessi rimontato e battuto dall’argntino Diego Schwartzman

Italian tennis player Alessandro Giannessi returns the ball to his compatriot Fabio Fognini during their ATP 250 Brazil Open 2017 match in Sao Paulo, Brazil, 02 March 2017. EFE/Sebastiao Moreria

Si completa la caduta degli italiani a Cordoba: nel torneo ATP 250 di tennis sulla terra rossa outdoor argentina l’ultimo azzurro in gara, il qualificato Alessandro Giannessi, viene rimontato e battuto dal padrone di casa Diego Schwartzman, numero tre del seeding, che si impone con lo score di 6-7 (4) 6-3 6-0 in due ore e 24 minuti di gioco.

Nel primo set le palle break fioccano, anche se il primo break arriva soltanto nel quinto game e lo trova il sudamericano. L’azzurro trova l’immediato controbreak, poi la situazione si ripete tra nono e decimo game, ma in questo caso l’argentino, avanti 5-4 e 40-30, non sfrutta un set point prima di cedere la battuta. La partita arriva al tie break e qui Giannessi trova subito un minibreak, salendo 2-1 con due servizi a disposizione. L’argentino recupera il minibreak portandosi 4-5, ma l’italiano vince i seguenti due punti in risposta e porta a casa il primo parziale per 7-4.

Nella seconda partita l’equilibrio dura fino al 2-2, poi il primo ad allungare è proprio l’azzurro, che trova il break a quindici per andare 3-2 e servizio, ma da quel momento in poi si spegna la luce per l’italiano, che accusa un parziale di 16 punti a quattro nei successivi quattro giochi, cede per due volte la battuta e così Schwartzman si impone 6-3.

La frazione decisiva non ha storia: dei primi nove punti, otto vanno al sudamericano, che scappa subito 2-0, mentre nel terzo game Giannessi capitola ai vantaggi, così come accade nel quarto, ma con l’argentino al servizio. Non c’è più partita: Schwartzman trova un ulteriore break a 15 prima di chiudere comodamente 6-0 al primo match point.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse